El Lexus LX 2027 no necesita renunciar a su lado aventurero para ponerse al día. El SUV más grande de la marca japonesa incorpora nuevas funciones tecnológicas, mejoras de equipamiento y mantiene una configuración preparada para quienes buscan algo más que comodidad cuando abandonan el asfalto.

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La gran protagonista de la gama continúa siendo la versión LX 700h, que combina un V6 biturbo de 3.4 litros con un sistema híbrido para entregar 457 caballos de fuerza y 583 libras-pie de torque. Tanto este modelo como el LX 600 pueden remolcar hasta 8,000 libras.

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El híbrido tiene un as bajo la manga

El LX 700h utiliza una batería de níquel-metal hidruro y una transmisión automática Direct Shift de 10 velocidades. Su consumo combinado estimado por la EPA es de 20 mpg.

Pero Lexus incorporó una solución poco habitual para aumentar la capacidad de respuesta ante una eventual falla. El sistema híbrido cuenta de serie con alternador y motor de arranque. Si el sistema eléctrico híbrido presenta un problema, el motor de arranque puede poner en marcha el propulsor de combustión, mientras el alternador puede alimentar la batería auxiliar de 12 voltios.

La batería híbrida, además, está protegida mediante una estructura impermeable. El fabricante asegura que el vehículo puede atravesar hasta 27.5 pulgadas de agua.

Capacidades para salir del asfalto

El LX 2027 utiliza la plataforma GA-F, desarrollada para vehículos con bastidor y orientación todoterreno. La gama conserva elementos como Active Height Control, Adaptive Variable Suspension y Multi-Terrain Select.

Este último sistema permite adaptar el funcionamiento del SUV a superficies como arena, barro, roca, tierra y nieve profunda. También existe un modo automático que utiliza información de distintos sensores para realizar los ajustes.

El poderoso Lexus LX 700h 2025. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

El Multi-Terrain Monitor complementa esta capacidad mediante cuatro cámaras que muestran en una pantalla de 12.3 pulgadas lo que ocurre alrededor y debajo del vehículo.

Más tecnología dentro de la cabina

La actualización también alcanza el interior. El LX puede incorporar asientos con masaje y configuraciones de dos o tres filas, mientras que la versión Ultra Luxury apuesta por cuatro plazas y asientos traseros diseñados para ofrecer mayor comodidad.

El sistema multimedia utiliza una pantalla de 12.3 pulgadas y otra de 7 pulgadas. La navegación conectada emplea información de Google, mientras que el asistente “Hola Lexus” permite controlar mediante comandos de voz funciones como climatización, navegación y entretenimiento.

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos forman parte de la propuesta de conectividad. El LX 700h también puede equipar estacionamiento avanzado con control remoto desde el teléfono.

Más del Lexus LX 700h 2025. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

El LX 600 conserva el V6 de gasolina

Quienes prefieran evitar el sistema híbrido pueden optar por el LX 600. Su V6 biturbo de 3.4 litros desarrolla 409 caballos de fuerza y 479 libras-pie de torque, también asociado a la transmisión automática de 10 velocidades.

La versión F SPORT Handling mantiene una configuración más enfocada en el comportamiento dinámico, con llantas forjadas de 22 pulgadas, diferencial Torsen y ajustes específicos para la suspensión y la dirección. Para 2027 incorpora además pinzas de freno rojas de serie.

La seguridad tampoco depende del nivel de equipamiento. Todos los LX 2027 incluyen Lexus Safety System+ 3.0, con frenado automático de emergencia, detección de peatones, control de crucero adaptativo, asistencia de carril, reconocimiento de señales y luces altas automáticas.

El precio inicial del Lexus LX 2027 en Estados Unidos es de $109,050 dólares, y las primeras unidades están previstas para llegar a los concesionarios hacia finales de 2026.

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