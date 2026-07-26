Sorpresa: el eléctrico ideal para la carretera no es Tesla ni BYD

Elegir un carro eléctrico para recorrer largas distancias implica mucho más que revisar la autonomía anunciada por el fabricante. La rapidez con la que recupera energía y el consumo real terminan siendo factores igual de importantes cuando el objetivo es hacer viajes por carretera con pocas paradas.

Lee también: Kia Seltos 2027: prueba del SUV pequeño que copia al Telluride

Con esa idea, la organización independiente Green NCAP realizó una evaluación de varios modelos disponibles en el mercado y encontró un claro ganador.

Puedes leer: Toyota Sequoia 2027 estrena imagen y suma versión Trailhunter

El reconocimiento fue para el nuevo Mercedes-Benz CLA eléctrico, que sobresalió gracias a su combinación de eficiencia, autonomía y velocidad de carga, superando a competidores de gran popularidad.

La eficiencia fue el aspecto decisivo

El informe no se limitó a comparar la capacidad de las baterías. Green NCAP también analizó el consumo energético en condiciones reales, el rendimiento durante trayectos largos y el tiempo que necesita cada vehículo para recuperar buena parte de su carga.

En ese escenario, el Mercedes-Benz CLA eléctrico obtuvo los mejores resultados. Su consumo promedio fue de apenas 16.5 kWh por cada 100 kilómetros, una cifra que le permitió recorrer hasta 605 kilómetros reales sin necesidad de detenerse para recargar.

El interior del Mercedes-Benz CLA 2026. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Cuando llegó el momento de conectarse a una estación de carga rápida, el modelo necesitó solo 23 minutos para pasar del 10 al 80% de la batería, trabajando con una potencia media de 286 kW.

Según Green NCAP, un vehículo eficiente no solo representa un ahorro para el conductor, sino que también aprovecha mejor la infraestructura de recarga y reduce la demanda de energía para recorrer la misma distancia.

Otros eléctricos también fueron reconocidos

El estudio también destacó al Renault 5 como el mejor compacto para familias. Durante las pruebas registró un consumo medio de 19.9 kWh por cada 100 kilómetros y alcanzó una autonomía real de 296 kilómetros. Para completar un recorrido de 800 kilómetros necesitó alrededor de 80 minutos de recarga.

Por su parte, el MINI Cooper E fue elegido como la mejor alternativa para parejas. Aunque sus plazas traseras y su maletero son más limitados, logró recorrer 224 kilómetros por carga y requirió un total de 104 minutos de recarga para completar la misma ruta de 800 kilómetros.

El Volvo EX30 también recibió un reconocimiento como el mejor SUV eléctrico para familias. El modelo consiguió recorrer 344 kilómetros con una sola carga y solo necesitó 59 minutos de paradas para afrontar un trayecto de 800 kilómetros. Además, Green NCAP valoró su espacio interior y la capacidad de carga para transportar equipaje.

Mini John Cooper Works 2024. Crédito: Mini. Crédito: Cortesía

También hubo espacio para híbridos y gasolina

La evaluación incluyó vehículos con otras tecnologías de propulsión. Entre los híbridos, el Toyota C-HR fue el más eficiente gracias a un consumo promedio de 5.7 litros por cada 100 kilómetros. Con un tanque completo alcanzó 754 kilómetros de autonomía.

El Dacia Bigster híbrido superó la barrera de los 800 kilómetros al llegar a 847 kilómetros con un solo tanque. Ese resultado fue posible, en parte, porque cuenta con un depósito siete litros más grande que el del Toyota, mientras que su consumo medio fue de 5.9 litros por cada 100 kilómetros.

En la categoría de modelos de gasolina, el SEAT Ibiza obtuvo la mejor calificación. Con un tanque de 40 litros recorrió 645 kilómetros, registró un consumo medio de 6.2 litros por cada 100 kilómetros y solo necesitó una parada para repostar durante una ruta de 800 kilómetros.

Seguir leyendo:

Hyundai llama a revisión casi 48,000 Kona por fallo en el cinturón de seguridad

Lamborghini sorprende con dos únicos Temerario Ad Personam

El SUV eléctrico de Hyundai que ya piensa más allá de la ciudad