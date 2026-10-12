Chevrolet Trax y Trailblazer 2027 incorporan Google Gemini y nuevas asistencias

Chevrolet quiere que sus SUV más accesibles sigan siendo protagonistas en el mercado y prepara una actualización para los Trax y Trailblazer 2027.

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Los cambios no suponen una transformación completa de ambos modelos, pero sí incorporan novedades importantes en conectividad, equipamiento y asistencia al conductor.

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La marca también prepara una nueva versión Trailblazer Z71 con tracción integral de serie, pensada para quienes buscan salir del asfalto sin renunciar a la comodidad de un vehículo de uso diario.

Más asistencias desde las versiones de entrada

La seguridad es uno de los puntos centrales de esta actualización. Chevrolet anuncia más de 20 funciones estándar de protección y asistencia, posibles gracias a cambios en la arquitectura eléctrica y el software de ambos vehículos.

El equipamiento contempla frenado automático en reversa, alerta de ciclistas, detección de tráfico cruzado trasero, asistencia de estacionamiento delantero y frenado automático de emergencia en intersecciones. También incluye control de crucero adaptativo, asistencia de dirección en el punto ciego e indicadores para recordar el uso de los cinturones traseros.

Otra de las funciones es la alerta de seguridad mediante vibraciones en el asiento, que permite advertir al conductor sobre determinadas situaciones. La intención es ofrecer un paquete más completo sin depender tanto de la versión elegida.

Interior del Chevrolet Trax 2026. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Google Gemini y pantallas de mayor tamaño

El apartado tecnológico también recibe novedades. Los dos SUV incorporan una interfaz actualizada con Google Gemini, la inteligencia artificial de Google, además de una pantalla de 11 pulgadas para la información del conductor y otra central de 11,3 pulgadas para el sistema multimedia.

Chevrolet suma durante 12 meses el servicio OnStar One, que reúne funciones conectadas como punto de acceso Wi-Fi y transmisión de video.

En el caso del Trax, la gama estará organizada en tres versiones principales, denominadas Trax, RS y ACTIV. Cada una conservará una identidad propia, con diferencias visuales que van desde un enfoque urbano hasta una apariencia más deportiva o aventurera.

El diseño exterior incorpora una parrilla renovada, nuevos estilos de ruedas, luces traseras LED y un portón rediseñado. La variante RS contará con ruedas de 19 pulgadas, mientras que la ACTIV mantendrá una imagen asociada a las actividades al aire libre.

Trailblazer Z71 apuesta por los caminos difíciles

La principal novedad en la familia Trailblazer será la llegada de la versión Z71, que tendrá tracción integral de serie. Su propuesta incluye suspensión preparada para terrenos irregulares, protección inferior y neumáticos deportivos para todo terreno.

El habitáculo combinará los tonos negro azabache y Storm Sky Grey, un acabado que también busca aportar una personalidad diferente al interior de estos SUV.

Chevrolet Trailblazer 2025. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Chevrolet igualmente trabaja en soluciones prácticas para el día a día. El Trax 2027 incorporará por primera vez un portón trasero eléctrico, mientras que el Trailblazer podrá ofrecer el sistema AutoSense para facilitar la apertura del maletero.

La consola central también cambia con una palanca de cambios instalada en la columna de dirección y portavasos retráctiles. A esto se suman salidas de aire acondicionado para los pasajeros de las plazas traseras.

Llegada prevista para 2027

Los Chevrolet Trax y Trailblazer 2027 se ensamblarán con componentes de origen nacional e internacional y llegarán a los concesionarios durante la primavera de 2027.

Por ahora, la compañía no ha comunicado los precios de las nuevas versiones. Las cifras se conocerán cuando se acerque el inicio de las ventas, por lo que todavía queda por saber cuánto costarán estas mejoras para quienes estén pensando en comprar alguno de los dos modelos.

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