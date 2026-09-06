Volkswagen anuncia 50,000 despidos adicionales por su reestructuración

Recientemente, a través de un comunicado, el fabricante de automóviles alemán Volkswagen anunció el recorte de al menos 50,000 puestos de trabajo en todo el mundo en medio de un plan de reestructuración con el propósito de reducir los costos debido a una mayor competencia en el mercado, la caída de sus ventas en Asia y los elevados aranceles estadounidenses.

En el comunicado, el director ejecutivo, Oliver Blume, expresó: “Asumimos la responsabilidad de toda nuestra plantilla, de nuestros socios y de los empleos industriales en todo el mundo. En los próximos años, invertiremos una suma de tres cifras de miles de millones de dólares para que nuestras marcas emblemáticas sean aún más atractivas, sólidas y competitivas”, dijo.

Según el CEO, la compañía fundada en 1937 y con sede principal en Wolfsburgo, Alemania, busca con esta “profunda reestructuración” seguir invirtiendo en tecnología para innovar en vehículos del futuro mientras la empresa se fortalece a largo plazo.

Para la reconocida compañía, esta ha sido la reestructuración más grande en los 89 años de historia, con un total de 100,000 recortes ya previstos y una drástica reducción de su oferta en algunos modelos.

Aunque el fabricante de autos icónicos como el Escarabajo, el Golf y el Passat reportó cuantiosas pérdidas y costos adicionales de hasta $3,400 dólares por aranceles, los inversores de la compañía recibieron de buena manera el anuncio de reestructuración y, para el cierre de las operaciones de este viernes, las acciones de Volkswagen subieron a su nivel más alto en casi tres meses.

No obstante, analistas del sector automotriz indicaron que las decisiones del fabricante alemán podrían tener un efecto dominó en el mercado, y en los próximos meses se podrían estar observando decisiones similares por otros fabricantes en cuanto a despidos y recortes de gastos.

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