Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 21 DE AGOSTO DE 2026
Cuida mucho la manera en que te estás mostrando ante los demás, Leo, porque estos días vas a traer la lengua más rápida que el pensamiento y podrías soltar comentarios que después te hagan quedar como el villano de una historia que ni siquiera era tuya. No todo lo que sabes tienes que contarlo ni todo lo que piensas necesita salir de tu boca. Hay amistades que estarán especialmente sensibles y cualquier comentario mal acomodado podría convertirse en un chisme de esos que empiezan con un “yo no quería decir nada” y terminan con medio mundo enterado. Antes de hablar pregúntate si lo que vas a decir te beneficia, ayuda a alguien o nomás sirve para calentar el comal.
En cuestiones del amor viene una sorpresa bastante interesante. Una persona que vive lejos de ti, posiblemente de otra ciudad o con quien existe cierta distancia, comenzará a mostrar más interés. No será de esas personas que llegan haciendo circo, maroma y teatro; su manera de conquistarte será mediante tranquilidad, atención y conversaciones que poco a poco te harán bajar la guardia. Tú ya vienes bastante correteado del corazón y por eso cuando alguien se porta bonito hasta sospechas que algo quiere. Aprende a distinguir entre intuición y miedo, porque son cosas muy diferentes.
Esta persona podría ayudarte a recuperar una parte de ti que habías mantenido escondida después de ciertas decepciones. No significa que debas aventarte de cabeza al primer “buenos días, precioso”, pero sí permitir que las cosas avancen naturalmente. Hay posibilidades de construir algo duradero si ambos ponen claridad sobre la mesa. El amor sano no siempre llega con mariposas haciendo carnaval; algunas veces llega en forma de paz, confianza y alguien que no te hace preguntarte cada cinco minutos dónde demonios estás parado.
También andarás con cierta buena estrella para cuestiones relacionadas con premios, rifas o juegos de azar. Si decides participar, hazlo solamente como entretenimiento y con una cantidad que puedas permitirte perder. La suerte puede acompañarte, pero tampoco confundas una corazonada con hipotecar hasta el molcajete, porque ahí ya no intervienen los astros sino la terquedad.
En familia y vecindario habrá movimiento. Podría llegar a tus oídos un comentario relacionado con alguien cercano. No reacciones inmediatamente porque existe información incompleta o exagerada. Tú observa quién te cuenta las cosas y, principalmente, con qué intención. Hay gente que no lleva noticias: lleva cerillos esperando encontrar dónde prenderlos.
Para finales de agosto comenzarás a analizar seriamente un cambio personal. Puede relacionarse con tu apariencia, hábitos, manera de relacionarte o incluso con algo que llevas tiempo queriendo hacer. Hazlo porque tú quieres sentirte mejor, no porque alguien haya decidido que deberías convertirte en otra persona. Quien te quiera solamente cuando cumples sus expectativas no te quiere a ti, quiere una versión fabricada a su conveniencia.
En dinero y negocios, septiembre comenzará a enseñar oportunidades interesantes, pero tendrás que revisar perfectamente dónde colocas tus recursos. Una propuesta proveniente de alguien cercano podría sonar maravillosa al principio y después resultar más complicada de lo prometido. No mezcles cariño con números: cuentas claras conservan amistades y también evitan andar después cobrando con indirectas en Facebook. Antes de invertir pide información, revisa condiciones y deja acuerdos por escrito.
El 21 de agosto te deja una enseñanza importante: tu siguiente nivel no depende de demostrarle nada a nadie, sino de aprender a elegir mejor. Cuida tus palabras, protege tus planes y no permitas que la confianza te haga bajar la guardia donde debería existir prudencia. Estás entrando en una etapa donde podrás conseguir cosas importantes, pero necesitarás cabeza fría, corazón tranquilo y los ojos bien abiertos.
Color del día: Dorado viejo.
Frase del día: “No necesito caerle bien a todo el mundo; necesito estar en paz conmigo y saber dónde sí vale la pena poner el corazón.”
VIRGO – 21 DE AGOSTO DE 2026
Virgo, estás entrando en un periodo perfecto para comenzar desde cero en ciertas áreas de tu vida, pero esta vez tendrás que hacerlo sin cargar pendientes emocionales que ni siquiera te corresponden. Has perdido demasiado tiempo solucionando problemas ajenos mientras algunas personas muy cómodamente se acostumbraron a que tú fueras psicólogo, banco, paño de lágrimas y hasta servicio de emergencia las 24 horas. Ya estuvo bueno. Cada quien que cargue su costal porque tú también tienes metas que atender y sueños que no se van a cumplir mientras sigas apagando incendios que otros provocaron.
El horóscopo de Virgo para este 21 de agosto de 2026 marca un momento importante para revisar cuánto has avanzado durante el año. Te vas a cuestionar ciertas decisiones y podrías sentir que vas más lento de lo esperado, pero no confundas lentitud con fracaso. Hay cosas que todavía no llegan porque necesitabas aprender primero a reconocer oportunidades y, principalmente, a distinguirlas de problemas disfrazados de bendición.
Una noticia proveniente de una persona especial podría cambiarte completamente el humor durante estos días. Puede ser mensaje, llamada, invitación o información que llevabas tiempo esperando. No te aceleres haciendo castillos en el aire antes de saber exactamente de qué se trata. Disfruta lo bueno cuando llegue, pero mantén los pies sobre la tierra porque últimamente tu imaginación anda produciendo novelas completas con apenas dos capítulos.
En el terreno sentimental vas a andar con el boiler bastante sensible. Podría aparecer una aventura pasajera o una situación donde la química termine ganándole a la prudencia. Incluso una amistad podría comenzar a mirarte con intenciones menos santas de las acostumbradas. También existe posibilidad de un acercamiento íntimo con una expareja. Si decides revolcar recuerdos, entiende perfectamente dónde estás entrando: una cosa es quitarse las ganas y otra muy distinta creer que porque hubo encamamiento automáticamente resucitó una relación que ya tenía hasta acta de defunción.
Tendrás una decepción relacionada con alguien sobre quien anteriormente te habían advertido. Algo que escucharás o comprobarás hará que finalmente entiendas ciertas actitudes. No necesitas reclamar ni hacer escándalo; algunas veces la mejor respuesta es modificar el lugar que esa persona ocupa en tu vida. Cuando alguien te demuestra quién es, créelo antes de que necesite darte una segunda función.
