Video: El Tesla Roadster vuela, da giros en el aire y deja a todos boquiabiertos

Tesla quiere recuperar su capacidad de sorprender y eligió una demostración fuera de lo común para mostrar hasta dónde pretende llegar con el nuevo Roadster. El deportivo eléctrico apareció en escena con maniobras que parecían sacadas de una película de ciencia ficción, incluidos giros en el aire y saltos sobre otros vehículos. El espectáculo cumplió su cometido, aunque dejó varias preguntas sin respuesta.

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La presentación, encabezada por Elon Musk en McGregor, Texas, marca otro capítulo en la larga espera por el modelo. Su primera aparición se produjo en 2017 y, desde entonces, las fechas anunciadas han quedado atrás una tras otra. Ahora, la compañía apunta a 2028 como el momento para llevarlo finalmente a producción.

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El diseño también cambia respecto al prototipo original, pero lo que realmente acaparó las miradas fue la tecnología utilizada para ejecutar las maniobras. Tesla quiere que su deportivo no solo destaque por la aceleración, sino que también rompa los límites conocidos de un automóvil convencional.

Acrobacias que parecen imposibles

La exhibición comenzó con el Roadster avanzando boca abajo sobre una rampa gigante. Un sistema de succión lo mantenía adherido a la superficie hasta que el vehículo se desprendió, giró en el aire mediante propulsores de gas frío y volvió a tocar el suelo sobre sus ruedas. Después, saltó por encima de varios automóviles de la marca y completó otra pirueta.

Musk había advertido antes de la demostración que el resultado no estaba garantizado, aunque confiaba en que todo saldría bien. Finalmente, la puesta en escena cumplió con las expectativas.

El empresario describió las capacidades del vehículo con una frase contundente. Según Musk, el auto “puede volar como un cohete”. Sin embargo, todavía está por verse qué parte de estas demostraciones podrá trasladarse a un modelo apto para circular por las calles.

El impresionante Tesla Roadster. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Aceleración extrema y tecnología de SpaceX

Entre las soluciones más llamativas figura un sistema de ventilación por succión capaz de generar hasta 2G, según Lars Moravy, vicepresidente de ingeniería de Tesla. La marca sostiene que esta tecnología aportará una carga adicional que podría mejorar el comportamiento del vehículo en circuito.

El otro gran protagonista es el conjunto de propulsores desarrollado con tecnología de SpaceX. El sistema contempla 10 toberas y utiliza 250 kilos de gas comprimido. Además, puede reponer el aire de sus depósitos, lo que permite recuperar su capacidad sin depender de una recarga externa convencional.

Tesla asegura que el Roadster podrá alcanzar aceleraciones laterales de hasta 2G en las curvas. En línea recta, el objetivo también es ambicioso. La compañía afirma haber registrado una aceleración de 0 a 96 km/h en apenas 0,81 segundos y sostiene que la versión de producción podría mejorar ese resultado.

La velocidad máxima registrada supera los 370 km/h, mientras que la meta más ambiciosa ronda los 616 km/h, aproximadamente la mitad de la velocidad del sonido. Para comparar, el prototipo presentado en 2017 prometía pasar de 0 a 96 km/h en 1,9 segundos.

El Tesla Roadster sorprendió a todos. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Tres versiones y muchas incógnitas

El nuevo Roadster tendrá tres configuraciones. La Performance incorporará el sistema de succión, mientras que la Thrust será la alternativa de edición limitada asociada a las prestaciones más extremas. Por encima estará la Rocket, equipada con el conjunto completo de 10 propulsores y disponible únicamente por invitación.

Para reservar cualquiera de las versiones, Tesla solicita un depósito reembolsable de $50 mil dólares, que debe pagarse dentro de los 10 días posteriores a la reserva.

El problema es que todavía faltan datos esenciales. La empresa no ha comunicado el precio final del vehículo ni su autonomía, dos factores determinantes para quienes estén pensando en comprarlo. Tampoco ha aclarado si los sistemas responsables de sus acrobacias recibirán la homologación necesaria para circular por carretera.

El propio Musk ha reconocido que estas funciones podrían no estar permitidas en todos los países. Y es comprensible que surjan dudas, especialmente cuando se trata de un automóvil que pretende saltar obstáculos y utilizar propulsores para ejecutar maniobras aéreas.

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