Subastas de autos en Texas: fechas y lugares para encontrar carros baratos en Dallas, Houston y San Antonio

Comprar un carro en una subasta pública puede ser una alternativa para quienes buscan un vehículo usado con presupuesto limitado. En Dallas, Houston y San Antonio existen ventas vinculadas a autos retenidos, abandonados o decomisados, pero cada ciudad tiene su propio sistema: cambian las fechas, la forma de participar y las condiciones para retirar la unidad.

La primera precaución es no confundir el precio de una puja con el costo de tener el vehículo listo para circular. Antes de levantar la mano o hacer una oferta por internet, hay que considerar documentación, impuestos, traslado y posibles reparaciones.

También importa el origen del auto. Aunque suelen anunciarse como “subastas de autos incautados”, muchas corresponden a vehículos remolcados que no fueron reclamados por sus dueños.

Houston: subastas publicadas para octubre y noviembre

La Policía de Houston mantiene una lista de vehículos programados para subasta con fecha, hora estimada, patio, dirección y número de identificación o VIN. Las ventas se reparten entre distintos depósitos: no existe una única sede para todos los remates.

Entre las citas publicadas figuran las siguientes. Los horarios son locales y deben reconfirmarse antes de asistir.

Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Las citas aparecen en el listado oficial de vehículos programados. Que un carro figure allí no garantiza que permanezca disponible hasta el remate.

En las ventas presenciales descritas por HPD se exige identificación estatal vigente y el pago es en efectivo. Los vehículos clasificados como salvage están reservados a compradores con la licencia estatal correspondiente.

La inspección es visual, breve y no permite operar el vehículo. Las ventas son definitivas, en el estado y lugar en que se encuentran las unidades. El plazo para retirarlas depende del depósito. Para confirmar fechas y ubicaciones, HPD publica la línea 832-394-4838. Su página también enlaza una sección separada de ventas exclusivamente en línea.

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Dallas: consultar el catálogo vigente antes de ir al depósito

El Dallas Auto Pound se encuentra en 1955 Vilbig Road, Dallas, TX 75208. La Policía de Dallas dirige a los interesados al calendario de Lone Star Auctioneers.

Conviene comprobar la modalidad de cada convocatoria: el operador publica subastas en línea, y su calendario ya registra como finalizada una venta del City of Dallas Auto Pound del 20 de octubre de 2026. Esa fecha no debe presentarse como una oportunidad todavía abierta.

Al momento de esta revisión no quedó confirmada una siguiente fecha para ese vendedor. Para encontrarla, hay que buscar específicamente “City of Dallas ? Auto Pound” en el calendario de Lone Star Auctioneers, sin confundirlo con Dallas County, ventas de flota o empresas privadas de remolque.

Las reglas generales de la Policía de Dallas exigen registro previo y una edad mínima de 18 años. Entre las identificaciones que enumera figura la matrícula consular mexicana de alta seguridad. También establece que los autos adjudicados deben salir en una grúa autorizada.

Antes de ofertar, se deben confirmar las instrucciones de pago y retiro del lote vigente. El teléfono del Auto Pound es 214-670-5116.

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San Antonio: dónde se hacen las ventas y cómo confirmar la próxima

San Antonio publica sus remates de vehículos en la sección Seized Property & Auctions del SAPD. La sede indicada es el City of San Antonio Vehicle Impound Facility, en 3625 Growdon Road, San Antonio, TX 78227.

La página consultada conserva una convocatoria del 15 de septiembre de 2026. Por tratarse de una fecha pasada, no debe utilizarse para anunciar una próxima venta ni suponer que el mismo catálogo sigue disponible.

El SAPD indica que difunde las convocatorias con fecha y horario en sus comunicados oficiales y en su página de Facebook. La ciudad también publica el número 210-881-8440 para el operador del depósito, Alanis Wrecker Service.

Antes de acudir, hay que confirmar que exista una venta programada, qué vehículos incluye y cuáles son las condiciones de registro, pago e inspección. El horario habitual de atención del depósito no equivale al horario de una subasta.

Cómo saber si un carro de subasta realmente conviene

El presupuesto debe partir del valor de un vehículo comparable en condiciones conocidas. A esa referencia hay que restarle las reparaciones estimadas, el transporte, los trámites y un margen para los problemas que no puedan detectarse durante la revisión.

Antes de ofertar, conviene comprobar:

El VIN y los documentos: que correspondan al vehículo y qué comprobante de propiedad se entregará.

que correspondan al vehículo y qué comprobante de propiedad se entregará. El estado de la unidad: daños visibles, piezas faltantes y límites de la inspección.

daños visibles, piezas faltantes y límites de la inspección. Los cargos adicionales: impuestos, comisión si corresponde, almacenamiento y retiro.

impuestos, comisión si corresponde, almacenamiento y retiro. El tipo de título: si tiene anotaciones como salvage o rebuilt y qué trámites requerirá.

si tiene anotaciones como salvage o rebuilt y qué trámites requerirá. La forma de sacarlo del patio: no asumir que se podrá conducir después de pagar.

En Houston, la policía explica que entrega al adjudicatario un Auction Sales Receipt para tramitar el título en una oficina de impuestos del condado. El recibo de la subasta no sustituye la gestión posterior.

El documento que se recibe también importa si se pretende llevar el carro fuera de Texas. El manual del TxDMV advierte que el comprobante de una subasta policial puede no ser aceptado en otro estado o país. Antes de comprar con ese objetivo, hay que verificar los requisitos del lugar donde se registrará.

Un carro con una oferta baja puede ser una oportunidad para quien conoce su estado y tiene resuelto el traslado. Si no se pueden estimar las reparaciones o aclarar la documentación, el precio de adjudicación deja de ser una medida suficiente del ahorro.

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