El Toyota Corolla 2028 quiere seguir siendo el sedán de referencia: ojo al precio

La próxima generación del Toyota Corolla tendría una misión bastante clara. Mantener el precio contenido y la practicidad que lo hicieron popular, pero con una propuesta mucho más moderna para una época en la que los SUV compactos ganan cada vez más espacio.

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El modelo, que se perfila para llegar como año-modelo 2028, podría estrenar una imagen más agresiva, un interior completamente actualizado y una oferta mecánica mucho más amplia.

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Toyota incluso estudia llevar la electrificación a diferentes niveles dentro de la misma familia.

Diseño que rompe con lo conocido

Los adelantos conocidos hasta ahora apuntan a un Corolla con líneas más marcadas, una carrocería de apariencia dinámica y un frontal bastante diferente al del modelo actual. La estética podría acercarse a la de un fastback, una fórmula que también permitiría aprovechar mejor el espacio posterior.

Todavía no está claro qué ocurrirá con el Corolla Hatchback, pero el cambio de enfoque visual muestra que Toyota estaría dispuesta a darle una personalidad más fuerte a uno de sus modelos más conocidos.

La transformación también responde a una necesidad comercial. El Corolla debe seguir siendo atractivo para quienes prefieren un sedán, incluso cuando buena parte de los compradores está migrando hacia los crossovers.

Tecnología para el día a día

El interior también tendría cambios importantes. Se espera una presentación más limpia, pantallas de mayor tamaño y mejores recursos de conectividad, aunque el reto será mantener la facilidad de uso que caracteriza al modelo.

La seguridad tendría igualmente mayor protagonismo. Dependiendo de la versión y del mercado, el nuevo Corolla podría incorporar sistemas más avanzados de frenado automático, alerta de cambio de carril, control crucero adaptativo y monitoreo de punto ciego.

La idea sería sumar tecnología sin convertir las funciones básicas en una sucesión de menús difíciles de utilizar.

Cuatro caminos para la mecánica

La parte mecánica podría ser una de las grandes novedades. Los reportes apuntan a una gama compuesta por versiones de gasolina, híbridas, híbridas enchufables y completamente eléctricas.

El sistema híbrido tendría especial importancia. Se habla de un motor de 1.5 litros acompañado por asistencia eléctrica, con alrededor de 134 caballos de fuerza y una eficiencia entre 10% y 20% superior a la del sistema actual.

También podría aparecer una configuración con tracción integral mediante un segundo motor eléctrico instalado en el eje trasero. Esa solución ampliaría las posibilidades del Corolla en mercados donde las condiciones climáticas hacen más útil este tipo de sistema.

Para quienes quieran reducir todavía más el consumo de combustible, Toyota estaría preparando una alternativa híbrida enchufable con una batería más grande y mayor autonomía eléctrica.

La posibilidad de un Corolla eléctrico

El salto más importante sería la eventual llegada de un Corolla completamente eléctrico. Su comercialización dependería de cada mercado, pero las proyecciones hablan de configuraciones con uno o dos motores y una autonomía superior a 250 millas, unos 402 kilómetros.

El Toyota Corolla cumple 60 años y estrena una edición especial. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

De concretarse, el modelo entraría a competir en una categoría donde ya existen opciones como el Nissan Leaf y donde Toyota busca aumentar su presencia con vehículos eléctricos más accesibles.

En el otro extremo podría aparecer una versión deportiva bajo la denominación GR. Los reportes apuntan incluso a un motor turbo de 2.0 litros capaz de alcanzar hasta 395 caballos de fuerza, aunque esta posibilidad todavía debe tomarse como una proyección y no como una especificación confirmada.

Precio y llegada del Corolla 2028

La nueva generación se espera para algún momento de 2027, pero como modelo 2028. El precio sería otro elemento importante para Toyota, especialmente si pretende conservar al Corolla como una alternativa razonable frente a los SUV compactos.

Las estimaciones sitúan la versión de gasolina cerca de $25,000 dólares, mientras que el híbrido podría rondar los $27,000 dólares.

Las variantes híbrida enchufable y eléctrica tendrían un precio mayor, posiblemente cercano a los $30,000 dólares.

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