FDA retira del mercado semillas de brócoli germinadas debido a una posible contaminación por salmonela

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) alertó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro del mercado de las semillas de brócoli para germinar vendidas en plataformas en línea debido a un posible riesgo de contaminación con salmonela.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el producto retirado del mercado era vendido en el sitio web de Gardeners Basics, además de otros minoristas como Amazon, TikTok Shop, Walmart, eBay y Etsy, los cuales fueron distribuidos en todo el país.

¿Qué producto está siendo retirado del mercado?

Hasta los momentos, la FDA indicó que no se han reportado casos de enfermedades relacionadas con la ingesta de este producto; sin embargo, la alerta de retiro abarca:

Semillas de brócoli para germinar de Gardeners Basics Waltham 29, vendidas en bolsa blanca y verde con la etiqueta “Gardeners Basics Waltham 29 Broccoli Sprouting Seeds” y la indicación “Envasado para 2027” con el código UPC 848137042889.

El pasado 26 de septiembre, el distribuidor principal fue notificado sobre el retiro de las semillas, luego de que el producto fuera objeto de investigación por parte de la FDA y se detectara un contagio por salmonela que involucra a varios estados del país.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

En este sentido, la FDA recomienda a los consumidores no ingerir el alimento, desecharlo o contactar al proveedor en info@gardenersbasics.com para su respectivo reembolso.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el contagio por salmonela puede ocasionar síntomas graves de intoxicación como calambres estomacales, diarrea y vómitos.

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