¿Cuáles serán los empleos en EE.UU. con el mayor auge y caída en los próximos 10 años?

De acuerdo con datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), se espera que para el 2035 se generen en Estados Unidos aproximadamente 5.9 millones de empleos; eso equivale a un aumento del 3.5%. No obstante, con la implementación de la IA y automatización en los procesos laborales, la cifra se establece como la proyección de crecimiento más lenta en comparación con la década pasada.

Actualmente, la fuerte inversión en inteligencia artificial por parte de empresas en el sector tecnológico ha disparado los recortes de empleo, y pese a que la demanda en áreas relacionadas con el análisis de datos, desarrollo de software, entre otros, aumentó, también en otros campos como producción, venta o administración se ha observado una fuerte caída debido a la automatización.

Los trabajos con mayor proyección de crecimiento

Apoyo sanitario: crecimiento del 13.3%

Informática y matemáticas: crecimiento del 7.3%

Instaladores de paneles solares fotovoltaicos: crecimiento proyectado 36.5%

Científicos de datos: crecimiento proyectado 34.6%

Técnicos de mantenimiento de turbinas eólicas: crecimiento proyectado 29.5%

Gerentes de servicios médicos y de salud: crecimiento proyectado 24.4%

Los empleos con mayor descenso para la próxima década

Procesadores de texto y mecanógrafos: caída prevista 34.4%

Operadoras de centralita: caída prevista -26.0%

Teleoperadores: caída prevista -21.4%

Cajeros: cambio total previsto en el empleo: -200,600 puestos de trabajo

Representantes de servicio al cliente: cambio total previsto en el empleo -141,800 puestos de trabajo

Secretarias y asistentes administrativos: cambio total previsto en el empleo -114,100 puestos de trabajo

Auxiliares de contabilidad, teneduría de libros y auditoría: cambio total previsto en el empleo -85,600 puestos de trabajo

Cajeros: variación total prevista del empleo -44.700

Operadores de introducción de datos: variación total prevista del empleo -33.600

Según el Departamento de Trabajo, los empleos como mecanógrafos y especialistas en introducción de datos y oficinistas se verán afectados con una pérdida de hasta el 4% debido a “la continua integración de herramientas de automatización, incluidas las que utilizan inteligencia artificial”, señala la entidad.

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