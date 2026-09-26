Los autos con más probabilidades de superar las 250,000 millas

Llegar a las 250,000 millas no es una cifra que cualquier automóvil consiga fácilmente.

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Para ponerla en perspectiva, hablamos de más de 400,000 kilómetros, un recorrido que exige años de uso y un mantenimiento constante.

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Un análisis de iSeeCars, realizado con información de más de 395 millones de vehículos, encontró que varias marcas japonesas concentran las mayores probabilidades de alcanzar ese kilometraje. Toyota encabeza la lista, seguida por Lexus, Honda y Acura.

Toyota aparece al frente

Los vehículos de Toyota tienen una probabilidad estimada del 19.7% de alcanzar al menos 250,000 millas. El dato destaca todavía más al compararlo con el promedio de todas las marcas estudiadas, que fue de apenas 5.4%.

Lexus ocupa el segundo puesto con 14.4%, mientras Honda llega al 13.3%. Acura completa este grupo con 9.5%. Las cuatro marcas están vinculadas a Toyota y Honda, respectivamente, lo que refleja el peso de estos dos fabricantes en los resultados.

Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars, señala que alcanzar las 250,000 millas representa un desafío considerable para cualquier vehículo, especialmente en Estados Unidos, donde los automóviles suelen recorrer grandes distancias.

GMC rompe el dominio japonés

La primera marca estadounidense aparece en el quinto lugar. GMC registra una probabilidad estimada del 5.8%, apenas por encima del promedio general de 5.4%.

El resultado muestra una diferencia importante frente a las cuatro primeras posiciones, aunque también deja claro que llegar a ese kilometraje depende de mucho más que la marca que aparece en el capó.

El mantenimiento tiene un papel fundamental. Cambios de aceite, revisión de frenos, cuidado de los componentes y atención oportuna a cualquier falla pueden marcar una diferencia importante en la vida útil del vehículo.

El uso también cuenta

La forma de conducir influye directamente en el desgaste. Frenadas bruscas, aceleraciones constantes, golpes contra baches y condiciones climáticas exigentes pueden acelerar el deterioro de diferentes piezas.

Por eso, las cifras de iSeeCars representan probabilidades y no una garantía de que un determinado vehículo llegará a las 250,000 millas. Un auto con buen mantenimiento puede superar ampliamente esa cifra, mientras otro de la misma marca puede necesitar reparaciones importantes mucho antes.

Para elaborar el estudio, iSeeCars utilizó información de más de 395 millones de vehículos y calculó las probabilidades de alcanzar distintos niveles de kilometraje según modelos y generaciones. Después agrupó esos resultados por marca, teniendo en cuenta la frecuencia de circulación de cada modelo y excluyendo vehículos con datos insuficientes.

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