En cuestiones económicas comenzarás a darle forma a una idea de negocio, venta, proyecto independiente o manera distinta de generar dinero. Todavía necesitas aterrizar números, tiempos y responsabilidades. No quieras correr antes de aprender a caminar porque una buena idea también puede irse al carajo cuando se ejecuta con prisas. Investiga primero, organiza gastos y después mueve tus fichas.
Tu cuerpo también comenzará a pedir disciplina. Regresarás al ejercicio, modificarás alimentación o intentarás recuperar algún hábito que habías abandonado. Hazlo desde la constancia y no desde el castigo. No necesitas matarte tres días para abandonar todo al cuarto; necesitas encontrar algo que puedas mantener sin sentir que estás pagando una condena.
Habrá momentos de nostalgia por una persona que ya no está físicamente contigo. Algún recuerdo, aroma, canción o situación podría hacer que la sientas especialmente presente. En lugar de quedarte únicamente con la tristeza, recuerda aquello que aprendiste a su lado y honra su memoria viviendo de una manera que también te haga sentir orgulloso de ti.
Este 21 de agosto, Virgo, comienza a cerrar la llave por donde se te estaba escapando la energía. No esperes demasiado de quien apenas ofrece migajas ni continúes demostrando lealtad donde solamente te buscan cuando necesitan algo. Lo que resta de agosto puede abrirte caminos nuevos, pero tendrás que entrar ligero de equipaje: menos culpas ajenas, menos expectativas puestas en gente mediocre y mucho más compromiso contigo.
Color del día: Verde olivo.
Frase del día: “Ya cargué problemas que no eran míos; ahora mis fuerzas serán para construir la vida que sí quiero.”
LIBRA – 21 DE AGOSTO DE 2026
Libra, este 21 de agosto de 2026 necesitas cuidar tu paz como señora que acaba de trapear y no quiere que nadie le pase con los zapatos llenos de lodo. Últimamente has permitido que opiniones, comentarios pesimistas y caras largas de otras personas influyan demasiado en tus decisiones. Tienes capacidad para alcanzar varias de las metas que traes entre ceja y ceja, pero mientras sigas preguntándole a medio mundo qué opina terminarás más confundido que al principio. Aprende a escuchar consejos sin entregarles el volante de tu vida.
Una situación que parecía completamente enterrada podría volver a moverse en cuestiones del amor. Se marca el regreso o acercamiento de una persona del pasado que llegará con bastante fuerza y sabrá exactamente qué fibras tocarte. Podría comenzar mediante un mensaje aparentemente inocente, una reacción en redes sociales o alguna coincidencia que abra nuevamente la comunicación. Antes de emocionarte recuerda por qué esa historia terminó. Que todavía exista química no significa que ahora sí exista compatibilidad. El muerto puede verse muy bonito maquillado, pero por algo estaba enterrado.
Si tienes pareja, vienen días favorables para recuperar complicidad. Una conversación que tenían pendiente podría terminar acercándolos en lugar de separarlos. También comenzarán a surgir planes relacionados con una compra, viaje, proyecto o decisión que involucre a ambos. Eso sí: evita sacar pleitos viejos cada vez que algo no sale como quieres. Si ya perdonaste, no puedes traer la factura guardada para cobrarla en cada discusión.
Si estás soltero o soltera, también aparece una atracción por alguien que vive lejos de tu ciudad, posiblemente una persona conocida mediante redes, trabajo, amistades o algún viaje. La conversación podría ponerse sabrosa rápidamente y tú, que cuando te emocionas ya hasta escogiste dónde será la boda, necesitas avanzar con calma. Primero conoce las intenciones y después decides si vale la pena invertir sentimientos, tiempo y gasolina emocional.
En familia tendrás que andar con muchísimo cuidado porque podrían surgir chismes o malos entendidos debido a información contada a medias. Alguien podría poner palabras en tu boca que nunca dijiste o interpretar un comentario de manera conveniente. No armes un juicio familiar en el grupo de WhatsApp. Habla directamente con quien corresponda y corta el problema antes de que aparezcan veinte versiones diferentes.
También necesitas trabajar esa sensibilidad que algunas veces te hace tomarte todo demasiado personal. No se trata de convertirte en piedra ni andar por la vida con corazón de refrigerador, sino de comprender que no toda cara seria es contra ti ni todo comentario merece respuesta. Hay batallas que se ganan simplemente dejando al otro hablando solo.
En cuestiones de dinero, trabajo y negocios, viene una etapa bastante interesante. Una oportunidad podría presentarse mediante familiares o personas con quienes existe mucha confianza. Puede tratarse de una venta, inversión, pequeño negocio o proyecto que empiece discretamente y después produzca mejores resultados de los esperados. Aquí la recomendación será separar familia de administración: aunque sean parientes, dejen claras cantidades, responsabilidades y porcentajes. El cariño es precioso hasta que faltan quinientos pesos y nadie sabe quién los agarró.
Deja también de quejarte automáticamente de aquello que todavía no tienes. Has avanzado en cuestiones que hace meses parecían imposibles, pero como siempre estás mirando la siguiente montaña se te olvida reconocer lo que ya conquistaste. Valora personas, oportunidades y estabilidad mientras las tienes, porque muchas veces uno entiende cuánto valía algo cuando ya anda preguntando dónde quedó.
El horóscopo de Libra del 21 de agosto de 2026 trae una enseñanza muy clara: nadie puede convertirte en títere si tú dejas de entregar los hilos. Decide por ti, aprende a poner límites sin sentir culpa y no sacrifiques tranquilidad para mantener contenta a gente que jamás estará satisfecha. Se aproximan movimientos positivos en amor y economía, pero tu verdadera ganancia será aprender que la paz también es una riqueza y no cualquiera merece entrar a gastártela.
Color del día: Azul petróleo.
Frase del día: “Mi paz ya me costó demasiado; quien quiera quedarse tendrá que aprender a no venir a desmadrármela.”
ESCORPIÓN – 21 DE AGOSTO DE 2026
Escorpión, deja de corretear aquello que todavía no está listo para llegar. El amor, las oportunidades y hasta ciertos cambios que llevas meses esperando aparecerán cuando las circunstancias estén acomodadas, no cuando tú quieras arrancárselos a la vida a fuerza. Este 21 de agosto de 2026 necesitas concentrarte más en lo que sí puedes modificar. Mírate con sinceridad y pregúntate qué aspectos de tu vida ya no representan a la persona que quieres ser. Si algo no te gusta, trabaja para cambiarlo, pero deja de castigarte frente al espejo buscando defectos hasta donde no los hay.
