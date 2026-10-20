Walmart y Sam’s Club lanzan una membresía conjunta con entrega a domicilio y descuentos en gasolina

Este martes, la cadena minorista más grande de Estados Unidos, Walmart en conjunto con la cadena de Club de Precios, Sam’s Club anunciaron una membresía con la que no solo apuestan a la comodidad de sus ya clientes sino también de nuevos consumidores en medio de altos precios y presupuestos ajustados.

Al respecto, el director ejecutivo de Walmart, John Furner, comentó en un comunicado: “Estamos dando a la gente un motivo para esperar más de sus membresías. Por $120 dólares al año, estamos elevando las expectativas sobre lo que una membresía puede ofrecer: más dinero en sus bolsillos y más tiempo libre”, dijo.

La membresía Walmart+ y Sam’s Club Plus efectivamente tendrá una tarifa de $120 dólares al año, lo que supone un ahorro de $100 dólares menos que adquirir una membresía individual en cada minorista.

¿Qué ofrecerá la nueva membresía?

Los clientes que se suscriban a esta tarifa que ya tengan cuentas en ambas tiendas pueden vincularlas para obtener descuentos. Además, tendrán acceso a los almacenes de Sam’s Club, suscripciones a los servicios de streaming de Peacock o Paramount+, envíos gratis, un 2% de reembolso en efectivo de Sam’s Club en compras elegibles y ahorros en gasolina.

Ambas compañías también aseguraron que sus empleados obtendrán membresías conjuntas como parte de sus beneficios laborales.

Walmart apuesta por aumentar sus ventas

Estos cambios y alianzas se producen en un momento en el que Walmart busca aumentar sus ventas, tras una fuerte caída debido a los cambios de habito de los consumidores por los elevados precios. Aunque la cadena expresó que aún no se espera que los costos relacionados con la membresía se reflejen en los resultados del tercer trimestre.

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