Trump envió a 2,284 mexicanos a Guatemala antes de regresarlos a México

El gobierno de Guatemala confirmó que 2,284 mexicanos deportados de Estados Unidos han pasado por su territorio durante 2026 antes de ser trasladados nuevamente a México, en una práctica que marca un cambio en la forma en que la administración de Donald Trump ejecuta algunas deportaciones.

Reuters reveló que el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo informó que los mexicanos llegan en vuelos que también transportan a ciudadanos guatemaltecos deportados.

Según Arévalo, los mexicanos permanecen en Guatemala por menos de 24 horas y son considerados personas “en tránsito”. Después, son trasladados hacia México en coordinación con las autoridades migratorias de ambos países.

“Están llegando en aviones de guatemaltecos que regresan al país, y lo que hemos hecho es tramitarlos como personas en tránsito”, explicó Arévalo.

El mandatario también aclaró que Guatemala no está funcionando como un “tercer país seguro” para estos ciudadanos. De acuerdo con su explicación, los mexicanos no reciben alojamiento ni solicitan refugio o asilo en territorio guatemalteco.

México ya recibe a sus connacionales deportados

La situación adquiere relevancia porque México ha mantenido su disposición a recibir a mexicanos deportados directamente desde Estados Unidos. De hecho, autoridades mexicanas han cuestionado previamente el envío de connacionales a terceros países.

La agencia Reuters señaló que la Cancillería mexicana y el gobierno de Honduras no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre los nuevos traslados. Sin embargo, información obtenida por AP indica que el Instituto Nacional de Migración mexicano confirmó que ciudadanos mexicanos han sido enviados desde Estados Unidos a Guatemala y Honduras, principalmente desde abril.

El INM explicó a AP que los mexicanos trasladados a Centroamérica posteriormente son llevados por tierra hacia el sur de México.

La cifra contrasta con lo ocurrido anteriormente. Arévalo señaló que durante 2025 Guatemala recibió solamente a 15 mexicanos deportados desde Estados Unidos.

Honduras también aparece en los traslados

El caso no se limita a Guatemala. AP reportó que documentos oficiales hondureños muestran que 82 mexicanos deportados llegaron a San Pedro Sula en dos vuelos realizados el 13 y 15 de agosto. Además, otros 165 mexicanos habrían llegado a Honduras entre mayo y mediados de julio, según registros citados por organizaciones que monitorean deportaciones.

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