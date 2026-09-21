¿Compartir el dinero o administrarlo por separado? El dilema de las parejas casadas

Para muchas parejas hoy día hablar de finanzas resulta complicado, pero esto, al igual que las responsabilidades en casa y planes a futuros, son temas importantes que tratar, sobre todo si se piensa a largo plazo.

Aunque no hay fórmulas perfectas sobre cómo llevar los ingresos de un hogar, ya que dependerá de la pareja, sí es necesario tener en cuenta que establecer una organización con el dinero puede generar estabilidad económica en la relación; por lo tanto, el punto de partida sería responder a la pregunta: ¿conviene compartirlo todo o administrar las finanzas por separado?

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, más del 40% de los casados prefieren mantener sus finanzas en conjunto, a diferencia del 30% que prefiere una combinación entre cuentas conjuntas y separadas, y el 20% que opta por mantener sus finanzas separadas.

Compartir las finanzas da felicidad en el matrimonio

Sin embargo, un estudio desarrollado y publicado por Journal of Consumer Research en el 2023 reveló que las parejas que comparten sus cuentas bancarias son más felices, ya que lograban trabajar en equipo manteniendo un “sentimiento de unión y colaboración”, y siendo menos propensas a separarse, a diferencia de aquellas que tenían sus cuentas por separado, quienes mostraron una marcada insatisfacción.

Según Jenny Olson, profesora adjunta de marketing en la Universidad de Indiana, “la investigación sugiere que tener cuentas conjuntas es algo positivo para el matrimonio, permite mantener ese sentimiento de unidad”, dijo.

Las generaciones más jóvenes están separando sus bienes

No obstante, no se puede desestimar que las cuentas separadas en algunos de los casos son importantes, ya que logran proteger los bienes adquiridos mucho antes del matrimonio, ya sean por ahorros o herencia, y esta tendencia se está observando cada vez más entre los estadounidenses más jóvenes, quienes optan por separar sus posesiones en comparación con la generación X o los baby boomers.

Y la razón detrás de estas decisiones podría ser lo que asegura Jeffrey Mellone, asesor ejecutivo de gestión patrimonial en TIAA Wealth Management, quien menciona que “la ventaja de tener cuentas individuales es que brindan una sensación de autonomía”.

Es una forma en la que ambas partes pueden seguir sintiendo independencia y en la que no hay manera de culpar al otro sobre los gastos o compras impulsivas; sin embargo, deja de lado el trabajo en conjunto para objetivos compartidos.

Para Olson, “cuando se tienen cuentas conjuntas, todo está a la vista. Hay más transparencia. Hay menos oportunidades de ocultarle cosas a la pareja. Es más probable que tengan objetivos financieros comunes. Se preserva la mentalidad de “nosotros” en lugar de “tú y yo”, afirmó.

¿Cuándo no es bueno compartir los ingresos?

Pero también hay que tener en cuenta que existen algunas razones de peso para llevar las cuentas bancarias por separado, como, por ejemplo, que alguno de los miembros de la pareja arrastre cuantiosas deudas que afecten al otro. Contar con fondos de emergencia individuales en caso de divorcio o que alguna de las dos partes tenga hábitos de gastos irreconciliables.

En estos casos, Brian Walsh, director de asesoramiento y planificación de SoFi, considera que “la clave está en que las parejas hablen entre sí y decidan cómo quieren administrar su dinero y por qué. Si tienen cuentas individuales, normalmente debe haber una cuenta conjunta para los gastos compartidos”, dijo.

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