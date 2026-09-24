Así son los centavos que valen más de $100,000 en el mercado de subastas

A lo largo de estos años, la Casa de la Moneda ha emitido millones de billetes y monedas de todas las denominaciones, en su mayoría únicamente con su valor nominal; sin embargo, durante los procesos de impresión y acuñación ocurrieron errores que han provocado que algunas de estas piezas actualmente valgan en el mercado de subastas miles de dólares.

Para los coleccionistas, el mundo de la numismática es fascinante; no obstante, para adentrarse hay que tener cierto conocimiento, ya que en el caso de las monedas y billetes su valor puede estar relacionado con múltiples factores, pero entre los más importantes está la rareza de la pieza, el año de acuñación, su estado de conservación, si está o no relacionado con eventos, lugares o personajes históricos o su demanda en el mercado.

Por ejemplo, los ejemplares de mayor antigüedad en su mayoría tienen imperfectos y errores que hoy día pueden hacer que la pieza valga hasta $100,000 dólares, como en el caso de la moneda de un centavo de Lincoln en versión bronce de 1943.

¿Por qué esta moneda vale tanto dinero en el mercado?

Según Heritage Auctions, la moneda Lincoln de 1943 es una de las piezas con error “más famosa” de la historia de Estados Unidos y la razón es que su producción se da justo durante la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, los centavos se acuñaban en acero recubierto de zinc, ya que el cobre era usado para fines bélicos; sin embargo, por error, una cantidad limitada de centavos se terminó produciendo en cobre.

Esa diferencia entre los demás ejemplares ha llamado hasta el día de hoy la atención de los coleccionistas, quienes están dispuestos a pagar miles de dólares por una de esas piezas.

Hasta los momentos, una de las transacciones más altas que se ha hecho en la compra de un ejemplar de estos fue en una subasta del 2010: un centavo de bronce de Lincoln de 1943 se vendió por $1,7 millones de dólares, según el catalogador de monedas David Stone de Heritage Auctions.

¿Cómo identificar si un centavo de Lincoln es valioso o no?

De acuerdo con el Servicio Profesional de Clasificación y Certificación de Monedas (PCGS), se estima que existen al menos unos 20 ejemplares de estas monedas; son auténticamente cobre, por lo que una forma de identificar si tiene una es probarla con un imán; si la pieza no se adhiere, es probable que sea auténtica. Lo que se recomienda siempre es autenticarla con un experto antes de comprar o vender una.

Sigue leyendo: