Precios de los alimentos se disparan en EE.UU.: ¿cuáles son los productos que están encareciendo tu compra?

De acuerdo con los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0.6% durante el mes de septiembre, lo que ubicó la tasa inflacionaria interanual en los 3.7%.

Entre los principales impulsores de este incremento se encuentra el elevado costo de la gasolina y el diésel, que ha impactado en los principales sectores de la economía, como agricultura y transporte, con la interrupción en la cadena de suministro, y si bien los precios de algunos alimentos se mantuvieron estables durante el mes pasado, otros se dispararon, presionando los bolsillos de los consumidores estadounidenses.

¿Cuáles son los alimentos que están aumentando su precio?

Según datos de BLS, en comparación con el año pasado, los precios de las frutas y verduras frescas aumentaron un 4.9% interanual en septiembre, al igual que los precios del café, los cuales subieron más de un 7% en los últimos 12 meses. Los mariscos también aumentaron su costo a más del 6%, al igual que la carne molida con un 5.4%.

El aumento de los precios también está relacionado con las altas tarifas arancelarias y los cambios climáticos que están afectando drásticamente la producción de algunos alimentos.

¿Qué alimentos están bajando de precio?

Por otro lado, entre los alimentos que han disminuido su costo en el último año están la mantequilla, que cayó un 10.3% interanual el mes pasado, al igual que la leche y el queso, los cuales se desplomaron más de un 2% cada uno.

Asimismo, el precio del pollo, aunque sigue siendo un 1.3% más alto que hace un año, también disminuyó en septiembre; el beicon disminuyó un 3.3% menos que hace un año, y el precio de los huevos también se desplomó más del 20% durante los últimos 12 meses, indicando que hubo una recuperación en este sector tras el fuerte brote de gripe aviar que provocó una pronunciada escasez.

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