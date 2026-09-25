Nissan PIXO, el eléctrico urbano barato que no llegará a Estados Unidos

Nissan encontró una fórmula distinta para entrar con más fuerza en el mercado de los eléctricos. En vez de apostar únicamente por vehículos grandes, la marca japonesa presentó el PIXO, un modelo pequeño pensado para moverse con facilidad por las ciudades y resolver los trayectos cotidianos sin complicaciones.

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El nuevo eléctrico pertenece al segmento A, donde las dimensiones reducidas pueden marcar una diferencia importante.

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Su enfoque está claramente orientado a Europa, tanto por sus características como por su producción, y por ahora Estados Unidos queda fuera de la ecuación.

Una batería pensada para el uso diario

El PIXO utiliza una batería LFP de 27,5 kWh, una tecnología que Nissan incorpora por primera vez en uno de sus modelos europeos. Con ella consigue hasta 259 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP.

La propuesta no busca competir con los eléctricos de grandes baterías. Nissan apuesta por un vehículo más pequeño y eficiente, pensado principalmente para recorridos urbanos y desplazamientos diarios.

Para recuperar energía, el modelo admite carga rápida en corriente continua de hasta 50 kW. Según la marca, pasar del 15% al 80% requiere unos 28 minutos. También ofrece carga en corriente alterna de 11 kW, disponible de serie en toda la gama.

Tecnología de Google dentro del PIXO

El pequeño Nissan tampoco renuncia a la conectividad. El vehículo estará asociado con la aplicación MyNissan, desde la que se podrán gestionar funciones relacionadas con el automóvil, la navegación, las rutas y la recarga.

El Nissan PIXO. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Uno de los elementos más llamativos será la integración de Gemini, la inteligencia artificial de Google, dentro de la experiencia tecnológica del vehículo.

A esto se suman sistemas como el frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril y e-Pedal, tecnologías que buscan facilitar la conducción en medio del tráfico urbano.

Renault también está detrás del proyecto

El PIXO es fruto de la colaboración entre Nissan y Renault. Aunque el modelo lleva la identidad de la firma japonesa, su fabricación estará a cargo de Renault en su planta de Novo Mesto, Eslovenia.

El PIXO apuesta por dimensiones compactas, una batería relativamente pequeña y tecnología suficiente para cubrir las necesidades del día a día, mientras Estados Unidos no aparece entre sus mercados previstos.

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