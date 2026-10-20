Mercedes-AMG GT SUV 2028, un eléctrico que alcanza los 1,153 hp

Mercedes-AMG quiere demostrar que un SUV eléctrico también puede ofrecer prestaciones propias de un superdeportivo. Su nueva propuesta, el GT SUV 2028, llegará con una configuración que alcanza los 1,153 hp y una aceleración de 0 a 60 mph en apenas 2.4 segundos, según las cifras anunciadas por la marca.

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El modelo será el primer SUV desarrollado íntegramente por AMG y estará disponible en tres versiones, GT53, GT55 y GT63.

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Su llegada a los concesionarios está prevista para el verano de 2027, aunque Mercedes todavía no ha confirmado los precios ni la autonomía oficial.

Tres versiones con diferencias importantes de potencia

La gama comienza con el GT53, que combina dos motores eléctricos de flujo radial para entregar 536 hp y 590 lb-pie de torque. Esta configuración también permite reducir el peso frente a las variantes más potentes.

Por encima aparecen los GT55 y GT63, equipados con tres motores de flujo axial. El primero desarrolla hasta 805 hp, mientras que el GT63 alcanza los 1,153 hp. Ambos mantienen una potencia sostenida de 711 hp, según los datos proporcionados por Mercedes-AMG.

Estas dos versiones utilizan una batería de 128 kWh útiles y una arquitectura eléctrica de 800 voltios. El GT53, por su parte, recurre a una batería de 106 kWh útiles. La diferencia de capacidad busca responder a las mayores exigencias energéticas de las versiones superiores.

Suspensión avanzada para controlar su potencia

La potencia no es el único aspecto destacado de este SUV. AMG también desarrolló la suspensión Active Ride Control Plus, diseñada para controlar los movimientos de la carrocería al acelerar, frenar y tomar curvas.

El sistema conecta los amortiguadores de ambos ejes y trabaja con resortes neumáticos de tres cámaras para mejorar la estabilidad. La idea es compensar las exigencias de una carrocería más alta y pesada sin renunciar al comportamiento deportivo que caracteriza a los modelos AMG.

En aceleración, el GT63 SUV queda ligeramente por detrás del sedán GT63. Mientras el cuatro puertas alcanza las 60 mph desde parado en unos 2.0 segundos, el nuevo SUV necesita 2.4 segundos, según las cifras citadas en la presentación.

Mercedes-AMG GT 4 door. Crédito: Mercedes-AMG. Crédito: Cortesía

Autonomía y precio, dos datos todavía pendientes

Mercedes aún no publica la autonomía oficial de ninguna de las versiones. La batería de mayor capacidad de los GT55 y GT63 podría ayudar a compensar el consumo asociado con su peso y su carrocería, pero habrá que esperar los datos definitivos para conocer su alcance real.

En el interior, el SUV comparte buena parte de la disposición tecnológica del sedán, con una pantalla orientada al conductor y controles específicos para gestionar las funciones deportivas.

También incorpora AMGFORCE Sport Plus, un modo que busca reproducir parte de la experiencia de conducción de un vehículo de combustión mediante cambios simulados, vibraciones y sonidos. En los GT55 y GT63, el sistema imita el carácter de un V8, mientras que el GT53 reproduce el sonido de un seis cilindros.

El precio tampoco está confirmado. Las primeras estimaciones sitúan al GT53 cerca de los $130,000 dólares, aunque esa cifra no es oficial. Con este modelo, Mercedes-AMG se prepara para competir en el segmento de los SUV eléctricos de altas prestaciones, donde tendrá rivales como el Porsche Cayenne Electric.

La propuesta combina potencia elevada, tecnología de chasis y mayor espacio interior. Queda por conocer cuánto costará cada versión y qué autonomía ofrecerá una vez que llegue al mercado.

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