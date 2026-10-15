BMW rescata los ocho cilindros con su sedán más lujoso

Los amantes de los motores grandes tenían una queja pendiente con BMW, y la marca decidió atenderla. El nuevo M760 xDrive 2027 devuelve los ocho cilindros al Serie 7, el sedán más grande y lujoso de la casa de Múnich, y lo hace con una receta M Performance que busca darle más carácter al modelo.

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Para muchos clientes, un buque insignia sin V8 se sentía incompleto. Por eso la ausencia en la gama renovada se comentó tanto, y por eso este regreso cae tan bien. El M760 xDrive ocupa el lugar del 760i y se convierte en la versión de gasolina más potente de la nueva generación.

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Cuánta potencia entrega

Bajo el capó va un V8 biturbo de 4.4 litros que ronda los 570 caballos de fuerza. El 760i al que reemplaza anunciaba 536, así que el salto es de unos 34 caballos. Pero la diferencia real está en el enfoque. El 760i no tenía insignias M ni afinación deportiva, mientras que este nuevo modelo sí las trae.

La tracción integral xDrive viene de serie y reparte la fuerza entre los dos ejes para aprovecharla mejor al acelerar. Además, el chasis recibe mejoras frente al del 740, la versión de seis cilindros que abre la gama.

La idea es quedar a medio camino entre los Serie 7 convencionales y los M puros, sin sacrificar el confort propio de un sedán de lujo.

BMW Serie 7 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Un cambio de rumbo en Estados Unidos

Hasta ahora, el único Serie 7 con apellido M Performance era el i7 M70, la variante eléctrica más potente. Esa versión ya no figura en el i7 2027, de modo que el V8 pasa a ser la opción más deportiva del sedán en el mercado estadounidense.

Esto dice bastante sobre la estrategia de BMW. La firma está reorientando su línea M Performance alrededor del V8 en ese país y prepara más modelos así en su gama grande, como el nuevo X5. O sea, el M760 xDrive no será un caso aislado.

El BMW Serie 7 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Fecha de llegada y precio

El sedán llegará a Estados Unidos durante la primera mitad de 2027. BMW todavía no confirma el precio oficial, aunque se espera que supere los $126 mil dólares, lo que lo ubicaría en lo más alto del Serie 7. Datos como el equipamiento de serie y el consumo de combustible se conocerán cuando se acerque su llegada a los concesionarios.

Para quien busca un sedán de lujo con un motor de gasolina generoso, es una buena noticia. También confirma que, al menos en Estados Unidos, el fabricante bávaro sigue viendo espacio para los ocho cilindros en sus modelos más exclusivos, incluso mientras recorta versiones eléctricas de alto rendimiento.

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