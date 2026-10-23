Hechos de la semana en inmigración: redadas por presunto fraude electoral y 980,000 deportaciones bajo Trump

A escasos días de las elecciones intermedias y con sondeos que no favorecen a su Partido Republicano, el presidente Donald Trump sigue enfrascado en su deporte favorito: denunciar fraude electoral sin pruebas fehacientes, y realizar operativos para detener a presuntos responsables con el objetivo de intimidar a votantes autorizados a ejercer su derecho al voto.



La Opinión reportó sobre una investigación de CBS News sobre la campaña del gobierno de Trump de ordenar a agentes federales a personarse en hogares “en distintos estados de Estados Unidos para preguntar a sus residentes sobre su estatus migratorio y si se han registrado para votar o han participado en elecciones anteriores”.



“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que podría haber hasta 250,000 personas no ciudadanas registradas para votar, aunque especialistas electorales cuestionan la precisión de esa cifra…Los datos citados en la investigación indican que Estados Unidos cuenta con alrededor de 227 millones de votantes registrados, mientras que el Departamento de Justicia (DOJ) ha informado de 156 personas acusadas de delitos relacionados con el fraude electoral desde el inicio de la administración Trump”.

Es decir, no es un problema generalizado como Trump quiere hacer creer, pero sí es uno de los mecanismos a su alcance para interferir en las elecciones intermedias tratando de intimidar a ciudadanos por nacimiento o naturalizados a ejercer su derecho al voto.



Mucho se especula sobre cómo Trump podría intervenir en los comicios ya sea declarando que hubo “fraude” y confiscando máquinas de conteo de votos. Después de todo, fue Trump quien incitó la sangrienta revuelta del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal para impedir la certificación del legítimo triunfo de Joe Biden sobre Trump en las elecciones de 2020.



El Miami Herald reportó que “dos condados de Florida han denunciado la presencia de agentes de inmigración en colegios electorales o en sus inmediaciones durante el horario de votación anticipada presencial”. Funcionarios electorales de ambos condados notificaron al FBI al respecto.

Votantes buscan alternativas

Ante el temor de lo que pueda suscitarse con el voto por correo dada la insistencia de Trump de eliminarlo, La Opinión también informó que “en varios estados, los datos muestran una caída en las solicitudes de papeletas enviadas por correo y un aumento de la votación anticipada en persona, una tendencia que también refleja la preocupación de algunos electores por la seguridad y la entrega de sus votos”.



“De acuerdo con un informe de MS NOW, basado en datos electorales y entrevistas con votantes y funcionarios, las solicitudes para votar por correo disminuyeron frente a las elecciones de mitad de mandato anteriores en seis de los ocho estados analizados por Michael McDonald, profesor de la Universidad de Florida y especialista en participación electoral”.



Pero “el cambio no significa que la participación electoral esté disminuyendo. Según los recuentos de McDonald citados en el informe, más de 15 millones de personas ya habían votado en el periodo analizado: alrededor de 5.6 millones en persona y 9.7 millones por correo, incluidos los votos depositados en buzones electorales”, dice el artículo.

980,000 deportados

Un análisis del Migration Policy Institute (MPI) sobre las deportaciones y autodeportaciones en los primeros 18 meses del gobierno de Trump encontró que “más de dos terceras partes de las 980,000 deportaciones registradas en los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump correspondieron a migrantes interceptados inicialmente en la frontera, pero las deportaciones derivadas de detenciones en el interior de Estados Unidos aumentaron en número y representaban una proporción cada vez mayor del total de deportaciones”. “De las 980,000 expulsiones, unas 170,000 fueron autorizaciones de salida voluntaria o retorno voluntario concedidas por el ICE”, señala el análisis.



“Excluyendo a las personas devueltas en la frontera, el 61 % de las deportaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en este periodo correspondieron a inmigrantes indocumentados que llevaban al menos dos años en Estados Unidos, y el 15 % correspondió a personas con diez o más años de residencia en el país”, dice el reporte.



“Apenas el 20% de todas las deportaciones de este periodo afectaron a personas con una condena penal. De las deportaciones de inmigrantes con dos o más años de residencia en EE.UU., la mayoría (el 71 %) correspondió a personas que no tenían ninguna condena penal”, según el documento.

Muere otro mexicano bajo custodia de ICE y era residente legal

La familia de Emiliano Andrade Covarrubias, un mexicano de 56 años de edad que murió bajo custodia de ICE, el decimoctavo desde que Trump asumió el poder en enero de 2025, afirma que el hombre falleció porque no tenía acceso a sus medicamentos para diabetes, hipertensión y una condición cardiaca.



Según reportes de prensa, el hombre, quien vivía hace décadas en Dallas, Texas, y tenía hijos ciudadanos, era residente legal.

Más crueldad

La Opinión informó que “un arma de grado militar capaz de provocar una intensa sensación de ardor en la piel podría convertirse en una nueva herramienta de vigilancia y control en la frontera entre Estados Unidos y México. El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a probar este sistema, diseñado para obligar a las personas a alejarse de su trayectoria sin recurrir a proyectiles convencionales.La decisión, revelada por CNN contempla el préstamo temporal de un dispositivo conocido como Sistema de Denegación Activa (ADS) durante siete meses”.

Cita de la semana:



“Creemos que no recibió la atención médica que necesitaba desesperadamente… Merecía ser tratado con dignidad, compasión y cariño”, señaló en GoFundMe Estefani Andrade, hija de Emiliano Andrade Covarrubias, quien falleció bajo custodia de ICE, según la familia, por no recibir los medicamentos para controlar sus condiciones crónicas de salud.

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