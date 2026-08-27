BMW quiere despedirse de los botones y apostar todo por la voz

Si algo ha cambiado dentro de los autos modernos es la manera en que el conductor se relaciona con ellos. BMW considera que buena parte de los controles que hoy se accionan con botones podrían desaparecer y ser reemplazados por pantallas y órdenes de voz.

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La idea tendrá uno de sus primeros grandes ejemplos en el BMW iX3 2027. El SUV eléctrico reducirá considerablemente la cantidad de mandos físicos y llevará varias funciones a la interfaz digital, incluyendo algunos ajustes relacionados con la climatización.

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No se trata únicamente de hacer una cabina más limpia. BMW entiende que los hábitos de sus clientes también están cambiando.

Una generación acostumbrada a las pantallas

La marca alemana pone especial atención en los conductores de 45 años o menos, un grupo que ha crecido utilizando teléfonos inteligentes, asistentes digitales y dispositivos táctiles como parte de su vida cotidiana.

Desde esa perspectiva, BMW considera que muchos usuarios pueden sentirse más cómodos tocando una pantalla o dando una instrucción de voz que buscando un botón específico dentro del vehículo.

La apuesta también responde a una intención clara de reducir elementos físicos y concentrar más funciones en una misma interfaz. Temperatura, navegación, entretenimiento y diferentes ajustes podrían controlarse sin recurrir a una larga lista de interruptores.

La voz tendrá más responsabilidad

Para que esta estrategia funcione, el asistente de voz tendrá que responder correctamente y entender instrucciones que no siempre serán formuladas de la misma manera.

La intención es que el conductor pueda pedir cambios de temperatura, iniciar una ruta o controlar determinadas funciones sin tener que navegar por diferentes menús.

Sobre el papel, esto podría hacer más sencilla la interacción mientras el vehículo está en movimiento. Sin embargo, también aumenta la responsabilidad del sistema, porque una orden mal interpretada puede resultar mucho más frustrante cuando ya no existe un botón físico como alternativa.

El iX3 será una prueba importante

El BMW iX3 2027 será uno de los modelos que permitirá comprobar hasta dónde puede llegar esta filosofía. Aunque conservará controles físicos considerados esenciales, buena parte de las funciones cotidianas estarán integradas en su ecosistema digital.

La decisión representa un cambio importante para una marca que durante mucho tiempo ha dado protagonismo a los mandos físicos y a la interacción directa con el conductor.

Ahora BMW quiere convencer a sus clientes de que menos botones pueden significar una experiencia más sencilla. El verdadero desafío será demostrarlo en la práctica, especialmente para quienes todavía prefieren sentir y accionar un control antes que buscarlo en una pantalla.

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