Ford retira más de 102,000 camionetas por fallas en los medidores

Ford tiene una nueva campaña de revisión en Estados Unidos que involucra a más de 102,000 camionetas. El problema está en los medidores analógicos, cuyas agujas pueden dejar de funcionar correctamente y mostrar información equivocada al conductor.

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La falla afecta principalmente a las Super Duty de los años modelo 2025 y 2026, aunque también incluye unidades de la F-150 2026 y una F-750 del mismo año.

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Para solucionar el inconveniente, la marca reemplazará el módulo del panel de instrumentos sin cobrarles a los propietarios.

Estas son las camionetas afectadas

La campaña comprende 91,588 unidades de las Ford Super Duty F-250, F-350, F-450, F-550 y F-600, fabricadas entre el 14 de diciembre de 2024 y el 17 de abril de 2026.

A esa cifra se suman 10,570 F-150 2026, producidas entre agosto de 2025 y mayo de 2026, además de una F-750 2026 ensamblada el 21 de noviembre de 2025.

Ford identificó los vehículos involucrados mediante los registros de producción y mantenimiento de su proveedor. Por eso, no todas las camionetas fabricadas en esos periodos necesariamente presentan el defecto.

El problema puede comprometer la seguridad

El velocímetro podría indicar una velocidad distinta a la real, mientras que el tacómetro puede mostrar revoluciones incorrectas del motor. Las agujas también podrían quedarse inmóviles o moverse de manera irregular.

Esta situación puede dificultar que el conductor conozca los datos reales del vehículo y aumentar el riesgo de un accidente. Además, las unidades afectadas incumplen la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados 101, que establece requisitos para los controles y las pantallas.

La investigación interna de Ford comenzó a tomar forma después de que su Grupo de Revisión de Asuntos Críticos conociera el caso el 28 de mayo de 2026. Para el 16 de septiembre, la compañía había identificado 18 reportes de garantía y 93 reportes de campo relacionados con el defecto. Hasta ahora, la marca no ha informado de accidentes ni lesiones asociados con esta falla.

La Ford F-150 Lightning. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Cómo comprobar si su camioneta está incluida

El retiro quedó registrado ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) con el número 26V653. Ford también lo identifica con el código interno 26C46.

Los propietarios pueden consultar el número de identificación vehicular (VIN) en el sitio oficial de la NHTSA para verificar si su camioneta está incluida. También pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Ford en el 1-866-436-7332.

La reparación consiste en sustituir el módulo del panel de instrumentos en un concesionario Ford o Lincoln, sin costo para el dueño.

La Ford F-150 2027. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Cuándo llegarán las notificaciones

Ford tiene previsto enviar cartas provisionales a los propietarios entre el 26 y el 30 de octubre de 2026. Una segunda comunicación está programada entre el 7 y el 11 de diciembre, cuando la solución esté disponible.

Si usted tiene una Super Duty 2025 o 2026, o una F-150 2026, lo recomendable es comprobar el VIN y mantenerse atento a las comunicaciones de la marca.

Si las agujas presentan movimientos extraños, no conviene confiar únicamente en esas lecturas para conocer la velocidad real del vehículo.

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