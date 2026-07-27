Toyota Crown 2027 mejora su sistema híbrido y eleva el confort

Toyota quiere que su Crown siga jugando en una categoría bastante particular. No es exactamente un sedán tradicional, tampoco pretende ser un SUV, y justamente ahí está buena parte de su atractivo. Para 2027, la marca japonesa decidió mejorar esa fórmula con más tecnología híbrida, equipamiento y detalles destinados a darle una sensación todavía más refinada.

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La novedad más importante está en las versiones XLE, Limited y Nightshade, que ahora utilizan la quinta generación del Toyota Hybrid System (THS 5). El conjunto combina un motor de gasolina de 2,5 litros con motores eléctricos en los dos ejes y una transmisión eCVT.

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Toyota estima un consumo combinado de hasta 40 millas por galón según la EPA. Además, el sistema de frenado regenerativo fue optimizado para recuperar energía durante las desaceleraciones y devolverla a la batería híbrida.

Para quienes quieren algo más de carácter, el Crown Platinum conserva el sistema Hybrid MAX. Allí aparece un motor turbo de 2,4 litros acompañado por un sistema híbrido que desarrolla 340 caballos de fuerza y 400 libras-pie de torque.

La tracción integral viene de serie

Otro punto que distingue al Crown 2027 es que todas sus versiones cuentan con tracción integral. Eso sí, Toyota utiliza dos soluciones diferentes dependiendo de la configuración mecánica.

Las versiones con THS 5 recurren a un sistema electrónico que puede activar un motor eléctrico independiente en el eje trasero cuando hace falta mayor adherencia. El Platinum, en cambio, utiliza un sistema AWD permanente asociado al Hybrid MAX y un eAxle capaz de repartir la fuerza entre ambos ejes.

El conductor también puede escoger entre los modos Normal, Eco, Sport y Custom. En el Platinum aparece además el Rear Comfort Mode, pensado para que quienes viajan atrás tengan una marcha más suave, especialmente en recorridos largos.

Toyota Crown 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Cambios discretos por fuera, más lujo por dentro

Toyota tampoco dejó de lado la apariencia. El Crown 2027 recibe un nuevo parachoques trasero y pequeños retoques que buscan darle una imagen más elegante. Los emblemas HEV y AWD también estrenan un acabado satinado.

El Platinum suma pinzas de freno rojas, detalles negros alrededor de las ventanas, una combinación bitono y rines de 21 pulgadas con elementos oscuros. La versión Nightshade lleva la propuesta hacia un aspecto más agresivo mediante emblemas, espejos, manijas y molduras en negro.

La gama también incorpora el color Inked, un tono negro que se suma a opciones como Oxygen White, Bronze Age, Heavy Metal, Finish Line Red y Storm Cloud, además de diferentes configuraciones bitono.

En el interior aparece una nueva tapicería marrón claro para Limited y Platinum. Es un detalle sencillo, pero ayuda a que el Crown se acerque todavía más a esa sensación de vehículo premium que Toyota busca transmitir.

El Toyota Crown 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Tecnología y seguridad como parte de la fórmula

La dotación tecnológica parte de una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital del mismo tamaño. También incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, actualizaciones OTA, Bluetooth dual, cargador Qi y varios puertos USB-C.

Limited, Nightshade y Platinum agregan un sistema de sonido JBL con 11 altavoces. El Platinum lleva la propuesta un paso más allá con Head-Up Display de 10 pulgadas, volante con ajuste eléctrico y dirección trasera dinámica.

La seguridad queda en manos de Toyota Safety Sense 3.0, que incorpora frenado precolisión con detección de peatones, control de crucero adaptativo, asistencia para mantenerse en el carril, reconocimiento de señales y luces altas automáticas.

También están disponibles el monitor de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado trasero, la alerta de salida segura y el recordatorio de ocupantes en los asientos traseros.

El Toyota Crown 2027 parte en $41,640 dólares con la versión XLE Hybrid AWD. En el otro extremo se encuentra el Crown Platinum Hybrid MAX AWD, cuyo precio inicial asciende a $55,190 dólares.

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