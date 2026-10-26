Diseñador de Alfa Romeo pide eliminar las pantallas gigantes

Las pantallas enormes se han convertido en protagonistas de muchos interiores, pero para Alejandro Mesonero-Romanos esa tendencia no representa necesariamente un avance.

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El responsable de diseño de Alfa Romeo quiere recuperar una cabina más sencilla, donde el conductor tenga a mano los controles importantes y no esté rodeado de superficies digitales.

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Durante el Salón del Automóvil de París, el diseñador español explicó a Autocar que el prototipo Alfa Romeo Cuorerosso refleja esa filosofía. Su propuesta no consiste en eliminar por completo la tecnología, sino en evitar que domine el espacio destinado a conducir.

Volante del Alfa Romeo Tonale. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

“Deshagámonos de las pantallas”

“Deshagámonos de las pantallas”, afirmó Mesonero-Romanos al explicar su visión. También cuestionó la competencia entre fabricantes por instalar dispositivos cada vez más grandes. “Estamos en una especie de guerra de centímetros con las pantallas y, para mí, no tiene ningún sentido, porque se están volviendo enormes. Básicamente, son ellas las que diseñan el salpicadero”.

El diseñador reconoce que muchos compradores valoran estas superficies, pero considera que Alfa Romeo debe conservar una personalidad propia. “Soy consciente de que buena parte del público quiere pantallas grandes, pero entonces que no compre un Alfa, que compre otra cosa”, dijo.

El Alfa Romeo Tonale 2026. Crédito: Alfa Romeo. Crédito: Cortesía

El prototipo apuesta por botones físicos

El Cuorerosso muestra cómo podría llevarse esa idea a la práctica. En lugar de una gran pantalla central encendida permanentemente, el habitáculo utiliza dos pantallas circulares inspiradas en la instrumentación tradicional de la marca, que pueden unirse para mostrar la información de conducción.

La propuesta contempla que una pantalla muestre los datos del vehículo y la otra las indicaciones del navegador. Para el sistema multimedia, Mesonero-Romanos prefiere una solución que pueda permanecer oculta cuando no se utilice. “Quiero tener una pantalla de infoentretenimiento, pero no quiero que esté encendida todo el tiempo, así que quiero ocultarla”, expresó.

Alfa Romeo Giulia y Stelvio Quadrifoglio Collezione. Crédito: Alfa Romeo. Crédito: Cortesía

Tecnología disponible solo cuando hace falta

La consola central Magma combina botones, mandos giratorios y una superficie de proyección para algunas funciones secundarias. La temperatura y la ventilación, por ejemplo, conservan controles físicos, mientras que otras opciones pueden manejarse mediante una interfaz digital integrada.

La intención es reducir las distracciones visuales sin renunciar a las ventajas de la tecnología. El propio diseñador resumió su ideal con una imagen muy concreta. “Mi sueño es conducir de noche con un único cannocchiale, todo iluminado en rojo, y nada más”.

Por ahora, Alfa Romeo no ha confirmado qué elementos del Cuorerosso llegarán a sus modelos de producción. Sin embargo, el concepto deja clara la dirección que defiende su responsable de Diseño, con interiores menos recargados y controles pensados para que conducir vuelva a ser el centro de la experiencia.

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