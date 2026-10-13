Quedan pocos días para reclamar hasta $5,000 de una demanda por filtración de datos

La información personal se ha convertido en uno de los recursos más valiosos para los delincuentes que operan en internet. Cuando una filtración expone datos financieros o números de identificación, las consecuencias para las empresas pueden ser millonarias. Esto mismo lo refleja un acuerdo por una demanda, que deberá resarcir el daño a sus clientes, quienes tienen poco tiempo para reclamar su pago.

En Estados Unidos, las personas que pudieron resultar afectadas por un incidente de este tipo tienen una oportunidad para solicitar una compensación económica. El acuerdo involucra a FinWise Bank, FinWise Bancorp y American First Finance, y contempla un fondo de $2.8 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con una filtración de datos ocurrida en mayo de 2024.

¿Quiénes pueden reclamar hasta $5,000 dólares?

El caso señala que FinWise Bank, con sede en Utah, habría fallado en la protección de información privada durante un incidente registrado alrededor del 31 de mayo de 2024. Según los demandantes, la exposición pudo comprometer datos sensibles de los consumidores.

Entre la información presuntamente afectada se encuentran nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social y números de cuentas. Los demandantes sostienen que mejores medidas de ciberseguridad podrían haber evitado el incidente.

Las empresas involucradas no han admitido haber cometido irregularidades, pero aceptaron pagar $2.8 millones de dólares para resolver el litigio y evitar nuevas acciones judiciales.

El acuerdo está dirigido a las personas que pudieron verse afectadas por la filtración, incluidas aquellas que recibieron una notificación de los administradores del caso. La elegibilidad dependerá de las condiciones establecidas para el grupo beneficiario.

¿Qué gastos pueden incluirse en la reclamación?

Los consumidores que puedan demostrar pérdidas económicas relacionadas con el incidente podrían recibir hasta $5,000 dólares. Para solicitar este tipo de compensación, deberán presentar documentos que respalden los gastos reclamados.

Entre las pérdidas que pueden ser elegibles se encuentran:

Fraude financiero que no haya sido reembolsado.

que no haya sido reembolsado. Gastos derivados del robo de identidad .

. Costos de servicios de monitoreo de crédito.

Pagos por obtener informes crediticios.

Los comprobantes pueden incluir extractos bancarios, recibos y otros documentos financieros que permitan relacionar los gastos con la filtración.

Quienes no tengan pérdidas documentadas también pueden solicitar una parte del fondo de compensación. En estos casos, el pago será proporcional y dependerá del número de reclamaciones aprobadas, por lo que no existe una cantidad fija garantizada para todos los participantes.

Además, los integrantes del grupo de California podrían tener derecho a recibir hasta el doble del pago en efectivo, conforme a las disposiciones de privacidad aplicables en ese estado.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar el dinero?

El plazo para presentar una reclamación termina el 29 de octubre de 2026. Por ello, quienes consideren que cumplen los requisitos deben revisar las condiciones del acuerdo y reunir la documentación necesaria antes de esa fecha.

La audiencia para la aprobación final está programada para el 10 de diciembre de 2026. La distribución de los pagos se realizará después de esa audiencia, de acuerdo con el proceso establecido para el acuerdo.

Todos los miembros elegibles también tienen derecho a recibir dos años de servicios gratuitos de monitoreo de crédito, una medida que puede ayudarles a detectar movimientos sospechosos en sus archivos crediticios.

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