Tesla enfrenta nuevas dudas por sus robotaxis en zonas escolares

La seguridad de los vehículos autónomos vuelve a estar bajo la lupa en Estados Unidos. Esta vez, la atención se centra en Tesla y en una queja que advierte sobre posibles excesos de velocidad de sus robotaxis cuando las zonas escolares están activas.

Lee también: Volkswagen ID.Buzz prepara su regreso a EE.UU. con menor precio

La denuncia ya llegó a las autoridades federales, aunque todavía no hay una investigación formal por este asunto.

Puedes leer: El Blazer EV 2027 sube de precio y sus ventas se hunden

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) debe decidir si las pruebas presentadas justifican dar el siguiente paso. La fecha límite para responder es el 21 de enero de 2027.

Videos y denuncias ponen en alerta a las autoridades

La petición llegó a la Oficina de Investigación de Defectos de la NHTSA el 23 de septiembre de 2026. El documento señala a los Model Y y Cybercab del año modelo 2026 que operan con el sistema de conducción automatizada activado. La estimación oficial contempla cerca de 1,000 vehículos.

El esperado Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Para respaldar sus argumentos, el solicitante aportó tres enlaces a videos difundidos en redes sociales. El expediente recoge cuatro incidentes, aunque no reporta choques, incendios, lesiones ni fallecimientos relacionados con las situaciones denunciadas.

El 9 de octubre, la agencia abrió el expediente DP26010 para examinar la solicitud. Este procedimiento no equivale a una investigación formal de defectos ni implica que Tesla haya cometido una infracción. Su propósito es determinar si existen motivos suficientes para profundizar en el caso.

Llega el gran Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Tesla ya enfrenta otros cuestionamientos por sus sistemas autónomos

La nueva queja se suma a otras preocupaciones regulatorias relacionadas con la tecnología de conducción de Tesla. Entre ellas figura la revisión de incidentes vinculados con su software autónomo, incluidos casos denunciados de vehículos que habrían ignorado semáforos en rojo o circulado por carriles incorrectos.

También hay dudas sobre la certificación del Cybercab, un modelo concebido sin volante ni pedales. Estas características hacen especialmente relevante el funcionamiento de sus sistemas, pues el vehículo no cuenta con los controles tradicionales que permitirían a un ocupante tomar el mando de manera inmediata.

La situación también plantea diferencias importantes frente a tecnologías como Autopilot y Full Self-Driving, que requieren que el conductor permanezca atento y preparado para intervenir. En un robotaxi sin conductor, el sistema automatizado asume la tarea de desplazarse por las calles, lo que eleva la importancia de que respete las normas de tránsito.

El Tesla Cybercab ya está en la calle. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Qué puede ocurrir después de la revisión

La NHTSA dispone de 120 días desde la recepción de la petición para decidir si la concede o la rechaza. Si acepta la solicitud, podría iniciar una investigación formal para determinar si existe un defecto de seguridad. Si la desestima, el expediente se cerraría sin que esa decisión implique sanciones directas para Tesla.

El asunto tiene especial importancia cuando se trata de zonas escolares, donde los límites de velocidad buscan proteger a niños y peatones. Un eventual incumplimiento por parte de un vehículo autónomo también abre interrogantes sobre cómo establecer responsabilidades cuando no hay una persona al volante.

Por ahora, las acusaciones siguen pendientes de evaluación y no constituyen una prueba definitiva de fallas en la flota. La decisión de la agencia permitirá saber si el caso merece un examen más profundo y podría aportar nuevas pistas sobre los criterios que deberán cumplir los servicios de transporte autónomo en Estados Unidos.

Seguir leyendo:

El 83% de los españoles usa IA para decidir qué comprar

California permitirá devolver autos usados, pero hay un costo

Los autos compactos pierden espacio en el mercado estadounidense