Tienes un carácter guerrero y cuando alguien te lastima difícilmente lo olvidas. Tu problema no es hacer corajes al momento, sino guardar las facturas con intereses incluidos. Puedes esperar semanas o meses para devolver una fregadera y eso algunas veces termina desgastándote más a ti que a la persona que te hizo daño. En estos días comprenderás que existe una venganza mucho más efectiva: avanzar hasta que aquello que intentó destruirte ya ni siquiera tenga importancia. No gastes pólvora en zopilotes cuando tienes asuntos mucho más grandes que conquistar.
En el amor, la vida podría acomodarte frente a alguien interesante sin que tengas que andar buscando desesperadamente. Será mediante circunstancias naturales, probablemente trabajo, reunión, trámite o una amistad en común. Si estás soltero, no descartes personas simplemente porque no cumplen inmediatamente con esa lista imaginaria que tienes. Algunas conexiones comienzan despacio y terminan sorprendiendo.
Si tienes pareja, pon atención porque alguien podría estar hablándole demasiado bonito al oído. No significa automáticamente una infidelidad, pero sí podría existir una persona intentando ganar terreno mediante halagos, mensajes o acercamientos constantes. Antes de convertirte en investigador privado y revisar hasta los recibos del Oxxo, observa comportamientos y habla directamente. Los celos sin pruebas pueden destruir exactamente aquello que pretendes proteger. Si existe algo extraño, tarde o temprano saldrá porque la mentira podrá correr mucho, pero siempre termina tropezándose con sus propios calzones.
En cuestiones laborales se aproxima uno de los movimientos más interesantes de las próximas semanas. Podría surgir un cambio de puesto, responsabilidad nueva, modificación de horario, proyecto adicional o entrada de dinero relacionada con trabajo que anteriormente realizaste. No rechaces inmediatamente algo porque implique salir de tu comodidad. Septiembre comenzará moviendo piezas y una decisión tomada durante estos últimos días de agosto podría mejorar tu panorama económico.
También será momento de revisar proyectos pendientes. Tienes ideas que comenzaron con mucha emoción pero quedaron arrumbadas porque aparecieron otras prioridades. Decide cuáles todavía tienen futuro y cuáles solamente ocupan espacio mental. Terminar algo no siempre significa concluirlo exitosamente; algunas veces significa aceptar que ya no quieres continuar y cerrar la puerta sin sentirte fracasado. Tu energía necesita dirección, no veinte pendientes abiertos chupándote la paciencia.
En cuestiones físicas podrías sentir cansancio, tensión muscular o molestias digestivas. Cuida hidratación, descanso y alimentación, especialmente si últimamente has estado comiendo a deshoras. Si aparece dolor fuerte, fiebre, ardor al orinar, sangre, vómitos persistentes o cualquier síntoma que empeore, no lo atribuyas al horóscopo ni te automediques: busca atención médica. Una cosa es consultar los astros y otra querer que Mercurio te recete antibiótico.
Hacia el cierre de agosto comenzarás una renovación importante. Vas a desprenderte de obligaciones, personas o actividades que únicamente mantienes por costumbre. Ya no necesitas demostrar que puedes con todo. Necesitas aprender a escoger dónde sí vale la pena poner tu fuerza.
El horóscopo de Escorpión para este 21 de agosto señala que tu siguiente victoria llegará cuando dejes de reaccionar a quienes quieren provocarte. El verdadero poder no está en devolver cada golpe, sino en saber cuáles ya no merecen respuesta. Enfócate en trabajo, proyectos y estabilidad emocional porque septiembre podría abrirte una puerta que llevabas bastante tiempo esperando.
Color del día: Vino profundo.
Frase del día: “No necesito vengarme de quien me falló; que se siente cómodamente a mirar cómo me va mejor sin su presencia.”
PISCIS – 21 DE AGOSTO DE 2026
Piscis, este 21 de agosto de 2026 deja que el mundo ruede y que cada persona piense lo que se le dé su regalada gana de ti. Has gastado demasiada energía tratando de explicar decisiones que solamente tú entiendes porque únicamente tú sabes lo que te ha costado llegar hasta donde estás. Quien te critique que se compre una silla cómoda porque todavía le falta mucho por mirar. Tu tarea ahora será vivir sin estar volteando a comprobar quién aplaude y quién hace caras.
Lo que sí necesitas vigilar son esos errores que ya conoces perfectamente. La vida puede darte segundas oportunidades, pero tampoco abuses pidiendo la número veintisiete para aprender la misma lección. Una situación parecida a algo que enfrentaste anteriormente podría aparecer nuevamente y ahí tendrás oportunidad de demostrar cuánto has madurado. Esta vez observa señales, piensa antes de reaccionar y no permitas que nostalgia, calentura o necesidad de aprobación te regresen exactamente al sitio del cual tanto trabajo te costó salir.
Dentro de la familia se marcan noticias relacionadas con embarazo, nacimiento o crecimiento familiar. También podría tratarse de alguien cercano que comienza a hablar seriamente sobre tener hijos. Será una noticia capaz de modificar dinámicas y provocar mucha emoción. No quieras adelantarte comprando hasta la carriola antes de que las cosas estén confirmadas; deja que cada etapa llegue a su tiempo.
Emocionalmente tendrás momentos donde regresará a tu cabeza alguien que ya se fue de tu vida. Puede tratarse de una expareja, amistad o persona cuya ausencia todavía pesa. El recuerdo aparecerá de manera inesperada, pero esta vez tendrás oportunidad de mirarlo desde otro lugar. Extrañar no significa tener que regresar. Algunas personas fueron importantes precisamente para enseñarte algo y después continuar por caminos distintos. No conviertas los recuerdos bonitos en permisos para volver a situaciones que también te hicieron llorar.
Si tienes pareja, se aproxima un detalle inesperado que podría sorprenderte. Tu persona especial estará más cariñosa, atenta o pendiente de ti y probablemente al principio hasta sospeches diciendo: “¿Ahora qué rompió o qué quiere?”. Puede existir una petición detrás de tanta miel, pero también habrá sentimientos sinceros. Disfruta el momento sin interrogar como ministerio público. Si necesita pedirte algo, pronto sabrás qué es y entonces podrás decidir tranquilamente.
