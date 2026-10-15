Honda Hybrid: la marca estrena nombre y tecnología para sus híbridos

Honda quiere que hablar de sus híbridos sea mucho más fácil. Para lograrlo, la firma japonesa presentó el 9 de octubre, en Tokio, el nombre Honda Hybrid, que reunirá toda su tecnología electrificada bajo una misma etiqueta en cualquier país. El sistema llegará a partir de 2027 y la marca ya tiene una meta clara, ofrecerlo en unos 15 modelos antes de 2030.

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La fecha límite es el cierre del año fiscal, el 31 de marzo de 2030. Norteamérica será el mercado principal, mientras que Japón e India completan la lista de regiones prioritarias.

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El anuncio encaja con el plan para reconstruir el negocio de autos de la compañía, presentado en mayo de 2026, que mueve recursos de desarrollo y producción hacia los híbridos. Ese mismo mes, además, la marca frenó sus eléctricos para dar paso a nuevas propuestas híbridas.

Más de 25 años de siglas

Honda Hybrid es el relevo del e:HEV, el sistema de dos motores eléctricos que hoy mueven al Civic, el Accord y la CR-V híbridos. Con el nuevo nombre, Honda pone orden en una historia que arrancó en 1999 con el primer Insight. Aquel modelo estrenó el IMA, que usaba un motor eléctrico para ayudar al de gasolina al arrancar y acelerar.

En 2012 llegaron los Sport Hybrid, con tres variantes. El i-DCD combinaba un motor eléctrico con transmisión de doble embrague, el i-MMD sumaba dos motores eléctricos y el SH-AWD usaba tres, además de tracción integral. Desde 2020, el i-MMD se vende como e:HEV, y ahora todo se resume en un solo nombre para el mundo entero.

Teaser del Acura RDX Hybrid. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Motor más eficiente y unidad más compacta

La idea básica no cambia, pero sí sus piezas clave. Honda mejoró el motor de gasolina, la unidad de propulsión y el software de control. Amplió el rango en el que el motor trabaja con mayor eficiencia y logró una unidad más eficiente y más pequeña. El objetivo es gastar menos gasolina sin perder el gusto de manejar.

Parte de esta tecnología ya se vio en el prototipo Civic Next Generation Hybrid Study, que combina un nuevo motor de 2.0 litros con dos motores eléctricos y sirve de base para futuros sedanes y SUV. Mientras tanto, el Civic 2027 estrena la versión Sport-L con el sistema actual.

Evento de Honda. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Plataforma nueva y tracción eléctrica

Los modelos con Honda Hybrid estrenarán una plataforma más ligera y de rigidez optimizada. Honda cambió su enfoque para que, en las curvas, la carrocería se comporte como si se flexionara, algo que mejora el agarre al camino. Así busca más confort y mejor manejo al mismo tiempo.

También llegarán el Motion Management System, la tecnología de control integrado del vehículo creada por Honda, y el e-AWD, un sistema de tracción integral eléctrica que se ofrecerá junto a versiones de tracción delantera. Por ahora, la marca no ha revelado cómo funciona el e-AWD ni la potencia de los motores. Esos datos deberían conocerse con los primeros modelos en 2027.

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