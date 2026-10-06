Instalan desde noviembre una valla metálica de 8 pies de altura alrededor de MacArthur Park

A partir de noviembre comienza la instalación de una valla metálica de 8 pies de altura (2.4 metros) que rodeará MacArthur Park, informaron funcionarios del Departamento de Parques y Recreación de Los Ángeles.

La cadena KTLA informó que la colocación de la valla es parte de los esfuerzos para abordar los problemas de delincuencia y seguridad pública en el reconocido parque del vecindario de Westlake, en Los Ángeles.

Se tiene previsto que el proyecto de la instalación de la valla metálica esté completamente terminado en la primavera de 2027.

Sigue leyendo: LAPD retira cargos penales a vendedores ambulantes de MacArthur Park

Después de que termine la colocación de la valla, las puertas de acceso al parque permanecerán cerradas todas las noches de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., restringiendo el acceso durante la madrugada.

Según funcionarios del Departamento de Recreación y Parques, se han reportado 136 robos y agresiones con agravantes en MacArthur Park en lo que va de 2026.

El proyecto establece que la valla metálica no necesariamente será permanente, y que su eficacia se evaluará después de tres años antes de que se tome una decisión sobre su futuro.

Sigue leyendo: Agentes de la DEA detienen a seis personas en operativo antidrogas en Los Ángeles

La decisión de comenzar con la instalación de la estructura representa un avance para un plan que se enfrentó a la oposición a principios de este año por la preocupación de que un espacio público histórico sea vallado.

Una propuesta anterior establecía la colocación de una valla de hierro forjado verde de entre 8 y 11 pies (entre 2.4 y 3.3 metros) de altura, con accesos con verjas en ocho puntos, con una inversión de $2.3 millones de dólares.

En agosto, la Comisión de Patrimonio Cultural de Los Ángeles manifestó su inquietud por la propuesta, en particular por la altura y la aparente permanencia de la estructura metálica.

Sigue leyendo: DEA incauta miles de pastillas de narcóticos en MacArthur Park

“Si bien la Comisión comprende los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad del Departamento de Recreación y Parques, le preocupa la idea de cerrar un monumento cívico al público“, dijo el presidente de la comisión, Barry Milofsky, en una carta del 17 de agosto.

Los comisionados instaron a los funcionarios municipales a estudiar otras opciones. Si se determinaba que la mejor opción era una barrera física, se sugirió instalar vallas temporales más bajas que tuvieran un menor impacto visual en el paisaje histórico.

En los últimos meses, MacArthur Park ha sido escenario de redadas en contra de narcomenudeo y de la delincuencia, por parte de las fuerzas del orden.

Sigue leyendo: Operativo contra drogas en MacArthur Park, en Los Ángeles, no frena la crisis de adicción

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la concejala Eunisses Hernández, quien representa al barrio de Westlake, donde se localiza MacArthur Park, ya habían expresado su apoyo a la instalación de una valla metálica alrededor del parque.

Sigue leyendo:

· Al menos 18 detenidos en operativo de la DEA en Los Ángeles

· FBI detiene a miembros de la pandilla 18th Street en Los Ángeles

· Alcaldesa Bass: ‘Descienden crímenes violentos en Parque MacArthur’