Tu estado de ánimo estará bastante cambiante. Un rato vas a querer organizar tu vida completa y dos horas después mandar todo por un tubo. Antes de tomar decisiones importantes durante un coraje, espera a recuperar tranquilidad. No necesitas resolver tu existencia completa en una tarde. También cuida la manera en que contestas mensajes porque podrías responder desde el enojo y después andar queriendo borrar hasta las capturas de pantalla.
En salud presta atención a molestias persistentes en espalda o piernas y a cualquier hinchazón inusual. Mantente hidratado y evita automedicarte. Si notas retención de líquidos marcada, dolor intenso en espalda o costado, fiebre, sangre en la orina o molestias urinarias, consulta a un profesional de salud para descartar un problema renal u otra causa. No todo se arregla con un tecito que recomendó la comadre.
En cuestiones de suerte, este día estarán favorecidas para ti las terminaciones 2, 5 y 9. Puedes encontrarlas repetidamente en horarios, cantidades, fechas o situaciones curiosas. Tómalas como números simbólicos para divertirte, no como garantía para apostar la quincena, porque luego termina uno queriendo cobrarle al universo.
Lo más importante será entender que ciertas caídas recientes no fueron sentencia sino aprendizaje. Has cambiado mucho aunque algunas veces no lo notes. Vienen compensaciones emocionales y oportunidades que podrán devolverte entusiasmo, pero primero necesitas dejar espacio para recibirlas.
El horóscopo de Piscis del 21 de agosto de 2026 marca un día para escoger presente sobre pasado. Deja de modificar tu esencia para caber en lugares demasiado pequeños para ti. Quien quiera permanecer tendrá que conocerte completo, con sensibilidad, carácter, sueños y hasta esos días en que amaneces atravesado. La felicidad comienza cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres.
Color del día: Turquesa oscuro.
Números de la suerte: 2, 5 y 9.
Frase del día: “Ya aprendí lo que tenía que aprender; no pienso regresar al mismo infierno nomás porque conozco el camino.”
ACUARIO – 21 DE AGOSTO DE 2026
Acuario, ya no descuides ese cuerpazo criminal porque últimamente entre antojos, desveladas y el “el lunes empiezo” podrías estar dejando para después hábitos que sabes perfectamente que necesitas recuperar. No se trata de vivir peleado con la báscula ni de querer parecer retrato retocado, sino de sentirte bien contigo y cuidar el cuerpo que te va a cargar durante muchos años. Este 21 de agosto de 2026 será buen momento para retomar movimiento, descanso y alimentación más equilibrada sin caer en extremos. Porque tú ves la tempestad y no te hincas: sabes qué necesitas cambiar, pero esperas hasta que el pantalón empieza a negociar condiciones.
También aprenderás algo importante sobre autoestima: mejorar por ti es muy distinto a transformarte para conseguir aprobación. Arréglate, ponte más perro o perra, recupera seguridad y trabaja en aquello que te haga sentir bien, pero no conviertas tu apariencia en moneda para comprar cariño. Como esté el sapo estará la pedrada, sí, pero quien solamente se acerque por el envoltorio tampoco merece conocer lo que viene dentro.
En el amor traes una etapa bastante inquieta. Cuando una relación deja de estimularte emocionalmente puedes comenzar a mirar hacia otros lados, no necesariamente porque quieras traicionar, sino porque te desespera sentirte atrapado en monotonías. Si estás soltero, podrías traer varias conversaciones, coqueteos o pretendientes al mismo tiempo y ninguno termina de llenarte el ojo completamente. Mucha oferta y poca mercancía que convenza.
Sin embargo, próximamente podrías conocer a alguien capaz de sacudirte el tapete de una manera distinta. No será únicamente atracción física; habrá conversación, reto mental y esa sensación de querer saber más. Ahí descubrirás si realmente quieres estabilidad o solamente te gustaba decir que nadie lograba conquistarte. No prometas exclusividad mientras todavía quieres seguir probando el menú, porque después andas escondiendo conversaciones como si trabajaras para inteligencia nacional.
En el trabajo vienen movimientos que despertarán envidias. Un ofrecimiento, responsabilidad nueva, reconocimiento o posibilidad de mejorar podría hacer que ciertas personas comiencen a mirarte diferente. No anuncies tus oportunidades antes de que estén confirmadas. Aprende a celebrar en silencio porque no todos los que preguntan “¿cómo te va?” esperan escuchar que te está yendo bien.
También aparecerá una situación laboral complicada donde tendrás que tomar una decisión rápida. Confía en tu experiencia y evita permitir que el miedo te paralice. Has resuelto broncas peores y esta no será la excepción. Eso sí, documenta acuerdos importantes y no aceptes responsabilidades que después quieran cargarte completas cuando originalmente eran de varias personas.
Este cierre de agosto también favorece trámites, documentos, solicitudes, permisos o asuntos administrativos que llevabas postergando. Revisa fechas, requisitos y papeles antes de salir de casa porque sería muy tuyo llegar después de hacer una hora de fila y descubrir que faltaba la copia de la copia. Algo que parecía atorado podría comenzar finalmente a avanzar.
En cuestiones físicas presta atención a cualquier molestia persistente en pecho o piernas. Si aparece dolor fuerte en el pecho, dificultad para respirar, hinchazón repentina de una pierna, mareo intenso u otro síntoma preocupante, busca atención médica de inmediato. Para molestias menos urgentes pero persistentes, también conviene una revisión profesional. No normalices señales solamente porque tienes mil cosas pendientes.
El horóscopo de Acuario para el 21 de agosto señala que necesitas definir hacia dónde quieres llevar tu vida. Has estado cruzando caminos que juraste no volver a pisar simplemente porque no terminabas de escoger uno nuevo. Ya no regreses a lo conocido solamente porque sabes cómo funciona. Agosto cerrará poniéndote frente a decisiones sobre amor, trabajo y bienestar personal que pueden cambiar mucho tu siguiente etapa.
No necesitas tener resuelto todo el año esta semana, pero sí dejar de caminar en círculos. Cuando tengas claro lo que quieres, también comenzarás a reconocer rápidamente aquello que nomás viene a quitarte tiempo.
Color del día: Azul acero.
Frase del día: “Ya no voy a regresar a caminos conocidos nomás por miedo a perderme; prefiero descubrir hasta dónde puedo llegar.”
