¡Viva México! Celebran El Grito en Los Ángeles

Como cada año, la ciudad de Los Ángeles se vistió de gala y de los colores verde, blanco y rojo de la bandera de México, para celebrar en las escalinatas del Ayuntamiento el histórico “Grito de Dolores” o “Grito de Independencia” lanzado por el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, Guanajuato, aunque la independencia de México se consumó 11 años después, el 27 de septiembre.

De acuerdo con el protocolo oficial, la arenga del Grito de Independencia se llevó a cabo por parte del cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez: “¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Dominguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva la independencia Nacional! ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”

A cada frase respondió el pueblo reunido frente a las escalinatas del Ayuntamiento respondió con un ¡Viva!”, como una expresión que representa el respeto y la admiración de la nación que los vio nacer hacia estos personajes que les dieron patria y libertad del yugo español.

La bandera de México ondea frente al Ayuntamiento.

“Ser mexicano es ser un chingón”, fue la respuesta de Margarita Reynoso, después de haber entonado las estrofas del himno nacional mexicano, mientras que el cónsul ondeaba la bandera y concejales de Los Ángeles repiquetearon la campana, en recuerdo de la del pueblo de Dolores.

“México representa mi patria, el lugar donde nací”, dijo emocionada Candy Analjo, originaria de Puebla, quien acudió a la fiesta cívico-patriótico con sus gemelas Ivonne e Ivette, de 18 años, además de su nieta Violet.

Mientras tanto, en los jardines del parque Gloria Molina, la hondureña Yaniryz Portillo, de 30 años, se dio tiempo para degustar una quesadilla mexicana.

“Me gusta el guacamole y la salsa de pico de gallo”, dijo.

Grito de libertad y valentía

La alcaldesa Karen Bass describió que el “El Grito” representa libertad, valentía y la fuerza de un pueblo que se unió para luchar por un mejor futuro.

“Y sí, tenemos mucho que celebrar. Aquí en Los Ángeles celebramos a la comunidad mexicana y mexicanoamericana que ha ayudado a construir esta ciudad y que mantiene vivas sus tradiciones, su cultura y sus valores de generación en generación”, declaró a La Opinión.

“También celebramos a todos los inmigrantes que han llegado a Los Ángeles con la esperanza de construir una vida mejor para sus familias. Esa esperanza, ese trabajo y ese espíritu de lucha son parte de lo que hace tan especial a nuestra ciudad; celebrar también significa reconocer que todavía tenemos que seguir construyendo una ciudad donde todas las familias puedan vivir con dignidad, seguridad y esperanza”.

La comunidad disfrutó del espectáculo.

Para la madrina de la ceremonia, Imelda Padilla, concejal del Distrito 6, “El Grito” significa “un poderoso recordatorio de nuestro origen y de la valentía de quienes nos precedieron”.

“Representa un momento en el que la gente se unió para exigir un futuro mejor para sí misma, para sus familias y para su país”, añadió. “Como orgullosa mexicoamericana, esa historia tiene un profundo significado para mí. Cuando escuchamos el repique de la campana y el grito de “¡Viva México!”, celebramos nuestra cultura, nuestra resiliencia y a las generaciones que han preservado esas tradiciones, especialmente aquí en Los Ángeles”.

Como una orgullosa chicana que considera sus raíces mexicanas una parte esencial de su identidad, dijo: “No son solo mis raíces personales, sino algo que comparto con toda una comunidad aquí en Los Ángeles y en todo el país. Es una cultura llena de vida, color y tradición, con un profundo sentido de familia y comunidad”.

Retira patrocinio de Home Depot

Criticada por mostrar entre los patrocinadores del evento a Home Depot y Walmar, horas antes del “Grito de Independencia” de México, Imelda Padilla escribió en su cuenta de Instagram: “Recientemente, miembros de la comunidad han expresado inquietudes, reacción y sentimientos negativos, respecto a la inclusión del logotipo de Home Depot en nuestro evento, El Grito 2026”.

“Dada la angustia y el trauma que provoca esta empresa debido a las redadas de ICE que el Gobierno Federal lleva a cabo deliberadamente en sus instalaciones, ofrezco mis más sinceras disculpas por el malestar causado al incluir a dicha compañía. Hemos cancelado su participación como colaboradores en este evento”.

La concejal indicó que: “El espíritu de El Grito se basa en celebrar nuestra herencia latina y en crear un espacio donde nuestras familias se sientan bienvenidas, seguras y valoradas. Nuestra oficina reafirma su solidaridad con las comunidades inmigrantes y mantiene un firme compromiso de garantizar que todas las familias se sientan protegidas y nunca se avergüencen de quiénes somos”.

