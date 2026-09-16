Leon Black queda en desacato por Epstein: el Congreso pone bajo la lupa $158 millones

La Cámara de Representantes de Estados Unidos declaró en desacato al Congreso al multimillonario Leon Black, luego de que el exdirector ejecutivo de Apollo Global Management se negara a cumplir dos citaciones relacionadas con la investigación sobre Jeffrey Epstein.

La resolución fue aprobada este miércoles mediante consentimiento unánime, un día después de que el Comité de Supervisión de la Cámara votara 41-0 para recomendar la medida. El caso ahora será remitido al Departamento de Justicia, que deberá decidir si emprende una posible acción penal.

CBS News reportó que el conflicto se originó por la negativa de Black a responder a las solicitudes del comité.

¿Por qué el Congreso sancionó a Black?

El comité había citado a Black para que compareciera a una deposición y entregara documentos relacionados con acuerdos de confidencialidad (NDA). El empresario no acudió a la comparecencia programada para el 3 de septiembre y tampoco entregó los documentos solicitados en los términos exigidos por los legisladores.

El enfrentamiento comenzó meses antes. En junio, Black participó voluntariamente en una entrevista ante el comité, pero la reunión terminó después de que los legisladores señalaran que se negó a responder determinadas preguntas. Posteriormente, el empresario presentó una demanda para impugnar las citaciones.

El presidente del Comité de Supervisión, el republicano James Comer, defendió la decisión del Congreso.

“Nadie está por encima de la ley”, afirmó Comer después de la resolución.

La relación entre Black y Epstein

Black mantuvo durante años una relación empresarial con Jeffrey Epstein. De acuerdo con el Comité de Supervisión, el empresario pagó a Epstein al menos $158 millones después de que este ya hubiera sido registrado como delincuente sexual. Reuters también reportó que Black recurrió a Epstein para servicios relacionados con planificación fiscal y patrimonial.

Black ha reconocido que contrató a Epstein para recibir asesoría, pero ha negado haber conocido sus actividades criminales. Sus abogados también han rechazado las acusaciones del comité y consideran que las exigencias de los legisladores exceden sus facultades.

Tras la decisión de la Cámara, el siguiente paso queda en manos del DOJ. Sin embargo, la declaración de desacato no significa por sí misma que Black será acusado penalmente, ya que corresponde al Departamento evaluar si procede una acusación.

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