CAPRICORNIO – 21 DE AGOSTO DE 2026
Capricornio, este 21 de agosto de 2026 comienza a moverse una cuestión laboral que llevaba tiempo haciéndote ruido. Puede aparecer un aumento, pago atrasado, comisión, devolución o dinero que prácticamente ya dabas por perdido. También podría surgir una responsabilidad que venga acompañada de mejores condiciones económicas. No gastes antes de cobrar porque eres capaz de repartir el pastel cuando todavía ni han comprado la harina. Primero que el dinero llegue a tus manos y después decides qué agujeros vas a tapar.
En amistades necesitas hacer una limpia diferente: no sacar gente por cualquier tontería, sino revisar a quién estás dedicando verdaderamente tu tiempo. Has descuidado personas que sí han demostrado cariño por andar detrás de quienes aparecen únicamente cuando necesitan favores, información o compañía para sus tragedias. Ponte las pilas porque podrías terminar perdiendo una amistad valiosa por atender a alguien que no sirve ni para ir a incomodar a la gestora de tus días. Aprende a diferenciar entre quien disfruta tu presencia y quien solamente disfruta lo que obtiene de ti.
También necesitas recuperar tu parte espiritual. No necesariamente se trata de seguir determinada práctica, sino de volver a conectar con aquello que para ti representa fe, propósito y tranquilidad. Has estado tan ocupado solucionando pendientes que tu mente no descansa ni cuando el cuerpo está acostado. Busca momentos de silencio, oración, reflexión o simplemente desconexión. Esa estabilidad que algunas veces buscas desesperadamente en otra persona podría comenzar cuando aprendas nuevamente a estar en paz contigo.
Cuidado con el cansancio acumulado. Traes semanas exigiéndote demasiado y podrías empezar a sentirlo mediante sueño irregular, poca concentración, irritabilidad o agotamiento. Dormir cuatro horas y sobrevivir a puro café no es señal de productividad, es andar pidiendo prestada energía que después el cuerpo cobra con intereses. Si el cansancio es intenso, persiste o viene acompañado de otros síntomas, consulta a un profesional de salud para revisar qué está pasando.
Los chismes también estarán haciendo de las suyas. Alguien podría comentar algo sobre tus decisiones personales o laborales y la información terminará llegando a tus oídos bastante condimentada. No desperdicies el día investigando quién comenzó. Quien no te da para el gasto tampoco debería administrar tu estado de ánimo. Además, algunas personas critican porque verte avanzar les recuerda todo aquello que ellas siguen postergando.
En cuestiones sentimentales habrá una advertencia importante: no permitas que amistades o familiares decidan por ti respecto a una persona que te interesa. Alguien cercano podría comenzar a sembrarte dudas porque esa persona no le gusta, no le convence o simplemente no cumple con sus expectativas. Escucha opiniones, pero observa hechos. Si existen señales verdaderamente preocupantes, tómalas en cuenta; si solamente se trata de prejuicios o gustos ajenos, recuerda que quien tendrá la relación eres tú.
Durante los próximos días llegará una decisión importante que podría modificar planes para septiembre. Puede relacionarse con trabajo, dinero, una relación o una responsabilidad que ya no quieres seguir cargando. Aquí necesitarás expresar exactamente lo que piensas. Has callado ciertas cosas para evitar conflictos y esa estrategia ya está comenzando a salir demasiado cara.
Hablar claro no significa ser grosero. Puedes poner límites sin aventar la vajilla. Y si alguien se ofende porque finalmente dejaste de permitirle abusar de tu disponibilidad, pues ese enojo será muy suyo, pero el problema ya no será tuyo.
El horóscopo de Capricornio del 21 de agosto de 2026 marca una etapa donde recuperarás terreno en cuestiones económicas, pero también tendrás que recuperar algo más importante: tu tiempo. Deja de regalarlo a personas, discusiones y preocupaciones que no producen absolutamente nada bueno.
Se acerca un cierre de agosto con decisiones fuertes y movimientos laborales favorables. No tengas miedo de escoger aquello que te dé estabilidad aunque otras personas no lo comprendan. Ya pasaste demasiado tiempo intentando quedar bien con todos; ahora toca construir una vida que también quede bien contigo.
Color del día: Café cobrizo.
Frase del día: “Quien se enoje porque puse límites, que se acomode; mi paz ya no estará en oferta para complacer a nadie.”
SAGITARIO – 21 DE AGOSTO DE 2026
Sagitario, este 21 de agosto de 2026 vas a comenzar a darte cuenta de que llevas tiempo buscando demasiado lejos algo que posiblemente siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas. En cuestiones sentimentales podrías descubrir cualidades distintas en una persona que ya forma parte de tu entorno. Puede ser amistad, conocido, compañero de trabajo o alguien con quien normalmente convives sin haberlo mirado con otros ojos. No quiere decir que mañana vayan a amanecer escogiendo nombres para los chamacos, pero sí podrías sorprenderte cuando una conversación cambie completamente la manera en que ves a esa persona.
Tu problema ha sido buscar emociones fuertes donde solamente había complicaciones. Como aquello difícil te emociona, luego terminas persiguiendo gente que trae más focos rojos que feria de pueblo. Comienza a valorar la tranquilidad, la reciprocidad y principalmente a quien demuestra interés sin obligarte a interpretar señales como investigador privado.
Cuida muchísimo tu lengua porque durante estos días podrías soltar información que alguien te contó en confianza. Quizás lo hagas sin mala intención, pero un secreto deja de ser secreto cuando llega al segundo par de orejas. No conviertas una conversación privada en material para amenizar la sobremesa. Una indiscreción podría ocasionar distanciamiento con alguien importante y después no habrá “yo pensé que ya sabían” que arregle el asunto.
En familia necesitarán más de ti. No necesariamente van a pedirte ayuda directamente porque hay alguien demasiado orgulloso para reconocer que está pasando por un momento complicado. Observa cambios de comportamiento y procura acercarte sin presionar. A veces ayudar no significa resolver problemas ni prestar dinero; puede ser escuchar, acompañar o simplemente hacerse presente cuando alguien siente que carga demasiado.
También andarás emocionalmente cambiante y tendrás facilidad para absorber el humor de quienes te rodean. Si llegas a un lugar donde todos están de malas, en cinco minutos tú ya quieres mandar hasta al perro por un tubo. Aprende a diferenciar qué emociones realmente son tuyas. No permitas que alguien con un mal día te lo herede completito y todavía con intereses.
En asuntos de trámites, documentos y firmas, tendrás que poner doble atención. Podría faltar algún requisito, aparecer un dato incorrecto o surgir un retraso que cambie tus tiempos. Lee absolutamente todo antes de firmar y guarda comprobantes. Si algo no queda claro, pregunta. No firmes por pena ni porque alguien diga “así déjalo, no pasa nada”, porque normalmente cuando dicen que no pasa nada es cuando después pasa de todo.
