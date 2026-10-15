California levanta un gigantesco muro de arena para proteger cientos de viviendas ante El Niño

Una enorme barrera de arena está cambiando el paisaje de Newport Beach, una de las ciudades costeras más conocidas del sur de California. Excavadoras y camiones trabajan sobre la playa para levantar y reforzar montículos que, en algunos sectores, buscan alcanzar hasta 23 pies de altura (7 metros), con el objetivo de proteger viviendas, calles e infraestructura frente a posibles nuevas inundaciones.

Las obras se aceleraron después de las marejadas del 9 y 10 de octubre, cuando el agua del océano avanzó sobre la península de Balboa y anegó calles, afectó propiedades y obligó a las autoridades a declarar una emergencia local.

Según los medios locales, la barrera doble de arena se extiende a lo largo de casi cuatro millas. Las autoridades municipales confirmaron que continúan reforzando estas defensas ante el fuerte oleaje y los niveles excepcionalmente altos del mar.

Las olas del ciclón post-tropical Rachel azotan las casas frente al mar en Long Beach, California, el lunes 12 de octubre de 2026.

Crédito: APJae C. Hong | AP

Por qué California está construyendo barreras gigantes frente al mar

El fenómeno de El Niño está intensificando la preocupación por las condiciones del próximo invierno en la costa californiana. La reciente combinación de mareas elevadas, fuerte oleaje y los efectos de la tormenta tropical Rachel dejó en evidencia la vulnerabilidad de algunas comunidades construidas cerca del océano.

En Newport Beach, el agua llegó a varias cuadras de la península de Balboa. Durante el operativo de emergencia, las autoridades cerraron temporalmente los muelles de Newport y Balboa y restringieron el acceso a The Wedge, un sector conocido por sus enormes olas.

Las barreras de arena, llamadas bermas, funcionan como defensas temporales. Su objetivo es reducir la cantidad de agua que avanza hacia las viviendas durante marejadas intensas.

No son estructuras permanentes ni eliminan completamente el riesgo de inundaciones. Por eso, las cuadrillas deben repararlas después de los episodios de oleaje fuerte.

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El muro que protegió viviendas durante las últimas marejadas

Las defensas de arena ya demostraron su utilidad durante la emergencia de octubre. Mientras otras localidades del sur de California sufrieron daños importantes en viviendas e infraestructura costera, las barreras reforzadas de Newport Beach ayudaron a limitar el avance del océano hacia determinadas zonas residenciales.

El 10 de octubre, las autoridades pidieron expresamente a residentes y visitantes que no caminaran ni treparan sobre los montículos porque podían debilitar su estructura. También solicitaron mantener distancia de la maquinaria pesada y respetar las zonas cerradas mientras continuaban los trabajos.

El 12 de octubre, la ciudad anunció la reapertura de Newport Pier, Balboa Pier y The Wedge, después de las restricciones adoptadas durante el temporal.

La amenaza de El Niño para las playas del sur de California

La preocupación no termina con el paso de Rachel. Newport Beach y otras comunidades del condado de Orange se preparan para nuevos episodios de oleaje intenso, erosión costera y mareas extraordinariamente altas durante los próximos meses.

La ciudad también estudia trasladar grandes volúmenes de arena desde la desembocadura del río Santa Ana hacia sectores vulnerables de la costa. Las autoridades habían estimado un costo de entre $1 millón y $1.5 millones para ese proyecto de reposición de arena.

Por su parte, investigadores de la Universidad del Sur de California (USC) comenzaron un proyecto para estudiar cómo responden estas defensas naturales a las tormentas, el aumento del nivel del agua y la erosión.

Los resultados podrían ayudar a mejorar las estrategias de protección de comunidades costeras durante los próximos años.

Qué deben saber los residentes y visitantes de Newport Beach

Aunque las playas permanecen abiertas, las autoridades recomiendan respetar las señalizaciones, evitar las zonas donde trabaja maquinaria pesada y no caminar sobre las barreras de protección.

Los residentes que necesiten proteger sus propiedades pueden consultar la disponibilidad de sacos de arena gratuitos en los puntos municipales, entre ellos Marina Park, en 1600 W. Balboa Boulevard, y City Corporation Yard, en 592 Superior Avenue.

La información actualizada sobre las condiciones de la costa está disponible en el sitio oficial de Newport Beach.

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