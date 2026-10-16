Delicado: Mercedes-Benz retira 30 mil autos por una falla en los frenos

Un problema en una pieza que resulta fundamental para detener el vehículo llevó a Mercedes-Benz a poner en marcha una nueva campaña de seguridad en Estados Unidos.

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La revisión afecta a 30,064 automóviles de alta gama y busca evitar que una falla en las mangueras delanteras comprometa la capacidad de frenado.

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La marca no ha reportado accidentes, personas lesionadas ni daños materiales relacionados con este defecto. Sin embargo, el riesgo está en que la pieza puede deteriorarse, perder líquido de frenos y llegar a romperse, una situación que podría sorprender al conductor mientras está en la vía.

Estos son los modelos afectados

La campaña, registrada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) con el número 26V638, incluye vehículos de los años modelo 2022 a 2025, fabricados entre febrero de 2021 y noviembre de 2024.

Entre los modelos involucrados aparecen el S580 4Matic, con 16,881 unidades; el S500 4Matic, con 7,143; y el S580 e 4Matic híbrido enchufable, con 2,277 automóviles.

También están incluidos ejemplares del Mercedes-AMG S63 E Performance y las versiones Maybach S680 4Matic y S580 4Matic. Se trata de algunas de las variantes más exclusivas de la familia S-Class.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram. Crédito: Mercedes Benz. Crédito: Cortesía

Qué puede pasar si la manguera se rompe

El inconveniente está relacionado con el desgaste que pueden sufrir las mangueras delanteras por el calor y las exigencias mecánicas. Si una de ellas se rompe, el líquido puede escapar y disminuir la presión hidráulica necesaria para accionar los frenos.

En la práctica, esto puede aumentar la distancia que necesita el vehículo para detenerse y comprometer la seguridad. La luz roja de advertencia del sistema de frenos podría encenderse cuando la fuga ya haya comenzado, por lo que no siempre habría una señal anticipada del problema.

Mercedes-Benz había iniciado una campaña relacionada en febrero de 2025 y ahora amplía la revisión tras recibir nuevos reportes. La empresa asegura que no tiene constancia de incidentes relacionados con este defecto específico.

Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4 door. Crédito: Mercedes-Benz Crédito: Cortesía

La reparación no tendrá costo

Los propietarios de los vehículos incluidos podrán acudir a los concesionarios autorizados para que les sustituyan la manguera afectada sin pagar por el procedimiento.

Mercedes-Benz modificó el diseño de la pieza a finales de noviembre de 2024. Por eso, los vehículos fabricados después del periodo contemplado en la campaña quedan fuera de esta revisión.

Las cartas para informar a los propietarios están previstas para el 27 de noviembre de 2026. No obstante, quienes tengan un S-Class, Maybach o AMG de los años mencionados pueden consultar con un concesionario y verificar el número de identificación del vehículo (VIN) para saber si está incluido.

Mientras tanto, conviene prestar atención a posibles fugas de líquido, al encendido de la luz de frenos y a cualquier cambio en el comportamiento del pedal. Si aparecen señales de una posible pérdida de presión, lo prudente es dejar de conducir y solicitar asistencia.

Aunque Mercedes-Benz no ha informado de accidentes vinculados con esta falla, el sistema de frenado es demasiado importante como para aplazar una reparación de seguridad cuando corresponda.

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