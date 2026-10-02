Qué estados están eliminando el impuesto a la gasolina para reducir su precio

Llenar el tanque se ha convertido en un gasto cada vez más pesado para millones de conductores en Estados Unidos. Ante el aumento de los precios del combustible, varios estados están recurriendo a una medida que busca reducir temporalmente el costo en las gasolineras: suspender sus propios impuestos a la gasolina.

La medida ya está vigente en algunos estados y otros analizan aplicarla. Georgia, Indiana y Ohio se encuentran entre los estados que han suspendido temporalmente impuestos al combustible, mientras Massachusetts mantiene una propuesta para hacer lo mismo. Otros estados han adoptado medidas diferentes para aliviar el costo del combustible.

Los estados que ya suspendieron el impuesto a la gasolina

Georgia suspendió durante 30 días su impuesto estatal a la gasolina, de aproximadamente 33 centavos de dólar por galón.

El gobernador Brian Kemp también suspendió temporalmente el impuesto estatal al diésel. La medida comenzó el 29 de septiembre y permanecerá vigente hasta el 29 de octubre.

Over the last few years, we’ve partnered with the General Assembly to provide billions of dollars of relief for hardworking Georgians. Today, I’m again suspending the state gas tax to help families and small businesses at the pump.https://t.co/hGKopbG7TX pic.twitter.com/GpjgtZKXyz — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) September 28, 2026

“Hoy, vuelvo a suspender el impuesto estatal a la gasolina para ayudar a las familias y a las pequeñas empresas en las gasolineras”, señaló Kemp, republicano, en una publicación en sus redes sociales del 28 de septiembre.

Indiana extendió nuevamente su suspensión del impuesto a la gasolina. La medida mantiene sin cobrar los impuestos estatales al combustible hasta el 4 de noviembre, con un alivio equivalente a cerca de 61 centavos por galón entre los gravámenes suspendidos.

Ohio también se incorporó a la lista y suspendió durante 90 días un impuesto de 38.5 centavos por galón sobre la gasolina y de 47 centavos sobre el diésel. La suspensión comenzó el 1 de octubre.

¿Qué estados contemplan suspender el impuesto?

Massachusetts es uno de los casos que todavía se encuentra en proceso legislativo. La gobernadora Maura Healey presentó una propuesta para suspender durante dos meses el impuesto estatal de 24 centavos por galón sobre gasolina y diésel. El plan contempla reemplazar los ingresos perdidos para mantener el financiamiento del transporte.

Otros estados han considerado medidas relacionadas con los impuestos o el combustible. Entre ellos aparecen Alabama, Luisiana, Oklahoma, Nebraska y otros que han flexibilizado reglas sobre el uso de diésel exento de impuestos, principalmente para determinados sectores.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos?

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) reportó un promedio nacional de $4.40 dólares por galón este 2 de octubre. El precio era de $4.12 dólares un mes antes y de $3.16 dólares un año atrás.

Entre los estados con los precios promedio más elevados estaban:

California, con $6.40 dólares por galón ;

; Washington, con $5.49 dólares;

Illinois, con $4.71 dólares.

En el otro extremo, Indiana registraba un promedio cercano a $3.81 dólares y Texas de $3.94 dólares.

¿Dónde se pagan los impuestos más altos?

De acuerdo con la Tax Foundation, California tiene la mayor carga de impuestos estatales sobre la gasolina, con 73.6 centavos por galón. Le siguen Illinois, con 70.4 centavos, e Indiana, con 63.1 centavos.

También aparecen entre las cargas más elevadas Washington y Pensilvania, según las referencias fiscales utilizadas para comparar los impuestos estatales.

A nivel federal, los conductores pagan además 18.4 centavos de dólar por cada galón de gasolina. Una suspensión de este impuesto requeriría una decisión del Congreso de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha planteado públicamente la posibilidad de suspenderlo de manera temporal.

Por ahora, las medidas estatales son temporales y no significan que los impuestos hayan desaparecido de forma permanente. Además, el precio que finalmente paga cada conductor puede variar según el suministro, los inventarios de las estaciones y otros costos, por lo que la suspensión de un impuesto no necesariamente se refleja de inmediato en el precio de cada gasolinera.

También te puede interesar: