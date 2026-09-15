Hispano arrestado tras ser acusado de tomar fotos indebidas a mujeres en Los Ángeles

Un hispano de 69 años del condado de Los Ángeles fue arrestado tras ser acusado de tomar fotos indebidas a mujeres en un centro comercial de la ciudad de Burbank.

Alfred Hernández, residente de San Fernando, fue detenido el 12 de septiembre después de que un empleado del Empire Center lo sorprendió tomando fotografías a dos mujeres por debajo de su ropa sin su conocimiento ni consentimiento.

Oficiales del Departamento de Policía de Burbank (BPD) arrestaron a Hernández cuando salía de la tienda, localizada en la cuadra 1800 de West Empire Avenue.

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Las autoridades dieron que Hernández fue fichado por un delito menor, y que la fiscalía de la ciudad tenía pendiente la revisión del caso para la presentación formal de cargos.

De acuerdo con los investigadores, podría haber más víctimas de Hernández que todavía no han sido identificadas.

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El BPD instó a posibles víctimas o a cualquier otra persona que tenga información relacionada al caso que se comunique con los detectives de la División de Investigación del departamento al 818-238-3210.

Alfred Hernández es el segundo hombre que es arrestado en las últimas tres semanas por presuntamente tomar fotografías indebidas a mujeres en Empire Center.

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El 28 de agosto, agentes del BPD arrestaron y ficharon a Alfredo Solís, de 34 años y residente de Huntington Park, tras ser acusado de utilizar su teléfono celular para tomar fotografías de una mujer de 61 años.

Un mes antes, oficiales detuvieron a Emmanuel McCarthy, de 23 años, por acusaciones similares de seguir al menos a dos mujeres por una tienda y tomarles fotos sin su consentimiento.

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