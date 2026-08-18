Nancy Mace pide dejar de criticarla por mostrar sus bíceps tatuados y con la palabra justicia

Ante las críticas surgidas en su contra por haber mostrado sus brazos repletos de tatuajes incluso con la palabra justicia, Nancy Mace, exaspirante a gobernadora por Carolina del Sur, pidió dejar de hablar mal de su persona.

Durante una emisión de su podcast “Get MACED”, la republicana de 48 años se refirió a la ola de comentarios surgidos de sus detractores por el hecho de haber mostrado sus brazos descubiertos luciendo varias imágenes de tatuajes, algo que difícilmente se hubiera atrevido a mostrar en caso de haber continuado adelante con su campaña en busca de la candidatura republicana a gobernadora por su estado natal.

“Internet está perdiendo la cabeza por mis bíceps. Todos necesitan relajarse. Esto no es un golpe de estado. No se publicaron documentos clasificados. Esto ni siquiera fue la cosa más tonta que Washington haya hecho antes del almuerzo.

Sí, tengo tatuajes. Tengo unos cuantos. Puede que tenga más de unos cuantos. Y no, no son una emergencia federal. Así que basta”, expresó.

A lo largo de la mayor parte de su ciclo como miembro de la Cámara de Representantes, Mace optó por vestirse con prendas que mantuvieran cubiertos sus brazos.

Por ello, cuando comenzó a publicar selfies en sus redes sociales mostrando sus dos bíceps llenos de coloridas figuras, palabras y hasta frases, muchos de sus opositores se sorprendieron ante lo raro que se veía y comenzaron a escribirle comentarios despectivos.

Para la mujer que llegó a definirse como la versión de “Donald Trump en tacones altos” le aguarda un complejo cierre de año, pues además de no reelegirse como congresista, sus aspiraciones para convertirse en mandataria estatal carecieron del respaldo del jefe de la nación y en las primarias republicanas cerró en el quinto lugar.

Durante una entrevista concedida al sitio Politico hace ya casi medio año, Nancy Mace dio a conocer que, entre 2023 y 2024, se realizó nueve tatuajes, los cuales coinciden con su separación de pareja y la cirugía donde le fue extirpado un tumor benigno en su útero.

Varios analistas políticos coinciden en señalar que su debacle política se decretó a partir de su decisión de sumarse a otros tres republicanos de la Cámara de Representantes —Thomas Massie, Lauren Boebert y Marjorie Taylor Greene— para apoyar a los demócratas solicitándole al Departamento de Justicia de Estados Unidos publicar los archivos de Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores, lo cual fue visto por Trump como un acto de insubordinación.

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