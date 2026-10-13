Qué revisan los bancos para aprobar un préstamo en EE.UU.

Solicitar dinero prestado puede ayudar a cubrir una emergencia, pagar gastos inesperados o consolidar varias deudas en una sola mensualidad. Sin embargo, antes de entregar los fondos, las entidades financieras revisan distintos aspectos de la situación económica de cada solicitante para determinar si podrá devolver el dinero y bajo qué condiciones.

En Estados Unidos, conseguir un préstamo personal no depende únicamente de tener un buen puntaje de crédito. Los ingresos, las obligaciones financieras y la estabilidad laboral también pueden influir en la decisión. Conocer estos criterios puede ayudarte a preparar tu solicitud y evitar que una deuda adicional se convierta en una carga difícil de manejar.

El puntaje de crédito puede influir en la aprobación

Uno de los primeros elementos que revisan los prestamistas es el historial crediticio, que muestra cómo has manejado tus deudas y si acostumbras pagar a tiempo. Una puntuación más alta suele facilitar la aprobación y permitir el acceso a tasas de interés más competitivas.

De acuerdo con la clasificación de FICO, una puntuación de entre 580 y 669 se considera aceptable. No obstante, cada entidad establece sus propios requisitos. Upstart, por ejemplo, no exige una puntuación mínima en la mayoría de los estados y también evalúa factores como los ingresos y el historial laboral.

Quienes tienen un puntaje bajo todavía podrían obtener financiamiento, pero posiblemente deban aceptar intereses más elevados. Para mejorar el perfil crediticio, conviene pagar las facturas puntualmente, reducir los saldos de las tarjetas y evitar solicitudes de crédito innecesarias.

Los ingresos y la estabilidad laboral también cuentan

Los prestamistas necesitan comprobar que el solicitante tiene recursos suficientes para cubrir las mensualidades sin descuidar sus gastos habituales. Para ello, pueden pedir recibos de nómina recientes, estados de cuenta bancarios o declaraciones de impuestos.

No todas las instituciones establecen un ingreso mínimo. Además de cuánto dinero recibes, pueden considerar la estabilidad de tu empleo y las deudas que ya tienes pendientes.

Por eso, antes de solicitar un préstamo, es recomendable calcular cuánto puedes pagar cada mes sin comprometer el dinero destinado a vivienda, alimentos, transporte y otros gastos esenciales.

Cuánta deuda tienes frente a tus ingresos

Otro indicador importante es la relación deuda-ingresos, conocida como DTI por sus siglas en inglés. Esta medida muestra qué porcentaje de tus ingresos brutos mensuales se utiliza para pagar deudas.

Según SoFi, los prestamistas suelen preferir un DTI del 36% o inferior para préstamos personales, aunque algunos pueden aceptar niveles de hasta el 50%, especialmente cuando se trata de consolidar deudas.

Para calcularlo, divide el total de tus pagos mensuales de deuda entre tus ingresos brutos mensuales y multiplica el resultado por 100.

Por ejemplo, si ganas $4,000 dólares mensuales antes de impuestos y destinas $1,200 dólares al pago de deudas, tu DTI es del 30%. Un porcentaje menor puede ayudarte a demostrar que tienes capacidad para asumir otra obligación financiera.

¿Puedes solicitar el préstamo con otra persona?

Si tu historial crediticio o tus ingresos no son suficientes, un avalista o un codeudor podría mejorar tus posibilidades de conseguir financiamiento. Sin embargo, sus responsabilidades son diferentes.

El avalista se compromete a pagar si el prestatario incumple, mientras que el codeudor comparte la responsabilidad de la deuda desde el principio. Los atrasos pueden perjudicar el crédito de ambas personas.

Algunas entidades aceptan solicitudes conjuntas y otras no permiten esta opción. OneMain Financial, por ejemplo, ofrece préstamos personales conjuntos por cantidades de entre $1,500 y $30,000 dólares.

Antes de presentar una solicitud, compara las tasas de interés, las comisiones, los plazos y el costo total del préstamo. Obtener la aprobación no significa necesariamente conseguir una oferta conveniente; lo importante es elegir una mensualidad que puedas mantener sin poner en riesgo tus finanzas.