Algunos documentos que estaban pendientes finalmente comenzarán a acomodarse, aunque posiblemente no con la velocidad que esperabas. Ten paciencia y evita querer resolver mediante atajos aquello que necesita hacerse correctamente.
Si tienes pareja, presta atención porque esa persona podría sentirse desplazada. Tus pendientes, amistades, trabajo o preocupaciones han ocupado demasiado espacio y quizás estás dando por sentado que tu relación siempre estará ahí. Si todavía te importa, demuéstralo mediante presencia y acciones, no solamente diciendo “tú sabes que te quiero”. Nadie vive de adivinanzas sentimentales. Si por el contrario ya no sientes lo mismo, también será momento de hablar claro en lugar de mantener a alguien estacionado esperando algo que no llegará.
Si estás soltero, no te desesperes porque el amor todavía no haya aparecido como esperabas. Utiliza este periodo para ordenar tu vida y llegar emocionalmente disponible cuando conozcas a alguien que realmente valga la pena.
En salud presta atención a molestias persistentes en pies o estómago. Usa calzado adecuado, descansa cuando lo necesites y observa qué alimentos podrían estar provocándote malestar. Si aparece dolor intenso, inflamación importante o síntomas que persisten, busca valoración médica en lugar de dejarlo pasar.
El horóscopo de Sagitario para este 21 de agosto te recuerda que no necesitas recorrer medio mundo buscando felicidad mientras ignoras lo valioso que ya existe alrededor. Mira mejor a las personas que sí están, cuida confidencias, atiende a tu familia y deja de permitir que problemas ajenos gobiernen tu humor.
Tu siguiente oportunidad podría no venir envuelta como imaginabas. Pon atención, porque algunas de las mejores cosas comienzan precisamente donde uno nunca había pensado buscar.
Color del día: Naranja quemado.
Frase del día: “Dejaré de corretear lo complicado; a veces lo que tanto busco lleva tiempo frente a mis ojos esperando que aprenda a verlo.”
ARIES – 21 DE AGOSTO DE 2026
Aries, este 21 de agosto de 2026 tu intuición estará más despierta que vecina cuando escucha que llegó una patrulla a la cuadra. Vas a detectar rápidamente cuando alguien te mienta, te esconda información o quiera pasarse de listo contigo. El detalle será no reaccionar inmediatamente con toda la caballería, porque podrías tener razón en el fondo pero perderla por la forma. Primero confirma lo que sospechas y después pon a cada persona en su lugar con hechos, porque cuando tienes pruebas ni siquiera necesitas levantar la voz.
Te ha costado muchísimo construir cierta tranquilidad y no puedes permitir que cualquier persona llegue con sus dramas a desacomodarte el gallinero. Habrá gente hablando, criticando o cuestionando algunas decisiones recientes. Déjalos ladrar si de eso comen. Mientras no paguen tus cuentas, no carguen tus responsabilidades ni se levanten a resolver tus problemas, su opinión puede formarse tranquilamente detrás de las demás cosas que no necesitas.
En el terreno laboral sí tendrás que caminar con más cuidado. Podrían circular comentarios sobre cambios internos, movimientos de personal, supuestos despidos o decisiones que todavía no están confirmadas. No tomes acciones importantes basándote en el clásico “me dijeron que dijeron”. Una información equivocada podría hacerte reclamar donde no corresponde, confrontar a alguien innecesariamente o cometer un error capaz de afectar tu posición. Escucha menos pasillos y pregunta más en las fuentes correctas.
También comenzarás a cuestionarte seriamente si quieres continuar donde estás. Si cada mañana despiertas renegando del trabajo antes de poner un pie fuera de la cama, algo necesita cambiar. Eso no significa mandar todo a la fregada mañana mismo y después andar contando las monedas del sillón para completar la renta. Empieza a buscar opciones, actualizar conocimientos, revisar oportunidades y acercarte a aquello que verdaderamente te interesa. La libertad también necesita estrategia.
Precisamente aparecerá una posibilidad relacionada con negocio, emprendimiento o ingreso adicional. Puede llegar mediante una conversación casual, recomendación o persona que reconozca alguna habilidad tuya. No la descartes solamente porque inicialmente parezca pequeña. Hay proyectos que comienzan como dinerito extra y terminan convirtiéndose en una fuente importante de ingresos. Revisa números y condiciones antes de comprometer recursos.
Una amistad o familiar podría buscarte después de descubrir mentiras o engaños dentro de su relación. Andará bastante achicopalado y necesitará alguien que escuche. Apóyalo sin echarle más gasolina al incendio. No digas “yo siempre supe” ni aproveches para sacar expedientes viejos. Acompaña, pero permite que esa persona tome sus propias decisiones porque después las parejas se contentan y el metiche termina siendo uno.
En cuestiones sentimentales tú también necesitas reconocer algo: te cuesta expresar cariño cuando comienzas a sentir demasiado. Has aprendido a protegerte mediante indiferencia, bromas o respuestas cortantes porque anteriormente entregaste demasiado a personas que no supieron qué hacer con ello. Pero proteger el corazón no significa meterlo en una caja fuerte y perder la combinación.
Si alguien nuevo demuestra constancia, deja que vaya conociendo poco a poco tu lado más sensible. No cualquiera merece tus mejores sentimientos, eso es cierto, pero tampoco todos vienen a repetir aquello que te hicieron. Aprende a evaluar personas por sus acciones actuales y no únicamente por las cicatrices que dejaron otras.
Hacia el cierre de agosto comenzarás a recuperar ambición en cuestiones profesionales. Algo dentro de ti te estará diciendo que puedes conseguir más y esa incomodidad será precisamente el empujón que necesitabas. No confundas conformidad con estabilidad.
El horóscopo de Aries para el 21 de agosto señala un momento para seleccionar mejor tus batallas. No necesitas responder cada provocación, desenmascarar cada mentira ni demostrar constantemente quién eres. Algunas personas solitas terminan enseñando el cobre.
Concéntrate en crecer, cuidar tu trabajo mientras encuentras mejores opciones y abrir espacio para proyectos que sí despierten tus ganas. Quien quiera hablar, que hable; mientras ellos gastan saliva, tú procura estar construyendo algo que mañana te permita vivir como realmente quieres.
