Retiran del mercado helados vendidos en Lidl por riesgo de contaminación con listeria

A través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) informó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de los helados vendidos en la cadena de supermercados Lidl por riesgo de contaminación con listeria.

Según la entidad sanitaria, el producto retirado fue distribuido en varios estados del país: Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia, entre el 19 de julio y el 15 de octubre.

¿Cuáles son los productos que se están retirando del mercado?

La FDA detalla que el retiro afecta a un lote de helados vendidos en envases de 473 ml (16 onzas líquidas) de café y vainilla con sirope de café y trozos de galleta, con el UPC: 4 0564897 22458, el número de lote: 085261 y fecha de caducidad: 26 de marzo de 2028.

De acuerdo con el reporte de la entidad, hasta los momentos no se ha notificado de casos de infecciones o enfermedades relacionadas con la ingesta de estos helados.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

La FDA advierte que el consumo de alimentos contaminados con listeria puede causar listeriosis, una infección que puede llegar a ser incluso mortal en niños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con sistemas inmunes débiles; entre los síntomas se puede identificar: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

En este sentido, recomienda no consumir el producto, desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Los consumidores que tengan preguntas sobre el retiro de este producto pueden comunicarse con el supermercado Lidl en EE. UU. al 844-747-5435, de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 (hora del este).

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