Fox Factory transforma la Chevrolet Silverado en una bestia de 675 caballos

La Chevrolet Silverado tiene fama de ser una pickup grande, capaz y pensada para trabajar, pero Fox Factory encontró otra manera de entenderla. La compañía tomó una Silverado 1500 y la convirtió en una camioneta mucho más cercana al concepto de un muscle car.

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El resultado se llama Black Widow SR y combina una imagen agresiva con modificaciones que van bastante más allá de la estética.

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Dependiendo de la configuración, puede esconder un V8 de 6.2 litros con supercargador y nada menos que 675 caballos de fuerza.

Una Silverado que cambia de actitud

La transformación comienza por la suspensión. Fox Factory incorpora coilovers Ridetech, barras estabilizadoras y barras de tracción traseras, además de reducir cerca de 3 pulgadas la altura de la camioneta.

Las ruedas Black Widow de 22 pulgadas y los neumáticos 305/40R22 completan el conjunto. Los guardabarros ensanchados tienen una función práctica, ya que permiten acomodar ese paquete y, de paso, hacen que la Silverado tenga una presencia mucho más deportiva.

La preparación también suma una parrilla específica, spoiler trasero, detalles Black Widow y un escape cat-back de alto rendimiento con salidas dobles.

El V8 es el verdadero protagonista

La parte más llamativa está bajo el capó. El V8 EcoTec3 de 6.2 litros puede recibir un supercargador Whipple Gen 6 de 3.0 litros y un sistema de enfriamiento preparado para soportar el aumento de rendimiento.

Con esta configuración, la Silverado Black Widow SR llega a 675 caballos de fuerza y 655 libras-pie de torque. Para quienes no buscan semejante nivel de potencia, también existen alternativas con los motores V8 de 5.3 y 6.2 litros en sus configuraciones atmosféricas.

Fox Factory Silverado Black Widow SR. Crédito: Fox Factory Vehicles. Crédito: Cortesía

A pesar de la preparación deportiva, la pickup conserva buena parte de su lado práctico. Según la configuración, puede remolcar hasta 13,300 libras y ofrecer una capacidad de carga de hasta 1,980 libras.

También conserva el lado tecnológico

El interior recibe asientos de cuero acolchados con diseño de diamantes y elementos específicos de Black Widow. La iluminación SpiderGlow añade detalles rojos para reforzar el ambiente deportivo.

La tecnología original de Chevrolet tampoco desaparece. La Silverado mantiene una pantalla central de 13,4 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, además de conectividad, carga inalámbrica y Wi-Fi.

Una preparación que no es precisamente barata

Convertir una Silverado en esta Black Widow SR requiere una inversión importante. Fox Factory establece un precio inicial de $82,690 dólares para la modificación, aunque las diferentes configuraciones y opciones pueden aumentar la cifra.

El resultado es una pickup que conserva capacidad para trabajar y remolcar, pero que cambia completamente de personalidad cuando llega el momento de acelerar.

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