Color del día: Rojo ladrillo.
Frase del día: “Que hablen lo que quieran; mientras ellos gastan saliva, yo voy a gastar mis fuerzas en construir una vida que sí me dé paz.”
TAURO – 21 DE AGOSTO DE 2026
Tauro, este 21 de agosto de 2026 podrías traer una sensación extraña de inconformidad, como si estuvieras trabajando mucho pero avanzando poco. Algunos proyectos no han tomado la forma que imaginabas y eso comenzará a desesperarte. Antes de decir que la vida está en tu contra, revisa cuánto tiempo efectivo estás dedicando a aquello que dices querer. Los sueños son muy bonitos, pero si nomás los contemplas parecen maceta: decoran precioso, pero no te llevan a ningún lado.
Durante estos días también podrían regresar recuerdos relacionados con una etapa difícil de tu pasado. Una fecha, conversación o encuentro inesperado removerá asuntos que creías completamente superados. No confundas recordar con retroceder. Puedes mirar hacia atrás para reconocer cuánto has cambiado, pero no necesitas regresar a recoger aquello que tú mismo decidiste dejar tirado.
En cuestiones del corazón llegó el momento de darle vuelta a una página que llevas meses leyendo como si el final fuera a cambiar por arte de magia. Hay historias que no terminaron como querías y personas que nunca ofrecieron aquello que esperabas. Aceptarlo puede doler, pero seguir esperando una versión distinta de alguien que ya te enseñó perfectamente quién es termina doliendo más. Tu siguiente relación necesita encontrarte disponible, no comparando cada detalle con una persona del pasado.
Se marca un convivio, reunión o salida con amistades donde podrías pasarla mejor de lo esperado. Incluso una persona que tiene cierto interés en ti buscará la manera de acercarse, conversar más o proponerte una salida aparte. No te hagas el que no entiende porque cuando quieres eres más disimulado que elefante escondido detrás de una maceta. Si también existe interés de tu parte, permite que las cosas fluyan sin querer definirlas inmediatamente.
En cuestiones personales tendrás que dejar de pedir aprobación. Una decisión que quieres tomar podría no gustarle a determinadas personas cercanas y comenzarán los comentarios disfrazados de consejos. Escúchalos si tienen fundamento, pero recuerda que las consecuencias de tus elecciones las vivirás tú. No puedes diseñar tu existencia para que la comadre, el primo y medio Facebook estén conformes.
El trabajo será uno de los temas fuertes. Traes hartazgo, monotonía y la sensación de que estás repitiendo los mismos días con diferente fecha. Antes de renunciar en un arranque de desesperación, comienza a preparar terreno. Actualiza currículum, pregunta por oportunidades, revisa contactos y determina cuánto necesitas ganar para moverte con seguridad. No sueltes una rama hasta tener agarrada la otra, porque muy valiente uno diciendo “yo puedo” hasta que llegan juntos la luz, el teléfono y la tarjeta.
También podría aparecer una oportunidad durante las próximas semanas que inicialmente no parezca exactamente lo que buscas, pero tenga posibilidad de crecimiento. Analízala por lo que puede convertirse y no únicamente por cómo comienza. Hay puertas pequeñas que conducen a lugares bastante grandes.
En economía evita gastar por ansiedad o para compensar frustraciones. Ese “me lo merezco” puede ser muy cierto, pero la tarjeta también considera que merece que le pagues. Prioriza pendientes y reserva algo para un gasto inesperado que podría presentarse antes de terminar agosto.
Lo más importante del horóscopo de Tauro para este 21 de agosto será comprender que creer en ti no consiste solamente en repetir que puedes, sino en actuar como alguien convencido de que puede. Organízate, deja de posponer decisiones y no permitas que quienes jamás se atrevieron a perseguir sus propios sueños te expliquen por qué los tuyos son imposibles.
La vida te abrirá oportunidades, pero algunas tendrán fecha de caducidad. Si una puerta se abre y sabes que puede acercarte a lo que quieres, muévete. No esperes a sentirte cien por ciento preparado porque quizás ese momento nunca llegue.
Color del día: Verde bosque.
Frase del día: “No voy a esperar que la vida me traiga lo que quiero; voy a mover las nalgas y demostrar por qué también me lo merezco.”
GÉMINIS – 21 DE AGOSTO DE 2026
Géminis, este 21 de agosto de 2026 vas a entender que nada en esta vida viene con garantía de permanencia. Personas, trabajos, amistades y hasta ciertas etapas que parecían eternas algún día cambian. Eso no significa vivir esperando que todo termine, sino aprender a disfrutar mientras existe. Has cometido el error de preocuparte tanto por perder algunas cosas que terminas sin disfrutarlas cuando todavía las tienes enfrente. Come cuando haya comida, ríe cuando haya motivos y abraza mientras tengas a quién, porque después uno anda queriendo regresar el calendario y ese condenado no acepta devoluciones.
También tendrás que comenzar a tomar decisiones sin organizar una consulta popular cada vez que no sabes qué hacer. Preguntas opiniones porque tienes miedo de equivocarte y al final terminas haciendo aquello que otros consideran conveniente. Después, cuando las cosas salen mal, eres tú quien carga las consecuencias. Escucha consejos, claro que sí, pero la última palabra tiene que ser tuya. Tu futuro no puede administrarse por votación familiar.
En el amor habrá que poner atención, principalmente si tienes pareja. La monotonía está comenzando a meterse por debajo de la puerta y, si ninguno hace algo diferente, podría enfriar cuestiones que antes funcionaban perfectamente. Últimamente quizá hablan demasiado de pendientes, cuentas, problemas o responsabilidades y muy poco de ustedes. Una relación no termina solamente por una infidelidad; también puede desgastarse cuando dos personas dejan de mirarse como pareja y empiezan a funcionar únicamente como compañeros de administración doméstica.
Busca romper rutinas mediante algo sencillo. No necesitas reservar avión a París para recuperar conexión. Una salida improvisada, una conversación sin teléfonos o hacer juntos algo que normalmente no hacen podría modificar bastante el ambiente.
También controla esa costumbre tuya de fabricar pleitos cuando algo te incomoda. A veces preguntas cosas cuya respuesta ni siquiera quieres escuchar o lanzas indirectas esperando que la otra persona adivine qué fregados te sucede. Si tienes algo que reclamar, dilo claramente. No conviertas una molestia pequeña en temporada completa de telenovela porque después, cuando quieres arreglarlo, ya soltaste palabras que no puedes regresar a la boca.
