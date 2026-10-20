Casi 95,000 autos Hyundai y Genesis están bajo alerta en EE.UU.

El riesgo de incendio no siempre aparece mientras un auto está en movimiento. También puede surgir cuando permanece estacionado, como advierte una nueva campaña de seguridad que afecta a miles de vehículos de Hyundai y Genesis en Estados Unidos.

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El problema está relacionado con los controles eléctricos de los asientos delanteros, cuyo funcionamiento defectuoso podría provocar un sobrecalentamiento.

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La alerta comprende 94,622 vehículos de ambas marcas, aunque eso no significa que todas las unidades presenten la falla. Mientras se desarrolla una solución definitiva, la recomendación para los propietarios es tomar precauciones al estacionar y comprobar si sus autos forman parte del retiro.

Los modelos incluidos en la campaña

La medida abarca determinados Hyundai Genesis de los años modelo 2015 y 2016, además de unidades del Genesis G80 fabricadas para los años modelo 2017 a 2020. La campaña quedó registrada en Estados Unidos con el número 26V664.

Hyundai Kona EV 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Hyundai recomienda dejar los vehículos afectados al aire libre y alejados de otros autos, edificios y estructuras mientras no se haya realizado la reparación. La advertencia busca reducir las posibles consecuencias de un incendio si el problema llega a presentarse.

Conviene aclarar que las 94,622 unidades corresponden al total estimado de vehículos involucrados en el retiro, no necesariamente a la cantidad que tiene el defecto.

La falla eléctrica que puede generar demasiado calor

El origen del problema está en el interruptor que permite ajustar eléctricamente la posición del asiento delantero. Un impacto externo suficientemente fuerte podría dañar o desplazar componentes internos, haciendo que el control quede atascado.

En esas circunstancias, el motor eléctrico encargado de mover el asiento podría continuar funcionando incluso después de que el conductor deje de utilizarlo. Si permanece activado durante demasiado tiempo, puede acumular calor hasta alcanzar niveles peligrosos y aumentar el riesgo de incendio.

La situación merece atención porque el incidente podría ocurrir con el auto estacionado y sin ocupantes en su interior. Por eso, la recomendación de mantener estos vehículos lejos de edificios y otros automóviles cobra especial importancia mientras se concreta la solución.

Genesis pone el foco en los hispanos con el GV70 como estrella. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Olores extraños y controles averiados, entre las señales de alerta

Hyundai identifica dos indicios que pueden ayudar a detectar posibles problemas en el mecanismo. El primero es la presencia de olor a quemado dentro del habitáculo, especialmente si parece proceder de la zona de los asientos.

La segunda señal es que los interruptores de ajuste eléctrico dejen de funcionar. Aunque estos síntomas no confirman por sí solos que exista el defecto descrito en la campaña, justifican una revisión.

Si aparece humo o se detectan señales de incendio, la prioridad debe ser alejarse del vehículo y evitar cualquier exposición al peligro. Los propietarios no deberían esperar a que aparezcan estos indicios para comprobar si sus autos están incluidos en el retiro.

Llega el Genesis G90 Wingback Concept. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Reparación gratuita cuando esté disponible

Hyundai todavía trabaja en una solución definitiva para el interruptor. Una vez que esté lista, los propietarios recibirán instrucciones para acudir a un concesionario autorizado de Hyundai o Genesis. La reparación cubierta por la campaña será gratuita, incluso si el vehículo ya no cuenta con la garantía limitada de fábrica.

Hyundai Motor America también contempla el reembolso de determinados gastos que los propietarios hayan asumido para solucionar el problema, de acuerdo con el plan presentado ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) el 2 de marzo de 2026.

Las notificaciones a los propietarios estaban previstas para diciembre de 2026. Mientras llega ese momento y se concreta la reparación, lo más importante es verificar si el vehículo está afectado y seguir las recomendaciones de estacionamiento para reducir los riesgos.

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