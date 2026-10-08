La calefacción no costará lo mismo para todos este invierno: quiénes pagarán más

Tras el prolongado conflicto en Oriente Medio con cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, este año los consumidores estadounidenses se han estado enfrentando a costos de la energía mucho más elevados, aunados a los precios de otros bienes esenciales como alimentos y medicamentos.

Es por esa razón que, de acuerdo con un informe publicado este martes por la Administración de Información Energética (EIA) del Departamento de Energía, se prevé que, durante la temporada de invierno de este año, no todos los hogares estadounidenses pagarán lo mismo por mantenerse caliente ante las bajas temperaturas y esto dependerá del combustible que utilicen.

¿Quiénes pagarán más o menos por calefacción?

Según estimaciones de la EIA, los hogares que dependen del aceite de calefacción pagarán en promedio $5.26 dólares por galón, lo que representa un aumento del 34% más que el invierno pasado. “Prevemos un mayor gasto energético en los hogares donde el principal combustible para la calefacción es la electricidad o el gasóleo, debido al aumento de los precios de estos combustibles”, destaca la agencia.

No obstante, el informe señala que solo el 3% de los hogares usa principalmente el aceite para calefacción y la mayoría se concentra en estados como Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, donde el impacto de las bajas temperaturas puede ser considerable.

Por su parte, los hogares que usan propano o gas natural podrían gastar menos este invierno; se calcula una caída de entre el 3% para el propano y el 9% para el gas natural, mientras que los que asumen facturas por la electricidad tendrán un aumento del 4%.

“Prevemos que los hogares que utilizan gas natural y propano como combustible principal para la calefacción, que en conjunto representan aproximadamente la mitad de todos los hogares estadounidenses, tendrán menores gastos de energía este invierno, principalmente debido a la disminución de los costos del combustible”, indica la EIA.

Finalmente, la entidad advirtió que, debido a un fuerte patrón de El Niño este invierno, las temperaturas podrían variar y cambiar las previsiones para finales de este año.

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