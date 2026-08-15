Fauci rechaza volver al Senado tras el desacato aprobado por los republicanos

El enfrentamiento entre Anthony Fauci y los republicanos del Senado subió otro escalón. Fauci rechazó comparecer voluntariamente ante un segundo panel, después de que un comité controlado por los republicanos votara declararlo en desacato.

La decisión fue informada por AP, que tuvo acceso a la carta enviada al senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin. En ella, el abogado de Fauci calificó cualquier intento de obligarlo a acudir nuevamente al Senado como un esfuerzo para “acosar o degradar al Dr. Fauci con fines políticos”.

Fauci invocó más de 100 veces la Quinta Enmienda

Durante la comparecencia del 29 de julio, Fauci recurrió más de 100 veces a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra la autoincriminación. La audiencia había sido convocada por el senador Rand Paul, uno de sus principales críticos.

El pasado 6 de agosto, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales aprobó una resolución para declararlo en desacato. Paul envió después el caso al Departamento de Justicia para solicitar una posible persecución penal.

Fauci sostuvo que seguía el consejo de sus abogados. En la audiencia acusó a Paul de tener una “obvia obsesión por pedir mi procesamiento”.

Una nueva batalla política

Johnson, presidente de un subcomité de investigaciones, buscaba abrir una segunda vía de investigación sobre la actuación de Fauci durante la pandemia, incluida la seguridad y eficacia de las vacunas contra el COVID-19.

El caso está ligado al indulto preventivo que Joe Biden concedió a Fauci en enero de 2025 para protegerlo de posibles procesos relacionados con su papel durante la pandemia. Los republicanos sostienen que ese perdón afecta la justificación de Fauci para invocar la Quinta Enmienda; su defensa rechaza el argumento.

La agencia antes citada mencionó que expertos legales cuestionan el procedimiento seguido por Paul al enviar el caso al Departamento de Justicia sin una votación del pleno del Senado. Stanley Brand, especialista en investigaciones del Congreso, consideró que el trámite podría resultar inválido. Por ahora, Fauci no ha aceptado una segunda comparecencia.

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