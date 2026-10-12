La Honda CR-V 2028 llegaría más tarde por una razón comercial

El buen momento comercial de la Honda CR-V estaría obligando a la marca japonesa a modificar sus planes. La próxima generación del SUV, prevista para el año modelo 2028 y con mecánica exclusivamente híbrida, llegaría más tarde de lo esperado mientras la compañía busca mantener el ritmo de fabricación de la versión vigente.

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Según reportes de la industria, el cambio supondría aplazar cerca de tres meses el inicio de producción.

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La decisión también tendría consecuencias para otros modelos de la marca, especialmente el Civic, cuya fabricación estaba prevista en una de las plantas estadounidenses.

Las ventas explican el cambio de planes

La CR-V mantiene una posición destacada en Estados Unidos. Entre enero y septiembre de 2026, Honda vendió 336,844 unidades, un crecimiento del 9,5% frente al mismo periodo del año anterior.

El tercer trimestre también dejó cifras récord, con 110,730 vehículos comercializados, mientras que septiembre cerró con 34,788 unidades. Además, las versiones híbridas representaron el 53% de las ventas del modelo durante el trimestre.

El Honda CR-V. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Con estos resultados, Honda tendría motivos para prolongar la producción actual en lugar de acelerar el cambio generacional.

De acuerdo con las estimaciones divulgadas, el aplazamiento reduciría un 6,7% el volumen previsto para el primer año de fabricación de la nueva CR-V.

El lanzamiento se movería hasta 2027

La nueva generación estaba prevista inicialmente para los primeros meses de 2027, pero los reportes sitúan el comienzo de la producción en primavera, posiblemente entre marzo y abril. En las fábricas estadounidenses, el arranque podría producirse en mayo o incluso después.

Por ahora, Honda no ha confirmado oficialmente estas fechas. Lo que sí está claro es que la actual CR-V seguirá teniendo protagonismo comercial mientras se prepara la renovación.

La gama 2027 tiene un precio inicial de $31,520 dólares para la versión LX y de $36,030 dólares para la Sport Hybrid, sin incluir los $1,550 dólares correspondientes al cargo de destino.

Honda CR-V 2024. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

El Civic también sufriría cambios

Los ajustes no terminarían con la CR-V. Según los informes, Honda habría descartado fabricar la próxima generación del Civic en Greensburg, Indiana, donde comparte instalaciones con su SUV.

La planta tiene capacidad para producir alrededor de 250,000 vehículos al año. Con una mayor prioridad para la CR-V, el Civic sedán continuaría fabricándose en Ontario, Canadá, mientras que la siguiente generación del hatchback podría llegar desde Japón.

La reorganización también se relaciona con los esfuerzos de Honda para adaptar su producción norteamericana y reducir el impacto de los aranceles. Actualmente, la CR-V se ensambla principalmente en East Liberty, Ohio, y Greensburg.

Honda CR-V 2024. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Una nueva etapa exclusivamente híbrida

La CR-V 2028 marcará un cambio importante en la estrategia del fabricante, ya que la nueva generación se comercializaría únicamente con motorización híbrida.

Honda prepara una ofensiva de hasta 15 modelos híbridos de nueva generación antes de finalizar marzo de 2030. La compañía espera que su próximo sistema permita reducir más de un 30% los costos de producción y mejorar más de un 10% el consumo de combustible.

Mientras se concreta esa renovación, la CR-V actual continuará en el mercado por más tiempo.

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