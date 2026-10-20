Retiran del mercado casi 1.6 millones de libras de embutidos por mal almacenamiento

Esta semana, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura alertó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro voluntario de al menos 1.6 millones de libras de productos cárnicos y avícolas los cuales no contaban con la refrigeración adecuada lo que podría traer consecuencias adversas para la salud.

Según el ente regulador, los productos retirados en los que se incluyen salchichas, tocino, falda de res, jamón entre otros provenían del fabricante Kayem Foods Inc y fueron distribuidos en varios establecimientos minoristas del país, así como exportados a Hong Kong.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado?

De acuerdo con el reporte del FSIS, estos alimentos tuvieron un “abuso de temperatura” durante su almacenamiento, según la empresa los productos se almacenaban en una cámara frigorífica, la cual presentaba desviaciones de la temperatura por una avería en el sistema de refrigeración.

Entre los productos afectados se mencionan: “Las salchichas de ternera y cerdo Kayem, el tocino ahumado doble de corte grueso Kayem, la pechuga de ternera ahumada lentamente Kayem, el jamón picante Génova, la salchicha de pollo con pimiento asado y queso Asiago Al Fresco y los filetes de jamón deshuesados Triple M”.

Estos alimentos tienen fecha de fabricación del 31 de marzo y el 7 de octubre, con los números de establecimiento “EST. M/P 7839”, “EST. P 20935ª” y “EST. M 9520” dentro del sello de inspección del USDA.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

Hasta los momentos, no se han reportado casos de enfermedades relacionadas con el consumo de estos alimentos; no obstante, el FSIS recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

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