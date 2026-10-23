Las deportaciones bajo Trump apuntan a 660 mil en un año

La estrategia migratoria de Donald Trump enfrenta una brecha entre sus objetivos y los resultados estimados. Un análisis del Migration Policy Institute (MPI) calcula que el gobierno se encaminaba a completar alrededor de 660 mil deportaciones durante el año fiscal analizado, por debajo de la meta de un millón que se había planteado.

El informe ofrece una de las primeras evaluaciones amplias sobre la aplicación de la política migratoria durante el segundo mandato del presidente. Sus resultados muestran que, aunque las autoridades han aumentado las detenciones de inmigrantes dentro de Estados Unidos y de personas que llevan años viviendo en el país, la mayoría de las expulsiones sigue vinculada a arrestos realizados en la frontera.

Según el MPI, cerca del 69% de las deportaciones contabilizadas desde el inicio de la administración correspondieron a personas detenidas en esa zona. El análisis también estima que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encaminaba a realizar unas 230 mil deportaciones de personas arrestadas en el interior del país durante 2026.

Menos transparencia sobre las deportaciones

Uno de los principales obstáculos para evaluar el alcance de la política es la falta de información pública actualizada. Aunque el Congreso ordenó en 2019 que el ICE publicara datos sobre las deportaciones, su panel estadístico no se actualiza desde enero de 2025, pese a que la agencia había indicado que lo haría trimestralmente.

Marc Rosenblum, investigador sénior visitante del MPI y exdirector de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, advirtió sobre las limitaciones que esto representa.

“Estamos publicando muchas menos cifras que las que el departamento ha publicado históricamente”, señaló durante una llamada con periodistas, de acuerdo con el informe.

Rosenblum añadió que la información disponible sigue siendo insuficiente para conocer con precisión los resultados de las acciones gubernamentales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre los datos faltantes.

Las salidas voluntarias ganan terreno

El análisis también identifica un cambio en la estrategia: el mayor uso de las salidas voluntarias, mediante las cuales una persona puede aceptar abandonar Estados Unidos sin continuar su proceso ante un tribunal de inmigración.

Entre enero de 2025 y julio de 2026, el ICE aprobó alrededor de 170 mil solicitudes de este tipo, según Rosenblum. El investigador describió el incremento como una expansión significativa frente a los registros históricos.

Esta modalidad no equivale en todos los aspectos a una expulsión formal. Las consecuencias legales pueden ser diferentes, incluidas las restricciones para intentar regresar al país.

El informe también advierte que la aplicación promovida por el DHS para registrar las llamadas autodeportaciones podría incluir a inmigrantes con estatus legal e incluso a ciudadanos estadounidenses.

Sigue leyendo: