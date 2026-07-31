Toyota GRMN Corolla 2026: 300 CV, carbono y solo 730 unidades

Toyota tomó un Corolla, le quitó los asientos traseros, le puso piezas de fibra de carbono y lo llevó una y otra vez al Nürburgring. El resultado es un compacto que poco tiene que ver con la imagen tranquila que normalmente acompaña a este nombre.

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Se trata del Toyota GRMN Corolla 2026, la interpretación más extrema que Toyota Gazoo Racing ha creado sobre este modelo. No es simplemente una versión con más potencia. La marca trabajó en el motor, la aerodinámica, la suspensión y el peso para convertirlo en una máquina mucho más enfocada en la conducción deportiva.

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Y será un automóvil bastante difícil de encontrar. Toyota producirá solamente 730 unidades para todo el mundo, con presencia en Estados Unidos, Japón y Australia. En el mercado estadounidense tendrá un precio inicial de $64,360 dólares y su llegada está prevista para finales del verano.

Un motor pequeño con mucha más fuerza

El corazón del GRMN Corolla sigue siendo el conocido motor turbo de tres cilindros y 1.6 litros. Sin embargo, Toyota modificó diferentes componentes internos para llevarlo hasta 300 caballos de fuerza y 302 libras-pie de torque.

La entrega del par resulta especialmente importante para quienes quieran llevarlo a una pista, ya que el motor ofrece su mayor empuje entre las 4,000 y 4,600 rpm. La transmisión también tiene un papel fundamental. Se trata de una manual inteligente iMT de seis velocidades con relaciones cerradas.

Toyota añadió además un sistema de pulverización del intercooler, un subradiador y una admisión optimizada. La intención es mantener bajo control las temperaturas cuando el automóvil sea sometido a sesiones prolongadas de conducción exigente.

Nürburgring tuvo mucho que ver

El apellido GRMN, que corresponde a Gazoo Racing Masters of Nürburgring, sirve para identificar a los Toyota de orientación más radical. En este caso, el circuito alemán fue una pieza importante durante el desarrollo.

Los ingenieros acumularon miles de millas de pruebas en Nürburgring para encontrar el equilibrio adecuado entre estabilidad, respuesta y velocidad. También aprovecharon conocimientos obtenidos en el campeonato japonés Super Taikyu, donde Toyota compite con un Corolla equipado con un motor de combustión adaptado para funcionar con hidrógeno.

El trabajo aerodinámico es otro de los grandes cambios. El GRMN Corolla incorpora capó de fibra de carbono, guardabarros delanteros del mismo material, tomas de aire funcionales, aletas laterales y un alerón trasero ajustable en cinco posiciones.

Incluso el ángulo del alerón fue probado grado por grado con pilotos profesionales para encontrar una configuración que aumentara la carga aerodinámica sin comprometer la velocidad máxima.

Toyota GRMN Corolla 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Menos peso y una suspensión hecha para atacar curvas

Toyota tampoco se limitó a añadir piezas deportivas. Una de las decisiones más llamativas fue eliminar completamente los asientos traseros. El GRMN Corolla se convierte así en un automóvil de dos plazas y consigue reducir unas 66 libras frente al GR Corolla convencional.

La dieta continúa con diferentes elementos fabricados en fibra de carbono. Menos peso significa una mejor relación entre masa y potencia, pero también una respuesta más rápida en los cambios de dirección.

La suspensión recibió una atención similar. El modelo utiliza amortiguadores monotubo específicos en ambos ejes y resortes internos de rebote pensados para mantener el contacto de las ruedas con el asfalto cuando las cargas laterales aumentan.

Los topes de suspensión también fueron revisados para soportar las irregularidades características de Nürburgring. Para completar el conjunto aparecen neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, un compuesto de alto desempeño pensado para quienes realmente quieren aprovechar las capacidades del automóvil.

Un interior pensado para dos

El cambio más evidente dentro del habitáculo es la ausencia de los asientos posteriores. En su lugar aparecen nuevos asientos semibaquet tapizados en gamuza Brin Naub y cuero sintético, con detalles en rojo y una mayor sujeción lateral.

El cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas recibe acabados específicos en carbono fabricados en la planta Motomachi de Toyota. También aparece una firma de Morizo, el nombre utilizado por Akio Toyoda cuando participa en actividades relacionadas con el automovilismo.

Interior del Toyota GRMN Corolla 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La exclusividad se refuerza con una placa numerada, molduras GRMN y detalles en rojo Alumite. El acabado flocado del panel de instrumentos ayuda además a reducir los reflejos.

Para el entretenimiento, Toyota incorpora una pantalla multimedia de ocho pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Solo 730 unidades y dos colores

El Toyota GRMN Corolla 2026 estará disponible únicamente en Zero Gravity y Gravel, ambos combinados con ruedas forjadas en acabado bronce mate.

La producción mundial quedará limitada a 730 unidades, una cifra que probablemente hará que conseguir uno sea tan complicado como encontrar una buena oportunidad para llevarlo a un circuito.

A pesar de su enfoque radical, Toyota no se olvidó de la seguridad. El modelo incorpora Toyota Safety Sense 3.0, con frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.

Con 300 caballos, transmisión manual, dos plazas, componentes de carbono y una puesta a punto desarrollada en Nürburgring, el GRMN Corolla se distancia claramente del Corolla que la mayoría conoce. Y con solo 730 unidades disponibles, Toyota sabe perfectamente que este será uno de esos modelos que los aficionados querrán guardar, conducir y, probablemente, no dejar escapar.

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