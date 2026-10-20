Lexus NX 2027: más tecnología y novedades para el SUV japonés

El segmento de los SUV de lujo exige cada vez más que la elegancia vaya de la mano con la eficiencia y la tecnología. Lexus quiere responder a esas expectativas con la renovación del NX 2027, un modelo que ocupa un lugar importante en su catálogo y que ahora recibe cambios en su apariencia, un habitáculo más digital y mejoras en su mecánica híbrida.

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La actualización corresponde a la segunda generación del SUV, presentada hace cinco años. La marca japonesa ha aprovechado esta intervención para revisar varios apartados sin cambiar la fórmula que ha convertido al NX en uno de sus productos más exitosos.

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La gama seguirá ofreciendo alternativas híbridas convencionales y enchufables, aunque con avances que buscan mejorar su rendimiento y experiencia de uso.

Diseño renovado con una imagen más moderna

La parte frontal concentra buena parte de las novedades. Los nuevos faros LED se integran visualmente con la zona inferior del paragolpes, mientras que la parrilla adopta un diseño diferente, con un patrón renovado y sin el marco que caracterizaba a la versión anterior.

Lexus también reduce los detalles cromados y aplica una estética más limpia en elementos como las llantas y los contornos de las ventanas. En la parte trasera, los pilotos presentan una disposición que conecta ambos extremos mediante un diseño central, reforzando la identidad visual del modelo.

Quienes busquen una apariencia más deportiva podrán optar por el acabado F Sport, que incorpora detalles en negro brillante, llantas de 20 pulgadas, pinzas de freno rojas y asientos específicos.

En cuanto a sus dimensiones, el NX aumenta su longitud en unos 30 milímetros, hasta alcanzar los 4,69 metros. La distancia entre ejes se mantiene en 2,69 metros.

Interior del Lexus NX 350h 2027. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Pantallas más grandes y materiales de calidad

El habitáculo recibe una de las transformaciones más importantes. La consola adopta una distribución más sencilla, con menos mandos físicos y una mayor presencia de superficies digitales.

El sistema multimedia Lexus Connect funciona a través de una pantalla central de 14 pulgadas, acompañada por una instrumentación digital de 12,3 pulgadas. La propuesta se complementa con materiales como cuero, madera de roble marrón oscuro y molduras de bambú forjado, estas últimas fabricadas con un 55% de biomateriales.

La experiencia a bordo también incorpora el sistema Lexus Sensory Concierge, que combina iluminación ambiental, climatización, calefacción de los asientos y fragancias personalizadas. Sus tres configuraciones, Inspirador, Resplandeciente y Revitalizante, permiten modificar la atmósfera interior según las preferencias de los ocupantes.

En materia de seguridad, el paquete Lexus Safety System+ recibe mejoras en sus sensores y en la cobertura de las cámaras. El objetivo es reforzar las funciones de asistencia al conductor y mantener al NX al día frente a las exigencias de su categoría.

Lexus NX 350h 2027. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Dos alternativas electrificadas con mejoras mecánicas

La oferta mecánica conserva dos versiones principales. El Lexus NX 350h híbrido convencional desarrolla 199 caballos de potencia, mientras que el NX 450h+ híbrido enchufable alcanza los 307 caballos.

Ambos se benefician de la sexta generación de la tecnología híbrida de Lexus. Entre los cambios técnicos figura la integración de la unidad de control de potencia en la transmisión, una solución que reduce 10 kilogramos de peso y 10 centímetros de altura. Esta arquitectura también favorece la refrigeración y contribuye a optimizar la distribución de los componentes.

El NX 350h estará disponible con tracción delantera o total, por lo que los compradores podrán elegir según sus necesidades de conducción.

La variante enchufable concentra otras novedades importantes. Su batería de iones de litio aumenta de 18 a 23 kWh, lo que permite superar los 100 kilómetros de autonomía eléctrica, según los datos anunciados por la marca. La potencia también crece de 292 a 307 caballos.

Más del interior del Lexus NX 350h 2027. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

El NX 450h+ acelera de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos y puede remolcar hasta 1.500 kilogramos. Además, incorpora de serie carga rápida en corriente continua, una primicia para Lexus. Con este sistema, la batería puede pasar del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos, bajo las condiciones de carga adecuadas.

La renovación incluye ajustes en la posición de conducción, la dirección y la rigidez del conjunto, además de mejoras aerodinámicas que buscan contribuir al comportamiento dinámico del SUV.

Lexus todavía no ha anunciado el precio del NX 2027, que podría ser de alrededor de $66,000 dólares. La referencia será la tarifa de la generación actual por lo que se espera que la actualización llegue con un coste superior, aunque todavía no hay cifras oficiales que permitan confirmar cuánto aumentará.

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