Si estás soltero, tendrás una conversación interesante con alguien que inicialmente no habías considerado sentimentalmente. No quieras etiquetar inmediatamente lo que ocurre. Conoce primero y deja que las intenciones se manifiesten mediante hechos.
En familia necesitas hacerte más presente. Has estado atendiendo pendientes, amistades o problemas personales y podrías estar dejando para “después” visitas y conversaciones importantes. No esperes una ocasión especial para buscar a quienes quieres. Una llamada de diez minutos puede valer muchísimo más de lo que imaginas.
También comenzará a organizarse un viaje o escapada, pero habrá cambios. Una o varias personas que supuestamente participarían podrían comenzar con pretextos, problemas de presupuesto o comentarios negativos que terminarán modificando el plan. No canceles automáticamente por ellos. Si realmente quieres ir, considera cambiar compañía, fechas o incluso hacer una versión distinta del viaje. No permitas que el pesimismo ajeno decida hasta dónde puedes moverte.
En cuestiones laborales podrías cuestionarte si ciertas actividades todavía representan lo que quieres para tu futuro. No habrá necesidad de resolverlo inmediatamente, pero sí conviene observar qué estás aprendiendo y hacia dónde podría llevarte lo que haces actualmente. Permanecer por costumbre también es una decisión, aunque muchas veces no parezca.
El horóscopo de Géminis para el 21 de agosto trae una lección relacionada con el tiempo. Deja de comportarte como si las personas importantes fueran a estar disponibles eternamente. Atiende tu relación si todavía la quieres, busca a tu familia, organiza aquello que llevas meses posponiendo y empieza a escoger por ti mismo.
Nada es para siempre, Géminis, y precisamente por eso aquello que hoy sí tienes merece atención. No esperes perder algo para descubrir cuánto significaba. Y cuando llegue el momento de elegir un camino, recuerda: escuchar opiniones es inteligencia; permitir que otros vivan tu vida por ti ya es otra chingadera.
Color del día: Amarillo mostaza.
Frase del día: “Voy a disfrutar lo que tengo mientras esté conmigo, porque llorar después por lo que no cuidé ya no entra en mis planes.”
CÁNCER – 21 DE AGOSTO DE 2026
Cáncer, este 21 de agosto de 2026 vas a tener que cuidar mucho tu palabra porque últimamente podrías estar prometiendo más de lo que realmente puedes cumplir. No siempre lo haces por mala intención; muchas veces dices que sí porque no quieres quedar mal, pero terminas haciendo precisamente eso. Si no tienes tiempo, dinero, ganas o posibilidad de cumplir algo, aprende a decirlo desde el principio. Más vale un “no puedo” sincero que un “mañana te resuelvo” que termina llegando cuando ya hasta se olvidaron del problema. Recuerda que aquello que haces también enseña a los demás cómo pueden tratarte.
Tu sexto sentido estará bastante despierto y comenzarás a notar contradicciones en una persona que lleva tiempo queriendo venderte una versión demasiado bonita de ciertas cosas. Una mirada, respuesta o cambio de actitud te hará sospechar que no te están contando la historia completa. No armes escándalos solamente por intuición; observa y deja que los hechos acomoden las piezas. Cuando alguien está mintiendo termina contradiciéndose sin que tengas que hacer absolutamente nada.
En cuestiones sentimentales viene una etapa de bastante intensidad. Si tienes pareja, la pasión podría subir varios grados y se marcan encuentros donde te van a dar hasta para llevar y quizás hasta quieras repetición. Aprovecha esa energía para recuperar cercanía, pero recuerda que una buena relación no puede sostenerse únicamente entre sábanas. Después del meneo también tiene que existir comunicación, confianza y capacidad para resolver aquello que todavía les incomoda.
Si estás soltero o soltera, deja de fingir sentimientos solamente para no perder compañía. Podrías estar manteniendo cerca a alguien que sabes perfectamente que no te interesa de la misma manera. No alimentes ilusiones por miedo a quedarte solo. La soledad temporal es mucho más decente que utilizar a una persona como sala de espera mientras llega alguien que sí te mueve el tapete.
También será momento de poner límites. Tu buena voluntad algunas veces provoca que ciertas personas crean que pueden pedirte cualquier cosa. Ayudar está muy bonito, pero una cosa es tener buen corazón y otra traer cara de beneficencia pública. No permitas humillaciones ni aceptes faltas de respeto simplemente porque existe cariño de por medio. Quien realmente te aprecia también aprende dónde están tus límites.
Una situación del pasado intentará influir nuevamente en tu presente. Esta vez no necesariamente será una persona; puede tratarse de un miedo, inseguridad o experiencia que todavía condiciona algunas decisiones. No permitas que algo que ocurrió hace años siga cobrando renta dentro de tu cabeza. Aprende lo necesario y después desocupa ese cuarto.
Con familia o amistades procura mantener comunicación. Podrías tener una diferencia con alguien debido a una opinión demasiado directa. Expresa lo que piensas, pero no confundas sinceridad con aventar palabras como pedradas. Decir la verdad no requiere destruir al de enfrente. Hay maneras de hablar claro sin dejar muertos y heridos en la sala.
En proyectos personales aparece nuevamente una idea que llevas demasiado tiempo posponiendo. Puede relacionarse con negocio, aprendizaje, cambio profesional o algo que deseas construir por cuenta propia. El cierre de agosto será perfecto para aterrizarla: define cuánto necesitas, qué puedes hacer ahora y cuál será el primer movimiento concreto. No esperes motivación divina mientras sigues acostado viendo videos. Los proyectos avanzan cuando las manos alcanzan lo que la mente lleva meses imaginando.
El horóscopo de Cáncer para el 21 de agosto señala un cambio importante: dejarás de actuar solamente para mantener contentos a los demás. Si quieres algo, dilo. Si algo te incomoda, exprésalo. Si ya no amas, no finjas. Y si todavía amas, demuéstralo antes de que la otra persona se canse de adivinar.
Tu felicidad necesita menos apariencias y mucha más congruencia. Cumple aquello que prometas, protege tu dignidad y comienza de una vez ese proyecto que tanto mencionas. Porque oportunidades tendrás, pero ninguna puede ayudarte si tú sigues esperando el momento perfecto para empezar.
Color del día: Blanco perla.
Frase del día: “Mi palabra tendrá valor, mi corazón tendrá límites y mis sueños dejarán de esperar a que se me quite el miedo.”