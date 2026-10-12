BMW iX4 2027: precio, autonomía y potencia del nuevo SUV eléctrico

BMW encontró una nueva forma de llevar el estilo deportivo de sus SUV a la movilidad eléctrica.

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El iX4 2027 recupera la silueta coupé que distinguió al X4, pero utiliza la tecnología de la nueva familia Neue Klasse, con cifras de potencia que llegan hasta los 603 hp.

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Su estreno comercial en Estados Unidos está previsto para marzo de 2027. La versión de entrada tendrá un precio inicial de $66,200 dólares, sin incluir el cargo de destino, mientras que la variante más potente llegará posteriormente.

Diseño deportivo con base eléctrica

El iX4 comparte buena parte de su propuesta técnica con el iX3, aunque se diferencia por la caída pronunciada del techo hacia la parte trasera. Esta carrocería le da una apariencia más deportiva y mantiene la fórmula que BMW desarrolló con sus anteriores SUV coupé.

El modelo mide 188,3 pulgadas de largo y 74,6 de ancho, con una distancia entre ejes de 114,1 pulgadas. El paquete M Sport y el techo panorámico de cristal estarán incluidos de serie.

La producción se realizará en Debrecen, Hungría, y la gama contará con nueve colores exteriores.

BMW iX4 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Dos versiones con hasta 603 hp

La oferta inicial contempla dos configuraciones, ambas con dos motores eléctricos y tracción integral.

El BMW iX4 50 xDrive desarrolla 463 hp y 475 lb-pie de torque. Puede acelerar de 0 a 60 mph en 4,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada a 130 mph.

Por encima estará el iX4 M60 xDrive, con 603 hp y 645 lb-pie de torque. Esta variante reduce el tiempo de aceleración de 0 a 60 mph a 3,7 segundos y eleva la velocidad máxima a 149 mph.

El M60 también incorpora elementos específicos, como rines de 21 pulgadas, frenos M Sport con pinzas rojas y un volante deportivo con controles para activar funciones de conducción.

Tecnología protagonista en el habitáculo

El interior apuesta por la nueva interfaz BMW Panoramic iDrive, que proyecta información en la zona inferior del parabrisas. A esto se suma una pantalla central táctil de 17,9 pulgadas y la posibilidad de incorporar un sistema de visualización frontal 3D.

El BMW iX4 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

El asistente personal permite interactuar mediante comandos de voz naturales. También estará disponible el Highway Assistant, que permite conducir sin manos en determinados tramos de autopista a velocidades de hasta 85 mph, siempre bajo las condiciones del sistema y con el conductor atento a la vía.

La versión M60 incluirá un equipo de sonido Harman Kardon de 13 altavoces compatible con Dolby Atmos.

Autonomía y precio del BMW iX4 2027

La versión 50 xDrive utiliza una batería de 112,2 kWh útiles y anuncia una autonomía preliminar de hasta 428 millas, calculada por BMW mediante sus procedimientos de estimación para el mercado estadounidense.

La arquitectura eléctrica de 800 voltios permite admitir cargas rápidas de hasta 400 kW. Según la marca, en 10 minutos se pueden recuperar hasta 184 millas de autonomía en condiciones adecuadas.

El precio inicial de $66,200 dólares sitúa al iX4 50 xDrive por encima del iX3 50 xDrive, cuyo valor de partida es de $61,500 dólares. BMW todavía no ha anunciado cuánto costará el M60.

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