Salud pública investiga brote de tifus en Los Ángeles

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó este miércoles que investiga un presunto brote de virus transmitido por pulgas en el vecindario de Pico-Union, en Los Ángeles, mientras se eleva el número de casos en todo el condado.

La autoridad de salud pública dijo, en un comunicado, que se han detectado cinco casos sintomáticos asociados con este brote durante este año, y que todos los pacientes se recuperaron después de requerir hospitalización.

Public Health is reporting a localized outbreak of flea-borne typhus in the Pico-Union neighborhood of Los Angeles County. As cases across LA County continue to increase, all residents are urged to take precautions to protect themselves and their pets. https://t.co/phnH8LgBtS pic.twitter.com/h6doxYKEeH — LA Public Health (@lapublichealth) July 29, 2026

“A medida que los casos de tifus transmitidos por pulgas siguen aumentando en el condado de Los Ángeles, prevenir la exposición a pulgas infectadas es más importante que nunca“, declaró el Dr. Muntu Davis, médico y funcionario del Departamento de Salud Pública del condado.

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“Los miembros de la comunidad pueden protegerse a sí mismos y a sus vecinos manteniendo a sus mascotas libres de pulgas durante todo el año, evitando los animales callejeros y asegurándose de que la fauna silvestre no pueda vivir dentro ni alrededor de sus hogares”, agregó Davis.

En el condado de Los Ángeles, es común encontrar a ratas, gatos callejeros y zarigüeyas infectados con pulgas.

Un aumento general de casos por infección es preocupante, porque casi nueve de cada diez personas diagnosticadas con tifus transmitido por pulgas en 2025 necesitaron atención hospitalaria, lo que evidencia la gravedad de esta enfermedad.

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Por lo general, los síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después de la infección, con fiebre, dolor de cabeza, sarpullido y dolores musculares.

Si una persona presenta estos síntomas, debe buscar atención médica urgente, especialmente si ha podido estar en contacto con animales o pulgas.

La enfermedad del tifus transmitido por pulgas puede ser tratada de forma eficaz con antibióticos, si se diagnostica a tiempo, y se puede prevenir con medidas sencillas.

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En el condado de Los Ángeles, desde 2010, los casos de tifus transmitido por pulgas han ido en aumento. En 2025, el Departamento de Salud Pública identificó un récord de 220 casos, la cifra más alta jamás registrada en el condado.

Los funcionarios de salud dijeron que los casos se presentaron en personas de entre 1 y 85 años, por lo que las personas de todas las edades están en riesgo. En 2024, en el condado se registraron 187 casos.

Para prevenir una infección de tifus transmitido por pulgas, los residentes del condado de Los Ángeles pueden tomar las medidas de precaución necesarias:

Utilizar productos antipulgas de forma rutinaria en las mascotas.

de forma rutinaria en las mascotas. Mantener a las mascotas dentro de casa tanto como sea posible .

. Al estar al aire libre, utilice un repelente de insectos registrado por la EPA y etiquetado para la protección contra las pulgas .

. Evitar atraer animales salvajes o callejeros , al no dejar la comida de las mascotas al aire libre.

, al no dejar la comida de las mascotas al aire libre. No alimentar ni tocar a los animales que están sueltos.

a los animales que están sueltos. Mantener el jardín libre de escombros y podar las plantas y arbustos que hayan crecido demasiado.

y podar las plantas y arbustos que hayan crecido demasiado. Mantener la basura en recipientes con tapas que cierren herméticamente.

con tapas que cierren herméticamente. Cerrar los espacios de acceso restringido y sellar los lugares por donde los animales puedan entrar, esconderse o encontrar alimento.

Los funcionarios de salud pública instaron a los residentes a reportar al servicio de control de animales local en caso de observar animales callejeros, roedores o zarigüeyas cerca de sus propiedades.

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Los animales infectados generalmente no presentan síntomas, y el tifus transmitido por pulgas no se contagia de persona a persona.

Debido a que los animales portadores de pulgas infectadas a menudo parecen sanos, las personas pueden no darse cuenta del riesgo que corren.

Para obtener más información sobre el tifus transmitido por pulgas y su prevención, puede consultar este enlace.

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