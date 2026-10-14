Marshalls anuncia la apertura de nuevas tiendas en octubre: ¿Dónde estarán ubicadas?

A partir de este jueves 15 de octubre, TJX Companies, la empresa matriz de Marshalls, abrirá nuevas tiendas en varios estados del país, con el objetivo de seguir expandiéndose, posicionándose en el mercado.

De acuerdo con un comunicado por parte de Ernie Herrman, director ejecutivo de TJX Companies, se espera que para los próximos años se inauguren unas 1,300 tiendas adicionales en todo el mundo, en las que se incluyen cadenas como HomeGoods, Sierra y HomeSense.

¿Dónde abrirán las nuevas tiendas de Marshalls?

Según los detalles de apertura publicados en la página web del minorista, se tiene previsto que las nuevas tiendas se abran en las siguientes ubicaciones y fechas:

228 W. Main St., Malone, Nueva York, 15 de octubre.

6001 E Expy 83, Suite G, Mercedes, Texas, 15 de octubre.

1441 S12th Ave W., Virginia, Minnesota, 22 de octubre.

73 Winthrop Ave., Lawrence, Massachusetts, 29 de octubre.

80 Storrs Street, Concord, New Hampshire, 29 de octubre.

190 Summit Ave., Circleville, Ohio, 29 de octubre.

4301 North St., Suite A, Nacogdoches, Texas, 29 de octubre.

Recientemente, la cadena minorista también abrió tiendas en California, Iowa, Florida y Carolina del Sur.

TJX Companies, que cuenta con más de 40 años en el mercado minorista vendiendo artículos en diversas categorías, como ropa, hogar y belleza, opera hasta el momento más de 5,200 tiendas en 10 países y, tan solo con Marshalls, tiene unas 496 tiendas, siendo el segundo minorista de descuento más grande de Estados Unidos.

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