Fuentes cercanas a la polémica dijeron a La Opinión que la oficina de Padilla presuntamente había solicitado un patrocinio de $300.000 a Home Depot y Walmart para pagar el contrato de Los Angeles Azules, el grupo que amenizó la fiesta de El Grito.

“Se oye chistoso. Nosotros no recibimos ese dinero de Walmart ni de Home Depot”, dijo el fin de semana Paulina Velasco, jefa de personal del Distrito 6, a La Opinión.

“Home Depot no tiene dinero para dar. Home Depot invirtió ese dinero durante las fiestas de fans en Los Ángeles [durante la Copa del Mundo]. Los fondos que tenemos los usamos con mucha preocupación y trabajamos con los abogados de la ciudad para que todo sea transparente”. Los logotipos de Home Depot y Walmart fueron retirados de la publicidad.

Carlos González Gutiérrez, cónsul de México en L.A., durante el evento.

Intersección de cultura y resistencia

Históricamente, a pesar de la independencia se había consumado, en 1829, España envió una expedición militar al mando del brigadier Isidro Barradas con el fin de reconquistar México, pero el intento fracasó tras ser derrotados en la Batalla de Tampico. La defensa mexicana fue organizada por el gobierno del presidente Vicente Guerrero, con líderes como Antonio López de Santa Anna y Manuel Mier y Terán.

“El Grito de Dolores fue un llamado a las armas cuando la clase trabajadora, los pueblos y las personas explotadas se alzaron contra la tiranía colonial” , destacó la concejal Eunisses Hernández (Distrito 1 de Los Ángeles). “El pueblo mexicano siempre ha luchado contra la opresión, y eso ha marcado mi propia lucha por la justicia como organizadora comunitaria y líder electa”.

Hernández dijo a La Opinión que se siente orgullosa hija de inmigrantes mexicanos.

“Tener raíces mexicanas significa situarse en la intersección entre cultura y resistencia; para mí, esto se manifiesta a través de la organización, la labor legislativa y la celebración de mi comunidad”, expresó. “La herencia mexicana no se limita a una sola cosa, y eso es precisamente lo que me encanta de ella. Es la comida. Es la música. Son las fiestas y las reuniones familiares. Son los murales, los textiles, la danza, el idioma y las expresiones coloquiales. Nuestra cultura es increíblemente polifacética, y eso es lo que la hace tan especial”.

“El Grito” oficial

El presidente Antonio López de Santa Anna, quien gobernó México en 11 ocasiones distintas de manera intermitente entre 1833 y 1855, fue quien instauró oficialmente la Ceremonia del Grito el 15 de septiembre de 1845. Santa Anna fue el personaje que vendió el territorio de La Mesilla (más de 100 mil kilómetros cuadrados ubicados en el actual sur de Arizona y Nuevo México) a Estados Unidos por 10 millones de pesos.

El propósito del “Grito de Dolores” es para recordar al cura Miguel Hidalgo y Costilla y a los héroes que lucharon por la independencia de México.

Aunque ya existían festejos populares y conmemoraciones previos (como el primer registro de festejo organizado por Ignacio López Rayón en Huichapan en 1812, en el estado de Hidalgo o menciones en 1824), fue Santa Anna quien le dio el carácter de ceremonia oficial de Estado.

Si bien no existe un registro escrito que permita conocer con certeza las palabras dichas por el Cura Hidalgo, distintas v Antonio López de Santa Anna gobernó México en 11 ocasiones distintas de manera intermitente entre 1833 y 1855. Distintas versiones indican que la madrugada del 16 de septiembre habría gritado: “¡Viva nuestra madre santísima de Guadalupe!, ¡viva Fernando VII y muera el mal gobierno!”, según el obispo Manuel Abad y Queipo) o “¡Viva la América!, ¡viva Fernando VII!, ¡viva la religión y mueran los gachupines!”, de acuerdo con fray Diego Bringas.

El historiador guanajuatense Lucas Alamán (1792-1853) escribió que el grito de Hidalgo fue: “¡Viva la religión!, ¡viva nuestra madre santísima de Guadalupe!, ¡viva Fernando VII!, ¡viva la América y muera el mal gobierno!”

Mientras tanto, otro historiador, Carlos Herrejón, un intelectual y académico mexicano especialista en la Independencia, planteó una versión diferente.

Basándose, en lo declarado por Juan Aldama, -militar y capitán de la Nueva España (México) y testigo del comienzo de la guerra de independencia-, Herrejón afirma que Hidalgo habría dicho: “Hijos, ayúdenme a defender la patria. ¡Se acabó la opresión, se acabaron los tributos!”.

Presuntamente, se habría ofrecido una recompensa de un peso para quienes fueran a caballo y se unieran al movimiento de independencia, y cuatro reales para quienes marcharan a pie.