Ollie’s Bargain Outlet anuncia la apertura de tiendas en al menos 7 estados en octubre

Recientemente, a través de un comunicado, la cadena estadounidense de tiendas de descuento Ollie’s Bargain Outlet anunció la apertura de al menos ocho locales en siete estados del país durante el mes de octubre.

De acuerdo con el anuncio, la empresa busca seguir expandiéndose en el mercado en medio de un cambio de hábito de los consumidores estadounidenses, quienes ante los elevados precios optan por productos y artículos más asequibles.

¿Dónde abrirá las nuevas tiendas?

Según el comunicado publicado en su página web, la cadena tiene previsto abrir sus tiendas en las siguientes ubicaciones y fechas:

6740 State Rd. 31 E, Newark, Nueva York (abre el 21 de octubre).

3230 W 65th St., Cleveland, Ohio (abre el 21 de octubre)

204 Charleston Ave., Mattoon, Illinois (abre el 21 de octubre).

1826 W US Hwy. 421 Suite K, Wilkesboro, Carolina del Norte (abre el 21 de octubre).

1432 E Dixie Hwy., Asheboro, Carolina del Norte (abre el 22 de octubre).

14136 Baxter Dr., Suite 6, Baxter, Minnesota (abre el 28 de octubre).

550 Mount Pleasant Ave., Dover, Nueva Jersey (abre el 29 de octubre).

18 Concourse W, Waterville, Maine (abre el 29 de octubre).

La cadena fundada por Morton Bernstein, Mark Butler, Harry Coverman y Oliver “Ollie” Rosenberg, con más de 40 años en el mercado, cuenta hasta los momentos con aproximadamente 600 tiendas en al menos 35 estados del país, y las nuevas inauguraciones se dan luego de que el año pasado abriera algunos locales en los establecimientos de su competencia, Big Lots, tras este declararse en bancarrota.

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